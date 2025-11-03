Trung Quốc âm thầm chế tạo tàu tên lửa bán ngầm?

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang đóng một tàu mới dài 65 mét tại xưởng đóng tàu Hoàng Phố ở Quảng Châu, có thể là tàu sân bay tên lửa bán ngầm ba thân.

Theo báo cáo từ Naval News , Trung Quốc đang phát triển một thế hệ tàu chiến mới có khả năng hoạt động mà không cần thủy thủ đoàn.

Con tàu bí ẩn này, hiện đang được đóng tại xưởng đóng tàu Hoàng Phố ở Quảng Châu, được cho là tàu chở tên lửa bán ngầm kiểu trimaran.

Hình ảnh vệ tinh được các nhà phân tích quốc phòng xem xét cho thấy một con tàu dài và hẹp, dài khoảng 65 mét, với các chân chống trimaran nhô ra từ đuôi tàu. Thân tàu và phần lớn cấu trúc của nó được che giấu dưới bạt - một cách làm không phổ biến tại xưởng đóng tàu này, nơi thường sản xuất khinh hạm và tàu hộ tống. Việc che giấu này đã làm dấy lên suy đoán rằng dự án này liên quan đến công nghệ quân sự nhạy cảm.

Theo Naval News, tàu có thân tàu mảnh khảnh với đường nét giống tàu ngầm và phần mũi tàu hình hộp. Các nhà phân tích cho rằng những đặc điểm thiết kế này cho thấy tàu có khả năng hoạt động trên mặt nước với tốc độ cao và có thể được thiết kế để hoạt động độc lập hoặc với số lượng thủy thủ đoàn tối thiểu. Phần thượng tầng nhỏ hẹp, chiếm ít không gian cho các tiện nghi truyền thống, củng cố giả thuyết tàu không người lái.

Tàu được thiết kế để mang theo lượng lớn tên lửa tấn công. Ảnh: Hi Shutton

Hình dáng và kích thước của tàu cũng phù hợp với khái niệm tàu ​​kho vũ khí bán ngầm - một loại tàu được thiết kế chủ yếu để mang theo một lượng lớn tên lửa tấn công mặt đất. Tin đồn về một dự án như vậy của Trung Quốc đã lan truyền trên mạng từ năm 2017, mặc dù vào thời điểm đó, các báo cáo được coi là mang tính suy đoán và thường dựa trên bản vẽ ý tưởng hoặc nghiên cứu học thuật hơn là bằng chứng từ các xưởng sản xuất. Hình ảnh vệ tinh mới dường như củng cố thêm những tuyên bố ban đầu đó.

Naval News lưu ý rằng màu xám đậm hoặc đen của tàu trông giống lớp phủ tàu ngầm hơn là các kiểu sơn tàu nổi thông thường. Kiểu dáng thấp và thân tàu thấp tròn cho thấy khả năng tàng hình và giảm thiểu khả năng hiển thị radar có thể là những ưu tiên trong thiết kế của nó.

Phát họa hình dáng tàu tên lửa bán ngầm Trung Quốc được Navalnews cung cấp trong báo cáo.

Dựa trên kích thước ước tính của tàu, các chuyên gia tin rằng một hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) có thể được lắp đặt bên dưới boong trước, với độ sâu đủ để chứa tên lửa hành trình tầm xa. Nếu đúng như vậy, bệ phóng này có thể hoạt động như một "kho chứa nổi", cung cấp thêm sức chứa tên lửa để hỗ trợ các tàu chiến lớn hơn như tàu khu trục hoặc tàu tuần dương.

Phù hợp với khái niệm tàu ​​kho vũ khí, con tàu dường như thiếu một cấu trúc thượng tầng cao cho radar hoặc hệ thống ngắm mục tiêu trên tàu, ngụ ý rằng nó sẽ phụ thuộc vào hướng dẫn bên ngoài từ các tàu khác, máy bay hoặc vệ tinh. Nếu thân tàu được chứng minh là bán chìm, các thùng dằn lớn sẽ cho phép tàu nằm thấp hơn trong nước, giảm tầm nhìn và cải thiện khả năng sống sót.

Việc phát triển một loại tàu kết hợp khả năng tàng hình, tự động và sức chứa tên lửa hạng nặng sẽ báo hiệu một giai đoạn mới trong chiến lược hải quân của Trung Quốc, vốn đã nhấn mạnh vào tốc độ, hỏa lực bão hòa và hoạt động phân tán trên khắp Thái Bình Dương.

Một tàu sân bay tên lửa bán ngầm có thể mở rộng khả năng tấn công chính xác quy mô lớn của Trung Quốc mà vẫn khó bị phát hiện hoặc nhắm mục tiêu. Điều này sẽ thách thức hải quân Hoa Kỳ và đồng minh trong việc điều chỉnh mạng lưới giám sát, nhắm mục tiêu và phòng thủ để chống lại các mối đe dọa hải quân phi truyền thống.