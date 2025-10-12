Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Indonesia công khai tàu ngầm không người lái đầu tiên Đông Nam Á

Quân sự

Indonesia công khai tàu ngầm không người lái đầu tiên Đông Nam Á

Lần đầu tiên, Indonesia công khai mẫu tàu ngầm không người lái KSOT (Kapal Selam Otonom) tại Jakarta, thu hút sự chú ý lớn của giới quân sự quốc tế.

Tuệ Minh
Lần đầu tiên, Indonesia công khai mẫu tàu ngầm không người lái KSOT (Kapal Selam Otonom) trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Lực lượng Vũ trang Indonesia hôm 5/10 tại Jakarta, thu hút sự chú ý lớn của giới quân sự quốc tế.
Lần đầu tiên, Indonesia công khai mẫu tàu ngầm không người lái KSOT (Kapal Selam Otonom) trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Lực lượng Vũ trang Indonesia hôm 5/10 tại Jakarta, thu hút sự chú ý lớn của giới quân sự quốc tế.
Theo Naval News, KSOT được trang bị trí tuệ nhân tạo, có khả năng lặn sâu và hoạt động liên tục dưới nước trong 72 giờ, đạt tốc độ tối đa 20 hải lý/giờ.
Theo Naval News, KSOT được trang bị trí tuệ nhân tạo, có khả năng lặn sâu và hoạt động liên tục dưới nước trong 72 giờ, đạt tốc độ tối đa 20 hải lý/giờ.
Tàu có thể điều khiển từ xa qua tín hiệu vô tuyến hoặc liên lạc vệ tinh trong phạm vi tới 322 km, giúp duy trì khả năng tác chiến linh hoạt ngay cả ở khoảng cách xa bờ.
Tàu có thể điều khiển từ xa qua tín hiệu vô tuyến hoặc liên lạc vệ tinh trong phạm vi tới 322 km, giúp duy trì khả năng tác chiến linh hoạt ngay cả ở khoảng cách xa bờ.
Hệ thống liên lạc của KSOT được thiết kế có thể tích hợp với trung tâm chỉ huy của Hải quân Indonesia, các căn cứ và sở chỉ huy, cho phép tàu tham gia trực tiếp vào các nhiệm vụ của hạm đội.
Hệ thống liên lạc của KSOT được thiết kế có thể tích hợp với trung tâm chỉ huy của Hải quân Indonesia, các căn cứ và sở chỉ huy, cho phép tàu tham gia trực tiếp vào các nhiệm vụ của hạm đội.
Phát biểu với tại triển lãm Indo Defence 2025, Tổng giám đốc Bộ phận Thiết kế của PT PAL Chabibi Nur Tahlil xác nhận rằng công việc đóng tàu ngầm - được biết đến trong nước với tên gọi Kapal Selam Otonom (KSOT) - đã bắt đầu vào tháng 1 năm 2025.
Phát biểu với tại triển lãm Indo Defence 2025, Tổng giám đốc Bộ phận Thiết kế của PT PAL Chabibi Nur Tahlil xác nhận rằng công việc đóng tàu ngầm - được biết đến trong nước với tên gọi Kapal Selam Otonom (KSOT) - đã bắt đầu vào tháng 1 năm 2025.
KSOT được thiết kế theo ba cấu hình: giám sát, tấn công một chiều (OWA hoặc kamikaze) và biến thể trang bị ngư lôi. Cùng với KSOT, PT PAL cũng trưng bày Trung tâm chỉ huy tàu ngầm tự động (ASCC) trên xe tải, được thiết kế để quản lý và điều phối các nhiệm vụ của KSOT từ đất liền.
KSOT được thiết kế theo ba cấu hình: giám sát, tấn công một chiều (OWA hoặc kamikaze) và biến thể trang bị ngư lôi. Cùng với KSOT, PT PAL cũng trưng bày Trung tâm chỉ huy tàu ngầm tự động (ASCC) trên xe tải, được thiết kế để quản lý và điều phối các nhiệm vụ của KSOT từ đất liền.
Đáng chú ý, phiên bản vũ trang của KSOT được cho là có thể mang ngư lôi Black Shark hoặc tên lửa Exocet, những loại vũ khí vốn chỉ xuất hiện trên các tàu ngầm chiến đấu cỡ lớn.
Đáng chú ý, phiên bản vũ trang của KSOT được cho là có thể mang ngư lôi Black Shark hoặc tên lửa Exocet, những loại vũ khí vốn chỉ xuất hiện trên các tàu ngầm chiến đấu cỡ lớn.
Về thiết kế, KSOT sử dụng cấu trúc bánh lái hình chữ thập cổ điển, phần thượng tầng được tạo hình giống tháp chỉ huy tàu ngầm thông thường và tích hợp cột ăng-ten phức hợp có thể thu vào.
Về thiết kế, KSOT sử dụng cấu trúc bánh lái hình chữ thập cổ điển, phần thượng tầng được tạo hình giống tháp chỉ huy tàu ngầm thông thường và tích hợp cột ăng-ten phức hợp có thể thu vào.
Giới quan sát nhận định, sự xuất hiện của KSOT đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tham vọng tự chủ công nghệ quốc phòng của Indonesia. Phương tiện này đã từng được Indonesia giới thiệu trước đó tại triển lãm Indo Defence năm 2022 nhưng chưa được đặt tên. Hiện tại nó cũng chỉ mới có tên mã là KSOT-008.
Giới quan sát nhận định, sự xuất hiện của KSOT đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tham vọng tự chủ công nghệ quốc phòng của Indonesia. Phương tiện này đã từng được Indonesia giới thiệu trước đó tại triển lãm Indo Defence năm 2022 nhưng chưa được đặt tên. Hiện tại nó cũng chỉ mới có tên mã là KSOT-008.
Quốc gia này nằm ở ngã ba hàng hải chiến lược nối châu Á với châu Âu, nơi có hàng loạt eo biển hẹp đóng vai trò huyết mạch của vận tải toàn cầu. Trong bối cảnh thế giới tiềm ẩn nhiều bất ổn, việc Indonesia phát triển tàu ngầm tự hành mang tính tấn công cho thấy nước này đang âm thầm chuẩn bị cho khả năng kiểm soát và bảo vệ vùng biển của mình — yếu tố có thể trở thành quyền lực chiến lược nếu xảy ra xung đột toàn cầu.
Quốc gia này nằm ở ngã ba hàng hải chiến lược nối châu Á với châu Âu, nơi có hàng loạt eo biển hẹp đóng vai trò huyết mạch của vận tải toàn cầu. Trong bối cảnh thế giới tiềm ẩn nhiều bất ổn, việc Indonesia phát triển tàu ngầm tự hành mang tính tấn công cho thấy nước này đang âm thầm chuẩn bị cho khả năng kiểm soát và bảo vệ vùng biển của mình — yếu tố có thể trở thành quyền lực chiến lược nếu xảy ra xung đột toàn cầu.
PT PAL Indonesia, tập đoàn chịu trách nhiệm thiết kế và sản xuất KSOT, là công ty đóng tàu quốc doanh lớn nhất Indonesia, chuyên chế tạo tàu hộ vệ, tàu đổ bộ, tàu tuần tra và tàu ngầm.
PT PAL Indonesia, tập đoàn chịu trách nhiệm thiết kế và sản xuất KSOT, là công ty đóng tàu quốc doanh lớn nhất Indonesia, chuyên chế tạo tàu hộ vệ, tàu đổ bộ, tàu tuần tra và tàu ngầm.
Trong thập niên gần đây, hãng đã hợp tác với Hàn Quốc và Pháp để phát triển nhiều mẫu tàu chiến hiện đại, nhằm từng bước xây dựng năng lực tự chủ quốc phòng.
Trong thập niên gần đây, hãng đã hợp tác với Hàn Quốc và Pháp để phát triển nhiều mẫu tàu chiến hiện đại, nhằm từng bước xây dựng năng lực tự chủ quốc phòng.
Tuệ Minh
Naval News
Link bài gốc Copy link
https://www.navalnews.com/naval-news/2025/10/pt-pal-unveils-ksot-autonomous-submarine-prototype-for-the-first-time/
#tàu ngầm tự hành #Indonesia #KSOT #trí tuệ nhân tạo #tàu hộ vệ #tàu ngầm

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT