Điều gì chờ đợi nhà Đoàn Di Băng vụ hàng giả mỹ phẩm?

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan một số mỹ phẩm nhà Đoàn Di Băng phân phối.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án hình sự Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai đã được dự báo từ trước.

Công ty EBC tại KCN Giang Điền.

Sai phạm đến mức khởi tố vụ án hình sự

Điều tra ban đầu cho thấy, giá trị lô hàng được xác định là hàng giả mà EBC đã sản xuất, chuyển giao cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group để bán ra thị trường là hơn 163 triệu đồng. Trong khi đó, pháp luật quy định, hành vi sản xuất hàng giả tương đương với giá trị hàng thật từ 30 triệu đồng trở lên có thể bị xử lý hình sự về tội sản xuất buôn bán hàng giả theo điều 192 Bộ luật Hình sự.

Theo luật sư Cường, điều đáng chú ý, trong vụ án trên, doanh nghiệp được xác định có hành vi sai phạm đến mức khởi tố vụ án hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan đến người nổi tiếng trên mạng xã hội. Những người này có lối sống xa hoa, sang chảnh, nổi tiếng từ hoạt động kinh doanh các sản phẩm chăm sóc da, dầu gội, những hàng hoá phục vụ cho nhu cầu làm đẹp, có thể tác động trực tiếp đến sức khỏe con người.

Đến nay sản phẩm hàng hóa là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body được xác định là hàng giả với số lượng lớn, đã bán nhiều lô sản phẩm giả ra thị trường gây ảnh hưởng đến quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế, công văn của UBND tỉnh Đồng Nai, căn cứ biên bản kiểm tra và biên bản làm việc, đoàn kiểm tra của các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã tiếp tục rà soát hồ sơ, tài liệu và căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về sản xuất hàng giả.

Ngày 24/5, Sở Y tế Đồng Nai phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03 Công an tỉnh Đồng Nai) rà soát hai sản phẩm dầu gội và kem chống nắng Hanayuki do Công ty EBC Đồng Nai sản xuất có dấu hiệu nghi ngờ là hàng giả.

Cụ thể, sản phẩm dầu gội Hanayuki Shampoo (chai 300g, số lô: 0010125, NSX: 050125, HSD: 040127) không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật (kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM là 470.000 cfu/g; mức chất lượng quy định tại phụ lục 06, thông tư 06/2011/TT-BYT không quá 1.000 cfu/g).

Đối với sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body, Sở Y tế chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm sang PC03 Đồng Nai để điều tra làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

Vụ án hiện đã được khởi tố, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố bị can đối với một số bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo quy định tại điều 192 Bộ luật Hình sự. Đáng chú ý, tội danh này có thể xử lý đối với cả pháp nhân thương mại phạm tội với mức phạt lên tới 9 tỷ đồng. Toàn bộ hàng hóa được xác định là hàng giả sẽ bị thu hồi tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Những người đã mua phải hàng giả này sẽ được xác định là người có quyền lợi liên quan đến vụ án, sẽ được hoàn tiền, được bồi thường thiệt hại. Toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động kinh doanh hàng giả sẽ bị tịch thu để bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại hoặc sung vào công quỹ.

Sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body do Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai sản xuất.

Sản xuất và buôn bán hàng giả đều bị xử theo điều 192 Bộ luật Hình sự

Theo quy định, khởi tố vụ án hình sự chỉ là khởi đầu của một quá trình tố tụng hình sự, bắt đầu giai đoạn điều tra vụ án hình sự.

Để buộc tội đối với các bị can về tội sản xuất phải buôn bán hàng giả theo điều 192 Bộ luật Hình sự, cơ quan điều tra phải thu thập chứng cứ để chứng minh bị can biết đó là hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, chất lượng hàng hóa không đảm bảo đạt 70% so với tiêu chuẩn công bố hoặc theo nhãn mác sản phẩm hoặc vi phạm về sở hữu trí tuệ, về chất lượng sản phẩm, về nguồn gốc xuất xứ hoặc các hành vi làm giá khác nhưng vẫn cố ý sản xuất ra loại hàng hóa là hàng giả và bán loại hàng giả này ra thị trường để thu lợi bất chính.

Một điều đáng chú ý trong vụ án này là tội sản xuất buôn bán hàng giả bao gồm hai hành vi là hành vi “sản xuất” và hành vi “buôn bán”. Bởi vậy, quá trình điều tra không chỉ xử lý hình sự với người quản lý điều hành hoạt động sản xuất để tạo ra sản phẩm là hàng giả mà còn xử lý hình sự với người buôn bán hàng giả, là người đã giới thiệu quảng cáo sản phẩm, thực hiện hoạt động buôn bán để bán sản phẩm giả.

Với những người buôn bán hàng giả là người biết rõ đây là hàng giả nhưng vẫn bán để thu lại bất chính thì sẽ xử lý về tội danh này. Hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả đều bị xử lý theo điều 192 Bộ luật Hình sự với hình phạt có thể tới 15 năm tù.

Hành vi kinh doanh hàng giả có thể tác động trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng là vi phạm nghiêm trọng đạo đức kinh doanh và vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý hình sự.

Đây không phải là vụ án đầu tiên cơ quan chức năng xử lý cá nhân doanh nghiệp liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, trước đó đã có những vụ án bị phanh phui khiến dư luận xã hội bức xúc như vụ án xảy ra tại Công ty Tập đoàn Chị em Rọt với các bị can là Quang Linh Vlogs, Hằng “Du mục” và Hoa hậu Thuỳ Tiên.

Vụ án này cũng sẽ tiếp tục là tiếng chuông cảnh tỉnh đối với những người kinh doanh, những hành vi làm giàu nhanh, cuốn vào vòng xoáy tiền bạc có thể đánh mất tự do. Những người lợi dụng sự nổi tiếng của mình trên không gian mạng để lừa gạt người tiêu dùng sẽ phải trả giá.

Đồng thời vụ án cũng thể hiện sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại, làm trong sạch đội ngũ doanh nhân, xử lý nghiêm những người thiếu đạo đức trong kinh doanh, lợi dụng sự nổi tiếng trên không gian mạng để trục lợi, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Cơ quan công an bước đầu xác định, Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (trụ sở ở KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom) có hợp tác và sản xuất cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group, trụ sở tại quận 5, TP HCM, sản phẩm hàng hóa là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body. Theo hồ sơ về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đã được đăng ký có thành phần chống nắng ghi trên bao bì là SPF 50, song kết quả kiểm nghiệm ngày 28/4 của Viện kiểm nghiệm thuốc TP HCM cho thấy chỉ số chống nắng SPF là 2,4 - tức bằng 4,8% so với đăng ký và ghi trên bao bì sản phẩm. Cơ quan công an xác định, số lượng sản phẩm của lô hàng mà Công ty EBC đã sản xuất và chuyển giao cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group để bán ra thị trường là 1.652 sản phẩm, với đơn giá là 99.000 đồng/sản phẩm, tương đương tổng giá trị là 163.548.000 đồng. Đây là dấu hiệu tội phạm Sản xuất, buôn bán hàng giả, quy định tại khoản 2 Điều 192 Bộ luật Hình sự. Ngoài kem chống nắng có dấu hiệu làm giả, dầu gội Hanayuki Shampoo không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật. Đây là hai sản phẩm do ca sĩ Đoàn Di Băng quảng cáo đã bị thu hồi trong hơn 10 ngày qua. Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group do ông Nguyễn Quốc Vũ, chồng Đoàn Di Băng đứng tên pháp nhân, phân phối sản phẩm.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bộ Y tế ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm của Công ty VB Group trong 6 tháng: