Robot tự hành trên sao Hỏa lấy cảm hứng từ thằn lằn sa mạc

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Würzburg (Đức) phát triển robot tự hành trên sao Hỏa lấy cảm hứng từ thằn lằn sa mạc.

Tâm Anh (TH)

Để di chuyển hiệu quả trên sao Hỏa, các robot thám hiểm cần phải xử lý vấn đề về cát. Mới đây, nhóm nghiên cứu được dẫn đầu bởi nhà khoa học máy tính Marco Schmidt, giáo sư Hệ thống tích hợp và cảm biến quan sát Trái đất (ESSEO) tại Đại học Würzburg đã phát triển robot tự hành trên sao Hỏa lấy cảm hứng từ thằn lằn sa mạc.

Cụ thể, các chuyên gia dựa vào cơ chế di chuyển của thằn lằn cát để chế tạo mẫu robot tự hành trên sao Hỏa, đạt hiệu suất vượt trội so với những mẫu khác khi di chuyển trên cát. Dự án này nằm trong sáng kiến VaMEx của Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức.

Để di chuyển hiệu quả trên sao Hỏa, robot tự hành cần xử lý lượng cát lớn. Robot được thiết kế bánh xe tròn hoặc bánh xích đều không phải lựa chọn lý tưởng để có thể di chuyển thuận lợi trong môi trường khắc nghiệt và đầy cát trên hành tinh đỏ. Ngoài xử lý kết cấu hỗn hợp vừa giống chất lỏng vừa giống chất rắn của cát, robot tự hành còn phải đối mặt với những dốc đứng và địa hình mấp mô với mức độ trơn trượt khác nhau, dễ gây mất thăng bằng.

Nhóm của nhà khoa học máy tính Schmidt đã thiết kế robot tự hành trên sao Hỏa sử dụng chuyển động bơi để đẩy xuyên qua cát, lấy cảm hứng từ thằn lằn cát Châu Phi (Scincus scincus). Loài thằn lằn này nổi tiếng với khả năng đào hang trong sa mạc Sahara và bơi qua cát như cá.

Các chuyên gia phát triển robot tự hành trên sao Hỏa mới lấy cảm hứng từ thằn lằn sa mạc. Ảnh: Marco Schmidt/Universität Würzburg.

Theo video của Đại học Würzburg, robot có kích thước bằng chiếc tủ lạnh nhỏ màu bạc di chuyển qua một sàn thử nghiệm mô phỏng bề mặt Sao Hỏa. Thay vì lăn về phía trước, mỗi bánh xe của robot cắt qua cát theo chuyển động hình số tám. Robot tự hành di chuyển vài mét, cua qua góc và quay trở lại nơi bắt đầu.

Nhóm nghiên cứu đang hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo Đức (DFKI) ở Bremen và Đại học Bremen để thử nghiệm robot tự hành trên sao Hỏa. Ban đầu, các bánh xe của cỗ máy nặng và hẹp hơn so với bánh xe khí nén tương đương, tăng áp lực lên mặt đất khiến robot bị lún. Tình trạng trượt và lún làm giảm khả năng điều khiển robot tự hành. Các nhà nghiên cứu khắc phục bằng cách tăng độ rộng bánh xe và giảm khối lượng, giúp phương tiện di chuyển ổn định trên cát.

Nhóm nghiên cứu đang tìm cách tăng khả năng điều khiển tổng thể của robot và hạn chế trượt trong môi trường thực tế phức tạp. Họ cũng dự định bổ sung chỗ đặt thiết bị khoa học và hàng hóa mà robot có thể phải mang theo.

Kho tri thức

Bí ẩn hiện tượng lần đầu tiên ghi nhận ở sao Hỏa

Tàu vũ trụ MAVEN của NASA lần đầu tiên ghi nhận hiệu ứng Zwan-Wolf trong bầu khí quyển của sao Hỏa.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nature Communications, tàu vũ trụ MAVEN - đang làm nhiệm vụ khảo sát tầng khí quyển trên, tầng điện ly và từ quyển của sao Hỏa - đã lần đầu tiên ghi nhận một hiện tượng độc đáo gọi là "hiệu ứng Zwan-Wolf".

"Khi nghiên cứu dữ liệu MAVEN, tôi đột nhiên nhận thấy một số dao động rất thú vị. Tôi không bao giờ ngờ rằng nó lại có hiệu ứng như thế này. Bởi vì nó chưa từng được quan sát thấy trong bầu khí quyển của một hành tinh nào trước đây”, tác giả chính của nghiên cứu, TS Christopher Fowler từ Đại học West Virginia (Mỹ) cho biết.

Kho tri thức

Băng trên sao Hỏa có thể chứa chìa khóa cho sự sống

Liệu băng trên sao Hỏa có chứa chìa khóa cho sự sống? Các nhà khoa học phát hiện ra các axit amin trong băng có thể tồn tại đến 50 triệu năm.

Tàu đổ bộ Phoenix của NASA đã thực hiện một khám phá đột phá vào năm 2008: đó là việc tìm thấy băng nước bên dưới bề mặt sao Hỏa. Các sứ mệnh tiếp theo đã xác nhận sự tồn tại của các lớp băng khổng lồ bên dưới sao Hỏa, đủ để bao phủ toàn bộ bề mặt sao Hỏa với độ sâu 1,5m.

Giờ đây, một nghiên cứu mới do Alexander Pavlov, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Vũ trụ Goddard của NASA dẫn đầu, chỉ ra rằng băng nước bên dưới bề mặt sao Hỏa có thể hoạt động như một hệ thống làm lạnh tự nhiên, bảo quản vi sinh vật hoặc axit amin trong tối đa 50 triệu năm và đã bảo vệ chúng khỏi bức xạ vũ trụ. Được công bố trên tạp chí Astrobiology, nghiên cứu này cung cấp những manh mối quan trọng cho việc tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa trong tương lai.

Kho tri thức

Tàu thăm dò Perseverance phân tích đá Kenmore ngay trên sao Hỏa

Tàu thám hiểm Perseverance của NASA đã khoan và phân tích một loại đá đặc biệt có tên "Kenmore" nhằm làm sáng tỏ bí ẩn về việc liệu môi trường sao Hỏa cổ đại có từng phù hợp cho sự sống?

Theo Tạp chí SPACE dẫn tin, tàu thăm dò Perseverance đã sử dụng các công cụ mài mòn tiên tiến để cạo bỏ lớp bị phong hóa trên bề mặt tảng đá Kenmore, làm lộ ra các lớp đá nguyên sơ không bị ảnh hưởng bởi gió, bức xạ và bụi. Quá trình này, kết hợp giữa mài cơ học và làm sạch bằng luồng khí nitơ, cho phép các nhà khoa học quan sát kỹ cấu trúc và thành phần bên trong của tảng đá sao Hỏa.

