Các nhà nghiên cứu tại Đại học Würzburg (Đức) phát triển robot tự hành trên sao Hỏa lấy cảm hứng từ thằn lằn sa mạc.

Để di chuyển hiệu quả trên sao Hỏa, các robot thám hiểm cần phải xử lý vấn đề về cát. Mới đây, nhóm nghiên cứu được dẫn đầu bởi nhà khoa học máy tính Marco Schmidt, giáo sư Hệ thống tích hợp và cảm biến quan sát Trái đất (ESSEO) tại Đại học Würzburg đã phát triển robot tự hành trên sao Hỏa lấy cảm hứng từ thằn lằn sa mạc.

Cụ thể, các chuyên gia dựa vào cơ chế di chuyển của thằn lằn cát để chế tạo mẫu robot tự hành trên sao Hỏa, đạt hiệu suất vượt trội so với những mẫu khác khi di chuyển trên cát. Dự án này nằm trong sáng kiến VaMEx của Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức.

Để di chuyển hiệu quả trên sao Hỏa, robot tự hành cần xử lý lượng cát lớn. Robot được thiết kế bánh xe tròn hoặc bánh xích đều không phải lựa chọn lý tưởng để có thể di chuyển thuận lợi trong môi trường khắc nghiệt và đầy cát trên hành tinh đỏ. Ngoài xử lý kết cấu hỗn hợp vừa giống chất lỏng vừa giống chất rắn của cát, robot tự hành còn phải đối mặt với những dốc đứng và địa hình mấp mô với mức độ trơn trượt khác nhau, dễ gây mất thăng bằng.

Nhóm của nhà khoa học máy tính Schmidt đã thiết kế robot tự hành trên sao Hỏa sử dụng chuyển động bơi để đẩy xuyên qua cát, lấy cảm hứng từ thằn lằn cát Châu Phi (Scincus scincus). Loài thằn lằn này nổi tiếng với khả năng đào hang trong sa mạc Sahara và bơi qua cát như cá.

Các chuyên gia phát triển robot tự hành trên sao Hỏa mới lấy cảm hứng từ thằn lằn sa mạc. Ảnh: Marco Schmidt/Universität Würzburg.

Theo video của Đại học Würzburg, robot có kích thước bằng chiếc tủ lạnh nhỏ màu bạc di chuyển qua một sàn thử nghiệm mô phỏng bề mặt Sao Hỏa. Thay vì lăn về phía trước, mỗi bánh xe của robot cắt qua cát theo chuyển động hình số tám. Robot tự hành di chuyển vài mét, cua qua góc và quay trở lại nơi bắt đầu.

Nhóm nghiên cứu đang hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo Đức (DFKI) ở Bremen và Đại học Bremen để thử nghiệm robot tự hành trên sao Hỏa. Ban đầu, các bánh xe của cỗ máy nặng và hẹp hơn so với bánh xe khí nén tương đương, tăng áp lực lên mặt đất khiến robot bị lún. Tình trạng trượt và lún làm giảm khả năng điều khiển robot tự hành. Các nhà nghiên cứu khắc phục bằng cách tăng độ rộng bánh xe và giảm khối lượng, giúp phương tiện di chuyển ổn định trên cát.

Nhóm nghiên cứu đang tìm cách tăng khả năng điều khiển tổng thể của robot và hạn chế trượt trong môi trường thực tế phức tạp. Họ cũng dự định bổ sung chỗ đặt thiết bị khoa học và hàng hóa mà robot có thể phải mang theo.