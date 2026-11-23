Triển lãm ảnh du lịch Phú Thọ diễn ra từ 21 đến 24/11, quy tụ nhiều nghệ sĩ, nhà báo trong nước và quốc tế, đồng thời tôn vinh văn hóa và con người Đất Tổ.

Triển lãm “Ảnh đẹp du lịch Phú Thọ năm 2026” diễn ra từ ngày 21 đến 24/11 tại Sân khấu Trống đồng, Công viên Văn Lang, giới thiệu hơn 100 tác phẩm nhiếp ảnh về thiên nhiên, văn hóa, di sản và con người vùng Đất Tổ.

Ban Tổ chức tặng hoa chúc mừng các nhiếp ảnh gia tại triễn lãm.

Đây là hoạt động do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ giao Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tổ chức, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026.

Triển lãm được bố trí thành 4 không gian nội dung, gồm “Sắc màu thiên nhiên - Vẻ đẹp Đất Tổ”, “Miền di sản - Chiều sâu văn hóa”, “Con người Phú Thọ - Bản sắc và sức sống” và “Phú Thọ qua ống kính nghệ sĩ Nguyễn Khắc Hào”.

Các tác phẩm mang đến góc nhìn đa dạng về cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống, đời sống sinh hoạt và bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Điểm nhấn của triển lãm là bộ ảnh về bánh chưng, bánh giầy trong tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Khắc Hào, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Bộ ảnh từng đoạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống gắn với thời đại Hùng Vương.

Bộ ảnh về bánh chưng, bánh giầy trong tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Khắc Hào.

Trong khuôn khổ triển lãm còn có hoạt động giao lưu với các nghệ sĩ, nhà báo nhiếp ảnh trong nước và quốc tế, trong đó có nhà báo Nick Út, phóng viên ảnh hãng thông tấn AP (Mỹ), tác giả bức ảnh nổi tiếng “Em bé Napalm” từng đoạt giải Pulitzer; nghệ sĩ nhiếp ảnh Peter Rimmer đến từ Vương quốc Anh; nhà báo Phạm Tiến Dũng, nguyên Trưởng ban Ảnh TTXVN, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh Việt Nam; nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Hải cùng nhiều nghệ sĩ đến từ các địa phương.

Nhà báo Nick Út và nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh tên tuổi có mặt tại triển lãm.

Đây là dịp để người yêu nhiếp ảnh thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật, gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm sáng tác với những nghệ sĩ, nhà báo nhiếp ảnh có nhiều dấu ấn trong nghề.

Thông qua triển lãm, Ban Tổ chức kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Phú Thọ, lan tỏa tình yêu quê hương, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống và đưa vẻ đẹp đất, người Đất Tổ đến gần hơn với công chúng.

Một số hình ảnh tại Triển lãm Ảnh đẹp du lịch Phú Thọ năm 2026:

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