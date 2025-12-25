Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Phanh Lee khoe nhan sắc mặn mà trong kỳ nghỉ Giáng sinh ở Thượng Hải

Giải trí

Phanh Lee khoe nhan sắc mặn mà trong kỳ nghỉ Giáng sinh ở Thượng Hải

Nữ diễn viên Phanh Lee đang có kỳ nghỉ Giáng sinh đáng nhớ tại Thượng Hải cùng gia đình nhỏ. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Phanh Lee đăng tải nhiều khoảnh khắc trong chuyến du lịch Thượng Hải cùng gia đình nhỏ.
Trên trang cá nhân, Phanh Lee đăng tải nhiều khoảnh khắc trong chuyến du lịch Thượng Hải cùng gia đình nhỏ.
Giữa khung cảnh đường phố nhộn nhịp, nữ diễn viên gây ấn tượng khi diện trang phục hàng hiệu tinh tế, phối đồ khéo léo, toát lên vẻ hiện đại và thời thượng.
Giữa khung cảnh đường phố nhộn nhịp, nữ diễn viên gây ấn tượng khi diện trang phục hàng hiệu tinh tế, phối đồ khéo léo, toát lên vẻ hiện đại và thời thượng.
Nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng cân đối của Phanh Lee nhận về “cơn mưa” lời khen.
Nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng cân đối của Phanh Lee nhận về “cơn mưa” lời khen.
Bên cạnh mẹ, hai con của nữ diễn viên cũng chiếm trọn cảm tình với vẻ ngoài tinh nghịch, đáng yêu.
Bên cạnh mẹ, hai con của nữ diễn viên cũng chiếm trọn cảm tình với vẻ ngoài tinh nghịch, đáng yêu.
Những khoảnh khắc các bé hồn nhiên dạo phố, khám phá thành phố mới khiến nhiều khán giả thích thú.
Những khoảnh khắc các bé hồn nhiên dạo phố, khám phá thành phố mới khiến nhiều khán giả thích thú.
Nhiều ý kiến nhận xét, trong loạt ảnh gần đây, Phanh Lee ngày càng mặn mà và quyến rũ hơn.
Nhiều ý kiến nhận xét, trong loạt ảnh gần đây, Phanh Lee ngày càng mặn mà và quyến rũ hơn.
Dù không còn xuất hiện dày đặc trong các hoạt động giải trí, cô vẫn giữ được sức hút riêng nhờ phong thái tự tin, nhẹ nhàng và có gu thẩm mỹ.
Dù không còn xuất hiện dày đặc trong các hoạt động giải trí, cô vẫn giữ được sức hút riêng nhờ phong thái tự tin, nhẹ nhàng và có gu thẩm mỹ.
Sau khi kết hôn vào năm 2020, Phanh Lee gần như rút khỏi giới giải trí và chưa trở lại với bất kỳ dự án phim nào.
Sau khi kết hôn vào năm 2020, Phanh Lee gần như rút khỏi giới giải trí và chưa trở lại với bất kỳ dự án phim nào.
Nữ diễn viên từng chia sẻ cô yêu thích việc cùng gia đình đi du lịch và trải nghiệm những vùng đất mới.
Nữ diễn viên từng chia sẻ cô yêu thích việc cùng gia đình đi du lịch và trải nghiệm những vùng đất mới.
Thời gian qua, Phanh Lee tập trung chăm sóc gia đình nhỏ, đồng thời dành nhiều thời gian cho các chuyến đi trong và ngoài nước như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Scotland…
Thời gian qua, Phanh Lee tập trung chăm sóc gia đình nhỏ, đồng thời dành nhiều thời gian cho các chuyến đi trong và ngoài nước như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Scotland…
Trang cá nhân của Phanh Lee ngập tràn hình ảnh đời thường ấm áp bên các con, ghi lại hành trình khám phá nhiều địa điểm nổi tiếng.
Trang cá nhân của Phanh Lee ngập tràn hình ảnh đời thường ấm áp bên các con, ghi lại hành trình khám phá nhiều địa điểm nổi tiếng.
Dù đã là mẹ hai con và hạn chế tham gia hoạt động giải trí, Phanh Lee vẫn giữ được vóc dáng cân đối, gợi cảm, trở thành hình mẫu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Ảnh: FB Phương Anh Lê
Dù đã là mẹ hai con và hạn chế tham gia hoạt động giải trí, Phanh Lee vẫn giữ được vóc dáng cân đối, gợi cảm, trở thành hình mẫu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Ảnh: FB Phương Anh Lê
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Phanh Lee #nhan sắc Phanh Lee #diễn viên Phanh Lee

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT