Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ngọc Hân khoe dáng gọn sau sinh khi đưa con trai du lịch Hội An

Giải trí

Ngọc Hân khoe dáng gọn sau sinh khi đưa con trai du lịch Hội An

Ngọc Hân tự tin khoe dáng gọn sau sinh khi đưa con trai đi chơi Hội An, chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình dịp Giáng sinh.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, Ngọc Hân đăng tải loạt hình ảnh gia đình trong chuyến du lịch Hội An nhân dịp Giáng sinh, đánh dấu lần đầu tiên con trai 4 tháng tuổi của cô đi chơi xa.
Mới đây, Ngọc Hân đăng tải loạt hình ảnh gia đình trong chuyến du lịch Hội An nhân dịp Giáng sinh, đánh dấu lần đầu tiên con trai 4 tháng tuổi của cô đi chơi xa.
Những khoảnh khắc “cưng xỉu” của cậu bé nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Con trai Ngọc Hân được nhận xét kháu khỉnh, gương mặt bầu bĩnh, ánh mắt lanh lợi khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.
Những khoảnh khắc “cưng xỉu” của cậu bé nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Con trai Ngọc Hân được nhận xét kháu khỉnh, gương mặt bầu bĩnh, ánh mắt lanh lợi khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.
Bên cạnh đó, điều khiến khán giả đặc biệt quan tâm là diện mạo của Ngọc Hân sau 4 tháng sinh con.
Bên cạnh đó, điều khiến khán giả đặc biệt quan tâm là diện mạo của Ngọc Hân sau 4 tháng sinh con.
Xuất hiện trong những trang phục nhẹ nhàng, tinh tế, nàng hậu tự tin khoe vóc dáng thon gọn, vòng eo gọn gàng cùng phong thái dịu dàng, tươi tắn.
Xuất hiện trong những trang phục nhẹ nhàng, tinh tế, nàng hậu tự tin khoe vóc dáng thon gọn, vòng eo gọn gàng cùng phong thái dịu dàng, tươi tắn.
Dù mới trải qua hành trình làm mẹ, Ngọc Hân vẫn giữ được vẻ đẹp nền nã, thanh lịch vốn có.
Dù mới trải qua hành trình làm mẹ, Ngọc Hân vẫn giữ được vẻ đẹp nền nã, thanh lịch vốn có.
Ngọc Hân cho thấy sự cân bằng đáng ngưỡng mộ giữa vai trò người mẹ và công việc. Dù bận rộn chăm sóc con trai đầu lòng, cô vẫn thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang với hình ảnh chỉn chu, thần thái tự tin.
Ngọc Hân cho thấy sự cân bằng đáng ngưỡng mộ giữa vai trò người mẹ và công việc. Dù bận rộn chăm sóc con trai đầu lòng, cô vẫn thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang với hình ảnh chỉn chu, thần thái tự tin.
Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt hạnh phúc của Ngọc Hân trong các bộ ảnh gia đình hay trên thảm đỏ đều toát lên sự viên mãn của một người phụ nữ đang tận hưởng trọn vẹn cuộc sống.
Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt hạnh phúc của Ngọc Hân trong các bộ ảnh gia đình hay trên thảm đỏ đều toát lên sự viên mãn của một người phụ nữ đang tận hưởng trọn vẹn cuộc sống.
Ngọc Hân đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010 và hiện là một nhà thiết kế thời trang, doanh nhân tại Hà Nội.
Ngọc Hân đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010 và hiện là một nhà thiết kế thời trang, doanh nhân tại Hà Nội.
Cô kết hôn cùng ông xã Phạm Phú Đạt, một công chức đang công tác tại Bộ Ngoại giao. Ngọc Hân thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ấm áp của chồng và con trai. Ảnh: FB Ngoc Han Dang
Cô kết hôn cùng ông xã Phạm Phú Đạt, một công chức đang công tác tại Bộ Ngoại giao. Ngọc Hân thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ấm áp của chồng và con trai. Ảnh: FB Ngoc Han Dang
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Ngọc Hân #Hoa hậu Việt Nam Ngọc Hân #con trai Ngọc Hân #chồng Ngọc Hân #Hoa hậu Ngọc Hân

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT