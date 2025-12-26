Hà Nội

Hoa hậu Thùy Tiên vướng ồn ào tai tiếng nhất năm 2025

Giải trí

Hoa hậu Thùy Tiên vướng ồn ào tai tiếng nhất năm 2025

Trong năm 2025, vì tội lừa dối khách hàng, Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 phải trả giá đắt.

Thu Cúc (tổng hợp)
Nguyễn Thúc Thùy Tiên nổi tiếng sau khi đăng quang Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021. Đến tháng 3/2025, cô bị cư dân mạng réo tên vì quảng cáo lố viên kẹo rau củ Kera. Ban đầu Thùy Tiên lặng lẽ gỡ các bài quảng cáo. Sau đó, cô viết status phân trần. "Tất cả những thông tin Tiên chia sẻ đều dựa trên nhà máy cung cấp", Thùy Tiên viết. Ảnh: Đời Sống Pháp Luật.
Theo Vietnamnet, đến ngày 19/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội Lừa dối khách hàng quy định tại khoản 2, Điều 198 Bộ luật Hình sự, với vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt. Ảnh: Vietnamnet.
Tại cơ quan công an, Thùy Tiên cho biết nhận thấy kẹo rau củ Kera có nhiều ý tưởng hay nên đề xuất tham gia điều hành. "Khi mình là người nổi tiếng thì trách nhiệm của mình rất lớn và mọi người sẽ vì mình để mua sản phẩm này rất nhiều", Thùy Tiên nói. Ảnh: Vietnamnet.
Nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế như Missosology, Pageanthology, Sash Factor, trang tin quốc tế Metro World News đưa tin về vụ việc Thùy Tiên bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Lừa dối khách hàng. Ảnh: Missosology.
Tháng 11/2025, Thùy Tiên ra tòa. Theo Pháp Luật TP HCM, ngày 19/11, TAND TP HCM xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng hai đồng phạm khác về tội Lừa dối khách hàng. Ảnh: Pháp Luật TP HCM.
Tại tòa, Thùy Tiên khai không biết vùng nguyên liệu như thế nào khi quảng cáo về kẹo Kera. Ban đầu vốn góp là 25%, sau phiên livestream đầu tiên, Thùy Tiên là người đề xuất nâng mức vốn góp lên 30%. Ảnh: Tiền Phong.
Thùy Tiên còn khai bản thân không trực tiếp bán hàng, chỉ xuất hiện với vai trò là đại diện nhãn hàng. Tuy nhiên, cô có gắn giỏ hàng trên trang cá nhân bán được sản phẩm và được hưởng 6,8 triệu đồng. Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo Thùy Tiên đã tác động gia đình nộp 3,2 tỷ đồng. Ảnh: Tiền Phong.
Thùy Tiên cũng trình bày: “Bản thân bị cáo rất bất ngờ về kết quả giám định kẹo Kera. Bị cáo và cha của bị cáo cũng là người trực tiếp sử dụng sản phẩm này. Đây là bài học rất lớn cho cuộc đời bị cáo". Ảnh: VTV.
Theo Tiền Phong, vào 17h ngày 19/11, HĐXX sơ thẩm TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Thùy Tiên 2 năm tù về tội Lừa dối khách hàng. Ảnh: Tiền Phong.
Thu Cúc (tổng hợp)
