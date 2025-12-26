Hà Nội

Ca sĩ Jun Phạm cưng chiều con gái Ngô Thanh Vân - Huy Trần

Giải trí

Ca sĩ Jun Phạm cưng chiều con gái Ngô Thanh Vân - Huy Trần

Đón Giáng sinh 2025 cùng gia đình Ngô Thanh Vân - Huy Trần, ca sĩ Jun Phạm khoe hình ảnh bồng bế bé Gạo.

Thu Cúc (tổng hợp)
Ngô Thanh Vân từng là 'bà bầu' của nhóm nhạc 365, trong đó Jun Phạm (trong ảnh) là một thành viên. Nhiều năm qua, Jun Phạm giữ mối quan hệ cô trò thân thiết với Ngô Thanh Vân. Mới đây, nam ca sĩ đón Giáng sinh cùng gia đình Ngô Thanh Vân. Trên trang cá nhân, Jun Phạm vừa khoe hình ảnh bồng bế bé Gạo - con gái Ngô Thanh Vân - Huy Trần tại bữa tiệc. Ảnh: FB Jun Phạm.
Jun Phạm từng dự tiệc đầy tháng của bé Gạo. Ảnh: FB Jun Phạm.
Jun Phạm và Ngô Thanh Vân dành tặng nhau món quà ý nghĩa dịp Giáng sinh. Ảnh: FB Jun Phạm.
Jun Phạm từng chia sẻ trên HTV, nếu không có Ngô Thanh Vân, sẽ không có Jun Phạm. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Nam ca sĩ hỗ trợ Huy Trần chuẩn bị đồ ăn cho tiệc Giáng sinh tại nhà. Ảnh: FB Jun Phạm.
Ngô Thanh Vân một lần nữa khen ngợi khả năng nấu ăn Huy Trần. "Bếp ba Huy là số 1. Ba làm toàn đồ ăn ngon cho gia đình ăn", nữ diễn viên bày tỏ. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Huy Trần chuẩn bị bữa ăn cho 30 người trong gia đình. Ảnh: FB Jun Phạm.
Vợ chồng Ngô Thanh Vân kinh doanh nhà hàng ít năm qua. Ảnh: FB Huy Trần.
Ngô Thanh Vân vẫn chưa hé lộ ảnh cận mặt bé Gạo. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Nữ diễn viên chia sẻ dịp Giáng sinh: "Lại một mùa Giáng sinh bình an bên gia đình và người thân. Năm nay vui nhất là món quà tuyệt vời của ba mẹ. Đó là bé Gạo. Niềm hạnh phúc đã tăng bội phần vì có em! Xin được gửi lời chúc Giáng sinh đến mọi nhà . Một mùa Noel an lành hạnh phúc nhé". Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
#Ngô Thanh Vân Huy Trần #Ngô Thanh Vân #Huy Trần #con gái Ngô Thanh Vân #ca sĩ Jun Phạm #Jun Phạm

