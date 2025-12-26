Đức Phúc được khán giả khen ngợi khi làm điều ý nghĩa với tài xế công nghệ

Khi nghe ông Sơn cho biết câu chuyện tài xế bị hủy chuyến nhiều lần vì đi xe wave cũ là phải là câu chuyện của mình, Đức Phúc ngỏ ý hỗ trợ cháu ngoại ông Sơn.

Gần đây, khi cư dân mạng lan truyền câu chuyện một tài xế bị hủy chuyến nhiều lần vì đi xe wave cũ, ca sĩ Đức Phúc ngỏ ý muốn tặng xe mới cho người tài xế này. Nhờ cộng đồng mạng và khán giả, Đức Phúc đã tìm được thông tin của ông Nguyễn Văn Sơn trong câu chuyện.

Tuy nhiên, khi gặp gỡ với Đức Phúc, ông Sơn khẳng định câu chuyện được cộng đồng mạng lan truyền không phải câu chuyện của mình. “Chú Sơn chia sẻ hiện tại chú đang đi chiếc xe ga để sử dụng chạy xe công nghệ chứ không có chuyện chú đi chiếc xe wave như người chia sẻ câu chuyện đã viết!

Chú Sơn rất mong mọi người có thể chia sẻ thông tin để tránh việc chú bị hiểu lầm cũng như tránh được những rủi ro về việc lấy thông tin lợi dụng lòng tốt của mọi người để lừa gạt sau này”, Đức Phúc kể lại lời ông Sơn.

Đức Phúc đến thăm gia đình ông Sơn trong câu chuyện không đúng sự thật được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: FB Đức Phúc.

Đức Phúc còn cho biết, ông Sơn nói rằng gia đình không dư giả gì nhưng cũng không đến nỗi khó khăn tới mức phải kêu gọi ủng hộ và từ chối sự hỗ trợ của nam ca sĩ.

Đức Phúc kể lại lời ông Sơn: “Ngoài kia còn biết bao hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình, chú nói Phúc cứ để dành tấm lòng đó để giúp đỡ những gia đình khó khăn hơn chú, cô chú vẫn may mắn có thể tự đi làm và vẫn có công việc để kiếm ra thu nhập”.

Đức Phúc tiếp tục đề xuất để phụ giúp nhưng ông Sơn nhất quyết từ chối không nhận. “Hết cách rồi nên Phúc đã xin phép cô chú để Phúc đồng hành một phần nhỏ học phí đến hết cấp một của cháu ngoại của cô chú là bé Hiếu như một món quà nhỏ để động viên em sẽ học tập tốt hơn, cũng như gửi biếu cô chú một bao lì xì cho năm mới may mắn thì cô chú đã đồng ý”, nam ca sĩ tiết lộ.

Ngồi nghe vợ chồng ông Sơn chia sẻ, Đức Phúc cảm nhận được sự lạc quan trong mọi hoàn cảnh, cách sống giản dị và tinh thần luôn biết sẻ chia của cô chú. “Điều này khiến Phúc càng tin hơn vào việc khi mình cố gắng sống tốt và hướng đến những điều tử tế thì mình sẽ luôn nhận lại được những điều tốt đẹp và gặp được những người chân thành dễ thương và tử tế”, Đức Phúc trải lòng.

Chia sẻ của Đức Phúc. Ảnh: FB Đức Phúc.

Tấm lòng của Đức Phúc đối với gia đình ông Sơn nhận được lời khen ngợi của nhiều cư dân mạng. “Không chỉ hát hay mà còn sống rất tử tế, Đức Phúc thật sự đáng quý", "Đức Phúc đúng là nghệ sĩ có tâm, luôn lan tỏa năng lượng tích cực", “Mong là những câu chuyện tử tế như thế này sẽ được lan tỏa nhiều hơn”, bình luận của một số cư dân mạng.