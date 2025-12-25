Hà Nội

Hot face sao Việt: Sam được khán giả khen trẻ trung như nữ sinh

Giải trí

Sam được khán giả khen trông như nữ sinh. Ngọc Hân cùng con tận hưởng mùa Noel ở Hội An. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 25/12: Diễn viên Sam được khán giả khen trông như nữ sinh, không có dấu hiệu thời gian dù đã là mẹ hai con. Ảnh: FB Sam
Hoa hậu Ngọc Hân cùng con tận hưởng mùa Noel ở Hội An. Ảnh: FB Ngoc Han Dang
Hoa hậu Tiểu Vy diện trang phục lông đỏ rực chụp hình trong khung cảnh tuyết trắng xóa. Ảnh: FB Trần Tiểu Vy
Siêu mẫu Võ Hoàng Yến đẩy xe nôi đưa con gái đi uống trà chiều. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến
Ca sĩ Bích Phương gần đây trẻ trung khó nhận ra. Ảnh: FB Bích Phương
Diễn viên Lan Phương cùng các con vi vu Đà Lạt đón Giáng sinh. Ảnh: FB Lan Phương
Gia đình ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đón Giáng sinh ở Hồng Kông. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Anh
Gia đình ca sĩ Phương Trinh Jolie quây quần chụp ảnh đón Giáng sinh. Ảnh: FB Phương Trinh Jolie
Ca sĩ Đoan Trang chụp ảnh kỷ niệm ở hồ Gươm khi đến Hà Nội. Ảnh: FB Doan Trang
Nghệ sĩ Chiều Xuân diện áo dài thả dáng dưới ánh nắng nhẹ nhàng mùa đông. Ảnh: FB Nguyễn Thị Chiều Xuân
GALLERY MỚI NHẤT