Hà Nội

Nữ ca sĩ Việt đẹp đến mức được truyền thông xứ Trung tung hô 'nữ thần'

Giải trí

Nữ ca sĩ Việt đẹp đến mức được truyền thông xứ Trung tung hô 'nữ thần'

Dù đã ở ngưỡng tuổi U40, Minh Hằng vẫn giữ vững phong độ nhan sắc đỉnh cao, thậm chí được báo giới quốc tế săn đón và dành tặng những danh xưng mỹ miều. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong làn sóng nghệ sĩ Việt ghi dấu ấn ở thị trường quốc tế, Minh Hằng nổi lên như một cái tên tiêu biểu. Vào năm 2021, trang China Times bất ngờ đăng tải bài viết về Minh Hằng, dành nhiều mỹ từ để ca ngợi vẻ đẹp của cô.
Truyền thông xứ tỷ dân không ngần ngại gọi mỹ nhân sinh năm 1987 là “nữ thần”, khi đánh giá nhan sắc của cô vừa rạng rỡ, vừa mang thần thái tự tin hiếm có.
Không chỉ dừng lại ở ngoại hình, Minh Hằng còn được biết đến là nghệ sĩ “toàn năng” của showbiz Việt.
Từ vai trò ca sĩ, diễn viên cho đến nhà sản xuất phim, cô đều để lại dấu ấn riêng với sự nghiêm túc và sáng tạo.
Theo thời gian, điều khiến công chúng khó phủ nhận ở Minh Hằng chính là nhan sắc ngày càng nâng cấp.
Bước sang tuổi U40, nữ diễn viên vẫn giữ phong độ visual ổn định, thậm chí được nhận xét là “lão hóa ngược”.
Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Minh Hằng liên tục làm mới hình ảnh, biến hóa linh hoạt từ thanh lịch, quyến rũ đến cá tính, hiện đại.
Đáng chú ý, ngay cả những layout trang điểm hay phong cách thời trang được xem là “khó ăn”, Minh Hằng vẫn tự tin thử nghiệm.
Sự dám đổi mới giúp cô mang đến cảm giác mới lạ, cuốn hút, khiến khán giả không khỏi trầm trồ và dành nhiều lời khen cho thần sắc ngày một thăng hạng.
Minh Hằng kết hôn với ông xã doanh nhân Quốc Bảo. Sau khi kết hôn năm 2022, Minh Hằng dành thời gian dài để chăm lo cho gia đình. Tháng 8/2023, cô hạ sinh con trai đầu lòng và nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp.
Bên cạnh sự nghiệp thì visual chính là điểm nhấn mà khán giả nhớ về mỹ nhân sinh năm 1987. Ảnh: FB Hằng Lê
