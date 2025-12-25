[INFOGRAPHIC] Top phim điện ảnh Việt đạt doanh thu cao nhất 2025

Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại bang Himachal Pradesh sau khi một chiếc xe du lịch mất kiểm soát và bắt đầu lăn xuống một con dốc dựng đứng.
Honey Lee không chỉ được biết đến với danh hiệu Hoa hậu Hàn Quốc 2006 mà còn là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc.
NTK Đắc Ngọc ngồi ghế giám khảo quốc tế tại Miss & Mister Celebrity International 2025, khẳng định uy tín của Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp quốc tế.
Trước thềm hôn lễ, Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc gây chú ý khi hé lộ thêm loạt ảnh cưới mới, ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.
Khoảnh khắc sum vầy bên chồng con của Hoa hậu Jennifer Phạm nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.
Sam được khán giả khen trông như nữ sinh. Ngọc Hân cùng con tận hưởng mùa Noel ở Hội An.
Nữ diễn viên Phanh Lee đang có kỳ nghỉ Giáng sinh đáng nhớ tại Thượng Hải cùng gia đình nhỏ.
Ba năm sau khoảnh khắc đội vương miện Hoa hậu Việt Nam 2022, Thanh Thủy nhìn lại chặng đường đã qua với nhiều cảm xúc.
Siêu mẫu Xuân Lan chúc mừng đạo diễn Ngọc Lâm bước sang tuổi mới, mong muốn cùng chồng nghỉ hưu năm 60 tuổi.
NSND Trần Lực trải qua 3 lần kết hôn, có 4 người con, trong đó Trần Tú - người con thứ 3 của nam đạo diễn gây chú ý nhất.
Sau thời gian sinh sống và làm việc ở Mỹ, Hoa hậu Trúc Diễm trở về Việt Nam thăm gia đình. Người đẹp chia sẻ hình ảnh đi ăn uống, dạo phố.
Những hình ảnh mới của Diệu Nhi trong dịp Giáng sinh nhanh chóng thu hút sự chú ý khi nữ diễn viên xuất hiện với phong cách gợi cảm, táo bạo hiếm thấy.
Trên trang cá nhân, diễn viên Trương Phương gây chú ý khi hé lộ món quà đặc biệt do chồng ngoại quốc dành tặng.
Khổng Tú Quỳnh mặc áo xuyên thấu táo bạo biểu diễn trên sân khấu. Hương Giang xách túi Hermes Kelly trị giá hàng trăm triệu đồng khi ra sân bay.
Với giọng hát cảm xúc và phong thái tự tin, Châu Thiên Hương đã xuất sắc giành giải Á quân 2 tại cuộc thi "Tỏa sáng thiên thần nhí".
Buổi gặp gỡ thân mật mừng Giáng sinh 2025 giữa ca sĩ Jun Phạm, diễn viên Duy Khánh, Gil Lê và Xoài Non nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều khán giả.
Sau 10 năm, Đức Vĩnh chuyển mình từ cậu bé dân ca thành ca sĩ pop ballad tự tin, trưởng thành, đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp âm nhạc.
Phần 1 và 2 phim Avatar lập kỷ lục về doanh thu. Mới đây, phần 3 cũng gây sốt các rạp trên toàn cầu.
Bé Destiny - con gái Trường Giang – Nhã Phương tự tin trình diễn trên sân khấu của một chương trình thời trang.
Những bộ phim hay dịp Giáng sinh năm nay gồm: Avatar: Lửa và tro tàn, Chọn chồng nơi chín suối, Zootopia: Phi vụ động trời 2.
Đạo diễn James Cameron thực hiện phim Titanic, series Avatar. Tài sản của ông hiện tại là 1,1 tỷ USD.