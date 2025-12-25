Hà Nội

Thanh Thủy kỷ niệm 3 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022

Ba năm sau khoảnh khắc đội vương miện Hoa hậu Việt Nam 2022, Thanh Thủy nhìn lại chặng đường đã qua với nhiều cảm xúc.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, Hoa hậu Thanh Thủy đã có những chia sẻ gây chú ý nhân dịp kỷ niệm tròn ba năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022.
Người đẹp cho biết, sau ba năm nhìn lại, cô cảm nhận rõ sự chuyển biến trong chính bản thân mình.
Nếu trước đây còn nhiều bỡ ngỡ, lúng túng trước những trọng trách lớn, thì hiện tại Thanh Thủy đã bình tĩnh, dạn dĩ và tự tin hơn rất nhiều, dù đôi khi cảm giác hồi hộp vẫn còn hiện hữu.
Trong chia sẻ đầy xúc động, Thanh Thủy không quên gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, người hâm mộ và những người đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng cô trong suốt hành trình vừa qua. Theo nàng hậu, chính sự yêu thương và ủng hộ ấy là động lực để cô không ngừng nỗ lực, hoàn thiện bản thân mỗi ngày.
Nhìn lại thời điểm đăng quang năm 2022, Thanh Thủy khi ấy chưa có nhiều kinh nghiệm trình diễn, nhan sắc cũng chưa thực sự “bừng nở”. Tuy nhiên, cô vẫn được ban giám khảo đánh giá rất cao nhờ hình thể cân đối, gương mặt hài hòa cùng tính cách trong sáng, thân thiện.
Ba năm trôi qua, nàng hậu đã có những bước đi dài và đầy ấn tượng, đặc biệt là việc đăng quang Miss International 2024, góp phần giúp Việt Nam thăng hạng trên bản đồ nhan sắc thế giới.
Không chỉ ngày càng xinh đẹp, Thanh Thủy còn ghi điểm bởi phong thái tự tin, ứng xử khéo léo và trái tim nhân ái.
Vẻ ngoài ngày càng sắc sảo, thần thái trưởng thành hơn, phong cách thời trang được nâng tầm, cô như lột xác hoàn toàn so với hình ảnh thuở mới đăng quang.
Nhan sắc của Thanh Thủy cũng liên tục khiến công chúng ngỡ ngàng.
Với sự nỗ lực và bản lĩnh hiện tại, tin rằng trong tương lai, Huỳnh Thị Thanh Thủy sẽ còn tiến xa hơn nữa, tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực và làm rạng danh nhan sắc Việt trên trường quốc tế. Ảnh: FB Huỳnh Thị Thanh Thuỷ
