Số hóa

Trình duyệt AI Comet của Perplexity ra mắt trên nền tảng Android

Perplexity ra mắt trình duyệt AI Comet trên nền tảng Android, đồng thời phiên bản dành cho iOS cũng đang được phát triển.

Tuệ Minh

Công ty tìm kiếm AI Perplexity vừa ra mắt trình duyệt Comet trên nền tảng Android vào hôm nay. Trước đó, startup này đã giới thiệu trình duyệt tập trung vào AI trên máy tính để bàn vào tháng 7 với tính năng tìm kiếm được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.

Perplexity mang hầu hết các tính năng của phiên bản máy tính lên Android. Người dùng có thể sử dụng Perplexity làm công cụ tìm kiếm mặc định, đồng thời có thể nhắc đến các tab để đặt câu hỏi cho trợ lý ảo.

Ngoài ra, người dùng còn có thể sử dụng chế độ thoại để hỏi về tất cả các tab đang mở. Trợ lý cũng có khả năng tóm tắt kết quả tìm kiếm trên toàn bộ các tab.

Comet được định nghĩa là trình duyệt AI và trợ lý thông minh.

Perplexity cho biết trình duyệt này còn có thể nghiên cứu và mua sắm thay cho người dùng, đồng thời bạn có thể theo dõi các hành động mà trợ lý Comet đang thực hiện. Đáng chú ý, phiên bản Android còn được tích hợp sẵn trình chặn quảng cáo.

Perplexity cho biết trong vài tuần tới, công ty sẽ bổ sung thêm nhiều tính năng mới cho ứng dụng, bao gồm một tác nhân hội thoại có thể tìm kiếm trên nhiều trang web và thực hiện các hành động, tạo phím tắt để trợ lý thao tác nhanh, cũng như tích hợp trình quản lý mật khẩu đầy đủ chức năng.

Đầu tháng này, startup này đã cập nhật Comet Assistant trên máy tính để bàn, giúp thực hiện hiệu quả hơn các tác vụ phức tạp kéo dài, như chuyển dữ liệu từ một trang web sang bảng tính.

Dù Perplexity lựa chọn ra mắt trên Android trước, công ty cho biết sẽ sớm phát hành trên iOS. Theo Perplexity, Android được ưu tiên do số lượng lớn các nhà mạng và nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) đề nghị tích hợp Comet vào thiết bị và giải pháp của họ. Tuy nhiên, Perplexity chưa công bố bất kỳ thỏa thuận hợp tác chính thức nào.

Quan hệ đối tác giữa Motorala và Perplexity được kỳ vọng đem lại làn gió mới cho AI trên smartphone ngoài những cái tên quen thuộc.

Trước đó trong năm nay, startup này đã hợp tác với Motorola để cài sẵn ứng dụng trên các thiết bị của hãng. Tuy nhiên, Perplexity không nêu rõ liệu thỏa thuận này có mở rộng sang việc cài đặt sẵn trình duyệt Comet mới hay không.

Trình duyệt AI đang là lĩnh vực thu hút sự quan tâm của nhiều công ty. Ngoài Perplexity, OpenAI, Opera và The Browser Company — hiện thuộc sở hữu của Atlassian — cũng đã ra mắt các trình duyệt AI của riêng mình.

Tuy nhiên, phần lớn các sản phẩm này mới chỉ xuất hiện trên máy tính để bàn. The Browser Company từng phát hành Arc Search cho di động vào năm ngoái, nhưng ứng dụng này chưa có nhiều cập nhật đáng kể. Cuối năm ngoái, công ty chuyển hướng sang phát triển trình duyệt mới mang tên Dia, hiện vẫn chưa có phiên bản di động.

Các công ty này đang nỗ lực thay thế các trình duyệt truyền thống như Chrome và Safari bằng các trình duyệt tích hợp AI. Tuy nhiên, các chuyên gia bảo mật đã bày tỏ lo ngại về những lỗ hổng tiềm ẩn trong các tác nhân AI, có thể gây rủi ro an ninh. Tháng 10 vừa qua, Perplexity đã đăng tải một bài blog thừa nhận các rủi ro này và cho rằng một số mô hình tấn công mới dựa trên AI sẽ đòi hỏi phải tư duy lại về bảo mật từ gốc rễ.

Samsung Galaxy S26 Plus trở lại với thiết kế mới.
Techcrunch
