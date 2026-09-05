Triệu tập 3 đối tượng vụ xe cứu thương chở bệnh nhân 16km lấy 9,5 triệu đồng

3 đối tượng bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệu tập làm rõ phản ánh việc một gia đình bệnh nhân phải chi trả 9,5 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương chỉ 16km.

Ngày 5/9, thông tin về việc gia đình bệnh nhân phải chi trả 9,5 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để làm việc, đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra mở rộng vụ việc.

Các đối tượng bị triệu tập đến cơ quan Công an để làm việc

Các đối tượng bị triệu tập gồm: Nguyễn Công Khánh (SN 1997), trú tại phường Hạc Thành, chủ xe cứu thương; Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe; Lê Trọng Hải Anh (SN 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, ngày 14/8, Nguyễn Công Khánh nhận lời vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về phường Sầm Sơn. Sau đó, Khánh giao Võ Đại Trường Lâm điều khiển xe cứu thương đến đón bệnh nhân. Trong quá trình thực hiện, Lâm liên hệ với Lê Trọng Hải Anh tham gia vận chuyển.

Khi đón bệnh nhân, Lâm thông báo với gia đình các khoản chi phí liên quan đến vận chuyển gồm: Tiền xe vận chuyển 1 triệu đồng/lượt, tiền thuê máy thở 1 triệu đồng/ngày, tiền thuê máy hút đờm 300 nghìn đồng/lượt và 3 triệu đồng tiền giữ máy thở, máy hút đờm, khi nào trả lại máy sẽ gửi trả lại tiền cho gia đình bệnh nhân, tổng số tiền là 5,3 triệu đồng. Ngoài ra, Lê Trọng Hải Anh tư vấn cho gia đình sử dụng thuốc vận mạch với giá 600 nghìn đồng/chai.

Tin tưởng thông tin được đưa ra, gia đình bệnh nhân đã đồng ý mua 7 lọ thuốc, với số tiền đã thanh toán qua hình thức chuyển khoản là 4,2 triệu đồng. Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan Công an bước đầu xác định loại thuốc được các đối tượng đưa ra là Adrenaline, được mua trên thị trường với giá khoảng 4.000 đồng/lọ. Tổng số tiền gia đình bệnh nhân đã thanh toán cho các đối tượng là 9,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định các đối tượng có sự bàn bạc, thống nhất về việc thu tiền và phân chia số tiền thu được. Sau khi nhận tiền từ gia đình bệnh nhân, một phần được Lâm chuyển cho Khánh, số tiền còn lại do Lâm và Hải Anh phân chia.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ hành vi và vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, gia đình bệnh nhân H.B.Đ., điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phản ánh, do ông Đ bệnh nặng nên gia đình có nguyện vọng đưa người bệnh về nhà.

Sau đó, gia đình đã liên hệ một xe cấp cứu dịch vụ để vận chuyển bệnh nhân. Trong quá trình đưa người bệnh về nhà, người đàn ông mặc áo blouse trắng tư vấn sử dụng thuốc vận mạch nhằm duy trì huyết áp và sự sống cho bệnh nhân. Khoản thuốc này không thuộc phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế.

Đáng chú ý, nhóm người này tư vấn gia đình bệnh nhân sử dụng 7 chai thuốc mỗi ngày, với mức giá 600.000 đồng/chai, tương đương khoảng 4,2 triệu đồng/ngày. Đồng ý sử dụng, người nhà thanh toán trực tiếp tiền thuốc cho bác sĩ đi cùng trên xe. Sau đó, gia đình tìm hiểu giá loại thuốc này tại một số nhà thuốc và cho rằng số tiền đã chi trả cao hơn đáng kể so với giá bán trên thị trường tại cùng thời điểm.

Ngoài tiền thuốc, gia đình cho biết đã thanh toán thêm 5,3 triệu đồng cho dịch vụ vận chuyển bệnh nhân cùng một số thiết bị hỗ trợ như ống thở, máy hút đờm… Điều đáng nói, quãng đường từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà bệnh nhân khoảng 16 km.

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