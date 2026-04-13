Triệt phá ổ đánh bạc 'đội lốt' giải Poker trong khách sạn 5 sao ở Đà Nẵng

Núp bóng hoạt động “tập huấn” và tổ chức giải đấu Poker, một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn tại khách sạn 5 sao ven biển ở Đà Nẵng vừa bị công an triệt phá.

Ngày 13/4, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt xóa tụ điểm tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức tổ chức giải đấu Poker tại một khách sạn 5 sao nằm trên đường Võ Nguyên Giáp (phường An Hải).

Cơ quan công an đã thực hiện quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng gồm: Chang Heng Kit (SN 1986), Lei Wai Nga (SN 1987, cùng quốc tịch Trung Quốc) và Đinh Văn Hùng (SN 1996, trú tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Tụ điểm đánh bạc được tổ chức trong khách sạn. Ảnh: C.A

Trước đó, ngày 10/4, qua kiểm tra tại tầng 2, tòa nhà D của khách sạn, lực lượng chức năng phát hiện 21 bàn Poker.

Thời điểm kiểm tra có 86 người tham gia tại 13 bàn, đồng thời đang diễn ra 4 giải đấu dưới hình thức “tập huấn”. Người chơi phải mua vé tham gia, được phân chia thứ hạng và trao thưởng. Qua xác minh, tổng số tiền người chơi nộp trong ngày hơn 637 triệu đồng.

Các đối tượng tổ chức đã lợi dụng danh nghĩa hoạt động thể thao để tổ chức các giải đấu Poker, quy định mức mua vé từ 3 đến hơn 3,4 triệu đồng/lượt.

Hình thức trao thưởng bằng hiện vật như điện thoại, voucher khách sạn nhưng thực chất được quy đổi thành tiền mặt thông qua bộ phận thu ngân, qua đó thu lợi bất chính.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: C.A

Đáng chú ý, hoạt động được tổ chức chặt chẽ với sự tham gia của nhiều đối tượng người nước ngoài, phân công vai trò cụ thể từ quản lý, thu ngân, chia bài đến điều phối giải đấu.

Tại hiện trường, cảnh sát ghi nhận hệ thống vận hành chuyên nghiệp, có phân cấp điều hành, sử dụng thiết bị điện tử để quản lý người chơi, tính toán giải thưởng và kiểm soát dòng tiền.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 21 bàn Poker, hệ thống máy tính, dữ liệu quản lý người chơi, tiền liên quan, hơn 100 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu phục vụ điều tra.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Danh sách nhóm golfer đánh bạc: Có 2 Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf

Trong số 21 người bị khởi tố, bắt tạm giam vụ golfer đánh bạc, có 2 Phó Chủ tịch và Phó Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam cùng nhiều doanh nhân.

Chiều 29/3, Bộ Công an cho biết, ngày 28/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với 21 bị can trong vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” xảy ra tại khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời chuyển tài liệu để Cơ quan Điều tra hình sự thuộc Bộ Quốc phòng xử lý theo thẩm quyền đối với 01 đối tượng.
Trong số 21 bị can bị khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam có 1 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; 4 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc”; 16 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”.
Dấu ấn thiếu tướng Lê Hồng Nam “xóa sổ” nhiều nhóm tội phạm tại TPHCM

Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Công an TPHCM đã đấu tranh triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm, xứng đáng là “Thanh bảo kiếm sắc bén và lá chắn vững chắc".

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Công an TPHCM đã triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện các chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh trấn áp, ngăn chặn kịp thời và hiệu quả trước các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn thành phố. Đồng thời chủ động, kiên quyết triệt để đấu tranh trấn áp tội phạm với 5 giải pháp.
Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn thành phố (từ ngày 15/11/2022 đến ngày 5/2/2023), Công an TPHCM đã điều tra khám phá 704/1.005 vụ (đạt 70,05%).  
2 cặp đôi 9X “quản” đường dây đánh bạc 70 tỷ ra sao?

(Kiến Thức) - Nhóm đối tượng 9X thành lập đường dây tổ chức cho con bạc đốt tiền qua các trò chơi trực tuyến như Tài xỉu, 3 cây, Sâm lốc,...với tổng số tiền hơn 70 tỷ đồng.

Ngày 17/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã ra quyết định khởi tố bị can Chu Văn Nam (SN 1992, trú Thụy Lâm, Đông Anh), Lê Hoàng Đạt (SN 1991), Nguyễn Thanh Thùy (SN 1996) và Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1996, cùng trú tại Liên Hà, Đông Anh) để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.
