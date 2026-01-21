Hà Nội

Xã hội

Thanh niên đang đánh bạc qua mạng bị Công an bắt giữ

Ma Văn Thuận đang đánh bạc trên không gian mạng qua hình thức chơi trò chơi tài - xỉu thì bị lực lượng Công an xã Bình Nguyên phát hiện, bắt giữ.

Bảo Ngân

Ngày 21/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Bình Nguyên (Phú Thọ) tiến hành kiểm tra quán Internet Phương Gaming (địa chỉ tại thôn Thắng Lợi, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ).

Tại thời điểm kiểm tra hôm 19/1, lực lượng chức năng phát hiện Ma Văn Thuận (sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại thôn Me Thượng, xã Bằng Hành, tỉnh Tuyên Quang) đang có hành vi đánh bạc trên không gian mạng thông qua hình thức chơi trò chơi tài - xỉu được tính thắng, thua bằng tiền.

cats-4436.jpg
Bị can Ma Văn Thuận tại cơ quan Công an.

Làm việc với cơ quan Công an, Ma Văn Thuận khai nhận, trong ngày 16/1/2026, đối tượng đã sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên mình để nạp số tiền 8.000.000 đồng vào tài khoản đánh bạc trên trang mạng “Hit.xxx” nhằm tham gia chơi tài - xỉu. Quá trình tham gia đánh bạc, Ma Văn Thuận đã thua hết toàn bộ số tiền nêu trên.

Công an xã Bình Nguyên đã tiến hành lập biên bản vụ việc, thu giữ tang vật liên quan gồm 1 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Poco của Ma Văn Thuận và 1 bộ máy tính tại quán Internet Phương Gaming để phục vụ công tác xác minh, điều tra theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Ma Văn Thuận về tội “Đánh bạc” theo quy định tại Khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 8 phê chuẩn theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Vụ việc tiếp tục cho thấy những hệ lụy phức tạp từ hành vi đánh bạc qua mạng Internet, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho cá nhân, gia đình mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Thời gian tới, Công an xã Bình Nguyên sẽ tiếp tục duy trì công tác tuần tra, kiểm tra, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Đồng thời, đề nghị quần chúng nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; quan tâm, quản lý chặt chẽ con em trong việc sử dụng điện thoại thông minh, Internet, mạng xã hội; tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

