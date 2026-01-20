Hà Nội

Xã hội

Đánh bạc online qua app lạ, thanh niên Phú Thọ bị bắt tạm giam

Công an xã Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện, xử lý một vụ đánh bạc trực tuyến với số tiền giao dịch hơn 120 triệu đồng.

Nguyễn Hinh

Ngày 20/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Hạ Hòa vừa làm rõ một đối tượng đánh bạc trực tuyến với số tiền giao dịch lên đến 120 triệu đồng.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an xã Hạ Hòa phát hiện Trương Tuấn Anh (SN 2001, trú tại khu 8, xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ) có dấu hiệu tham gia hoạt động đánh bạc trực tuyến trái phép. Lực lượng Công an đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và mời đối tượng về trụ sở làm việc.

anh-lam-viec-doi-tuong.jpg
Công an làm việc với đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Trương Tuấn Anh thừa nhận trong các ngày 09 và 10/01 đã sử dụng điện thoại di động cá nhân để đăng ký tài khoản, tham gia đánh bạc trực tuyến thông qua ứng dụng “F168”, liên kết đến trang web dark995keto. Đối tượng đã thực hiện 17 lần nạp tiền với tổng số tiền 50.179.000 đồng; trong đó có 9 lần thắng bạc và rút ra số tiền 69.843.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 120.022.000 đồng.

Công an xã Hạ Hòa đã lập biên bản vụ việc, thu giữ tang vật, phương tiện liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Tuấn Anh về tội “Đánh bạc”, quy định tại khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng nhằm làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an xã Hạ Hòa khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia các hình thức đánh bạc, cá cược dưới mọi hình thức, đồng thời chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Mời quý độc giả xem thêm video: 110 bị cáo trong vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc lĩnh án.

(Nguồn: THĐT)

#đánh bạc online #Công an xã Hạ Hòa #đánh bạc qua mạng #tội phạm công nghệ cao #khởi tố đánh bạc #an ninh trật tự Phú Thọ

