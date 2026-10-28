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Quân sự - Thế giới

Triển lãm quốc phòng 2026 sẽ có trình diễn phương tiện bay không người lái

Theo Ban Tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, một trong những hoạt động tạo điểm nhấn cho triển lãm năm nay là trình diễn UAV.

Trà Khánh

Chiều 27/10, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Hội nghị Ban Tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức, chủ trì hội nghị.

Theo Ban Tổ chức, tính đến ngày 23/10, đã có 213 đầu mối công ty đến từ 37 quốc gia đăng ký tham gia trưng bày với tổng diện tích vượt 1,7 lần so với mục tiêu đề ra.

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Thượng tướng Lê Quang Đạo phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Đến thời điểm hiện nay, tại sân bay Gia Lâm - nơi diễn ra triển lãm - các nhà chứa máy bay đã hoàn thành cải tạo, sẵn sàng cho thực hiện nội dung trang trí; đang tiếp tục lắp dựng bổ sung các khu vực trưng bày công nghiệp quốc phòng, khu giới thiệu sản phẩm kinh tế - quốc phòng và văn hóa ba miền.

Từ công tác chuẩn bị trưng bày vũ khí, trang bị kỹ thuật, danh mục sản phẩm, dịch vụ do công nghiệp Việt Nam sản xuất, đến xây dựng kịch bản điều hành, phương án an ninh, kế hoạch bay trình diễn phương tiện bay không người lái (UAV), đón tiếp các đoàn khách quốc tế, bảo đảm quân y, hậu cần, luyện tập phục vụ lễ khai mạc cùng chiến lược truyền thông trước, trong và sau sự kiện đang được tiến hành tích cực, đồng bộ, chặt chẽ.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến đóng góp, phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát toàn diện tiến độ, chủ động phối hợp, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm đồng bộ từ nội dung trưng bày, cơ sở vật chất, lễ tân, đón tiếp đại biểu đến công tác thông tin, truyền thông.

Thượng tướng Lê Quang Đạo cũng lưu ý, các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, phòng, chống cháy nổ, y tế, hậu cần phải được xây dựng chặt chẽ, tổ chức kiểm tra, luyện tập nghiêm túc. Các hoạt động trải nghiệm cũng cần được chuẩn bị theo hướng trực quan, hấp dẫn, thuận tiện cho khách tham quan, đảm bảo triển lãm diễn ra an toàn, trọng thị, hiệu quả, tạo dấu ấn về năng lực tổ chức của Việt Nam; đồng thời mở rộng cơ hội kết nối, hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Bộ Quốc phòng
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https://www.mod.gov.vn/vn/chi-tiet/sa-ttsk/sa-tt-dnqp/hoi-nghi-ban-to-chuc-trien-lam-quoc-phong-quoc-te-viet-nam-2026
#Triễn lãm quốc phòng 2026 #Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 #trình diễn phương tiện bay không người lái #Bộ Quốc phòng #UAV

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