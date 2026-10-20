Xe tăng T1 do Việt Nam chế tạo sẽ được trưng bày tại triển lãm quốc phòng

Theo đại diện Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, dự kiến, nhiều vũ khí, trang bị kỹ thuật mới do Việt Nam chế tạo sẽ được trưng bày tại triển lãm quốc phòng 2026.

Ngày 20/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, năm 2026.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thuỷ, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam) cho biết, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 có chủ đề “Hòa bình, Hữu nghị, Hợp tác cùng phát triển”.

Đây là lần thứ ba Bộ Quốc phòng tổ chức triển lãm, tiếp nối các kỳ triển lãm năm 2022 và 2024. Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Đại diện Ban tổ chức chủ trì họp báo giới thiệu Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng, Phó chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - cho biết, lễ khai mạc triển lãm diễn ra từ 9h - 10h30 ngày 10/12 gồm: chương trình nghệ thuật chào mừng, phần nghi lễ, phần trình diễn của lực lượng đặc công, bay chào mừng bằng trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân. Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dự và phát biểu khai mạc.

Triển lãm năm nay có tổng diện tích khoảng 123.800 m², tăng khoảng 23.800 m² so với năm 2024. Trong đó, khu trưng bày trong nhà có diện tích khoảng 23.500 m², khu trưng bày ngoài trời khoảng 24.700 m². Không gian giới thiệu sản phẩm kinh tế - quốc phòng và văn hóa ba miền rộng khoảng 8.200 m²; khu trải nghiệm quốc phòng và trò chơi quân sự khoảng 11.000 m².

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 44 đoàn/30 nước đăng ký thăm Việt Nam và tham dự Triển lãm; 189 đầu mối, công ty đến từ 36 quốc gia đăng ký tham gia trưng bày với diện tích trong nhà 8.017 m² và diện tích ngoài trời 425 m²; trong đó, có 16 gian hàng quốc gia đăng ký trưng bày, gồm: Anh, Ba Lan, Belarus, Brazil, Canada, Séc, Gruzia, Iran, Ý, Myanmar, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Slovakia. Điều này thể hiện sự quan tâm rất lớn của các đối tác đối với hợp tác quốc phòng với Việt Nam.

Tại họp báo ngày 20/10, Ban tổ chức cho biết triển lãm dự kiến giới thiệu nhiều vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, trong đó có xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 và xe tăng T-1. Ban tổ chức cũng cho biết khu trưng bày vũ khí, trang bị kỹ thuật của Việt Nam sẽ có những nội dung mới ở các lĩnh vực hải quân, lục quân và không quân.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng - Phó chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Tại khu trưng bày ngoài trời, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẽ giới thiệu vũ khí, trang bị kỹ thuật đang có trong biên chế của Quân đội và Công an nhân dân, trong đó có nhiều loại mới. Khu trưng bày trong nhà của Bộ Quốc phòng giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ do cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, sản xuất.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, triển lãm có nhiều chương trình bên lề, gồm hội thảo khoa học, hội thảo hợp tác công nghiệp quốc phòng Việt Nam với các nước, tiếp xúc và làm việc song phương, ký kết hợp đồng, thỏa thuận hợp tác cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Ban tổ chức kỳ vọng triển lãm tạo điều kiện để các nước, doanh nghiệp và đối tác trao đổi kinh nghiệm, xác định những lĩnh vực hợp tác cụ thể.

Liên quan đến việc tổ chức cho người dân tham quan triển lãm, Ban tổ chức cho biết việc đăng ký sẽ được thực hiện theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp tại khu vực cổng vào triển lãm.

Triển lãm dự kiến mở cửa đón nhân dân tham quan trong hai ngày 12 và 13/12/2026. Cổng đăng ký trực tuyến dự kiến mở từ ngày 15/11/2026. Năm nay, người tham quan sẽ không bị giới hạn độ tuổi nhưng cần có căn cước công dân hoặc hộ chiếu với thông tin được xác thực để có thể đăng ký vào triển lãm.

Thiếu tướng Lê Văn Đãng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu cho biết, Cục Tác chiến đã lập kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh - an toàn như bố trí các điểm cung cấp nước uống, đồ ăn nhẹ và khu vệ sinh; đồng thời xây dựng phương án chăm sóc sức khỏe, xử lý tình huống khẩn cấp và phối hợp với các cơ sở quân y, bệnh viện dân sự. Phương án cấp cứu bằng trực thăng cũng đang được chuẩn bị.