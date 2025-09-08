Trí tuệ Việt Nam nâng cấp pháo kéo 130 mm thành vũ khí hiện đại

Hà Nội

Quân sự

Bằng cách đưa pháo M46 cỡ nòng 130 mm lên khung gầm xe tải việt dã KrAZ-255B khả năng tác chiến của tổ hợp vũ khí này đã thay đổi hoàn toàn.

Trà Khánh
Trong khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm thành tựu đất nước, hệ thống pháo tự hành PTH130-K255B là một trong những điểm nhấn đặc biệt. Đây cũng là một trong hai mẫu pháo tự hành do công nghiệp quốc phòng Việt Nam tự phát triển.
PTH130-K255B là dòng pháo tự hành do Học viện Kỹ thuật Quân sự nghiên cứu, chế tạo, bằng cách đưa pháo M46 cỡ nòng 130mm lên khung gầm xe tải việt dã KrAZ-255B, giúp tăng khả năng cơ động và thích ứng với chiến tranh hiện đại.
PTH130-K255B cũng được xem là tiếp nối thành công của những chương trình tự hành hóa pháo mặt đất được công nghiệp quốc phòng Việt Nam thực hiện trước đây. Điển hình như pháo tự hành 105mm đặt trên khung gầm xe Ural-375D; pháo 85mm trên khung gầm Ural-43206.
Khác với việc tự hành hóa các loại pháo hạng nhẹ (đơn cử như cỡ nòng 85mm hay 105mm), công việc này đối với pháo M46 phức tạp hơn nhiều, do đây là loại pháo nòng dài, kích thước và trọng lượng lớn, độ giật lớn khi bắn. Vì vậy, cần có một khung gầm tương xứng như xe tải KrAZ-255B.
Mẫu pháo kéo M46 có tầm bắn xa nhất là 27.150m; tốc độ bắn 5-8 viên/phút; phạm vi góc hướng từ -25 đến 25 độ; phạm vi góc tầm từ 0 đến 45 độ.
Pháo có thể bắn đạn nổ mạnh phân mảnh, đạn khói, đạn vạch đường. Ngoài ra, tầm bắn của pháo có thể cải thiện với đạn tăng tầm. Hệ thống có khoang chứa đạn pháo nhằm bảo đảm khả năng tác chiến độc lập trong thời gian dài.
Theo thông số được công bố, PTH130-K255B có kíp pháo thủ 6 người, khối lượng toàn bộ 23.300kg, kích thước ở trạng thái hành quân 10.650x2.060x3.540mm, ở trạng thái chiến đấu 11.755x3.200x7.450mm.
Pháo có khả năng vượt dốc tới 29°, cùng với khung gầm mạnh mẽ, cho phép di chuyển trong nhiều điều kiện địa hình khó khăn. Chiều cao đường đạn đạt 2,66 m, tối ưu cho việc chi viện tầm xa và bắn gián tiếp.
Theo thông số giới thiệu PTH130-K255B tại triển lãm thời gian chuyển từ thế hành quân sang chiến đấu và ngược lại là dưới 4 phút. Góc tầm từ 0° đến 45°, kết hợp với góc hướng ±25°, tạo điều kiện linh hoạt trong nhiều tình huống bắn.
Khung gầm xe tải KrAZ-255B trang bị động cơ diesel tăng áp YaMZ-238 công suất 240 mã lực cùng hộp số sàn 5 cấp, giúp hệ thống pháo tự hành PTH130-K255B di chuyển được với vận tốc khoảng 70km/giờ, khả năng vượt dốc lớn nhất 29 độ.
