UAV đa năng tầm xa của Việt Nam mang được tên lửa, bom thông minh

UAV đa năng do Việt Nam chế tạo lần đầu được ra mắt tại triển lãm 80 thành tựu đất nước có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công nhờ vào hệ thống vũ khí đa dạng.

Trà Khánh
Nằm ngay giữa khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng tại triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" là khối khí tài của lực lượng Phòng không - Không quân. Trong đó nổi bật là máy bay bay không người lái (UAV) đa năng tầm xa do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) chế tạo lần đầu tiên được giới thiệu đến công chúng.
﻿ Theo thông số được Bộ Quốc phòng công bố, đây là UAV có tên mã VU MALE - cấp chiến lược thực hiện nhiệm vụ như trinh sát, chỉ thị mục tiêu theo thời gian thực, trinh sát điện tử, chuyển tiếp thông tin, tấn công mục tiêu nhờ khả năng mang đa tải.
VU MALE được trang bị một động cơ cánh quạt có vận tốc tối đa 200 km/giờ, trần bay 10 km, vận tốc hành trình 140 - 180 km/giờ, thời gian bay liên tục tối đa trên 24 giờ.
Cận cảnh động cơ cánh quạt của VU MALE.
VU MALE có chiều dài 8,5 m, chiều dài sải cánh 17 m; khối lượng cất cánh tối đa 1,5 tấn; khối lượng tải tối đa 500 kg
VU MALE có thiết kế cánh bằng với đuôi chữ V. Thân máy bay được làm bằng vật liệu siêu nhẹ, cứng cáp giúp phương tiện có thể hoạt động trong nhiều loại điều kiện thời tiết.
Cận cảnh khối quang điện của VU MALE. Với hệ thống quang ảnh nhiệt giúp UAV có thể theo dõi, giám sát các mục tiêu bất kể ngày, đêm.
Cận cảnh khối quang điện và hệ thống vũ khí của VU MALE.
UAV này có thể mang theo tên lửa, bom thông minh...
Với đặc điểm vận hành trong thời gian dài và cự ly hoạt động lớn, UAV nổi bật ở khả năng thực hiện nhiệm vụ trên nhiều loại, khu vực địa hình từ đất liền, biên giới đến vùng biển, hải đảo và các điều kiện khí tượng phức tạp
Các sản phẩm UAV được Viettel giới thiệu tại triển lãm đều được tập đoàn làm chủ công nghệ, tự nghiên cứu, phát triển và chế tạo trong nước 100%. Hiện đã được thử nghiệm và đưa vào huấn luyện thực tế. Đây được coi là bước đột phá của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong thời gian qua.
