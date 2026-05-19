Xiaohongshu nổi lên, Instagram dần lép vế vì quá “ảo”

Xiaohongshu đang thay đổi cách giới trẻ Trung Quốc dùng mạng xã hội khi biến nền tảng thành “cẩm nang sống”, thay vì nơi chỉ để khoe ảnh như Instagram.

Mạng xã hội Xiaohongshu đang trở thành hiện tượng công nghệ tại Trung Quốc khi xây dựng mô hình hoàn toàn khác Instagram hay Threads, tập trung vào tính thực dụng thay vì khuyến khích người dùng “sống ảo” và khoe cuộc sống hào nhoáng trên Internet.
Từ một ứng dụng chia sẻ phong cách sống đơn thuần, Xiaohongshu giờ đây đã phát triển thành nền tảng tìm kiếm địa điểm, đánh giá dịch vụ và hướng dẫn du lịch cực kỳ chi tiết, giúp người dùng giải quyết nhu cầu thực tế hằng ngày chỉ trong một ứng dụng duy nhất.
Điểm khác biệt lớn nhất của Xiaohongshu nằm ở khả năng tích hợp bản đồ thông minh, cho phép người dùng tìm nhà hàng, quán cà phê, khu mua sắm hay các địa điểm “hot” gần mình rồi xem ngay bài đánh giá, chi phí, thời gian chờ và cả mẹo tránh “bẫy du lịch”.
Trong khi Instagram hay Threads thường khiến người dùng cảm thấy áp lực vì những bức ảnh hoàn hảo và cuộc sống “đáng ghen tị”, Xiaohongshu lại xây dựng văn hóa “anti-gatekeeping”, nơi cộng đồng sẵn sàng chia sẻ toàn bộ bí quyết trải nghiệm để người khác có thể làm theo dễ dàng.
Xu hướng “city walk” bùng nổ trên Xiaohongshu cũng cho thấy sự khác biệt này, khi người dùng tạo sẵn các hành trình khám phá thành phố với lộ trình cụ thể, địa điểm ăn uống, góc chụp ảnh đẹp và cả các lưu ý cực kỳ chi tiết cho người đi sau.
Sự thực dụng của nền tảng này khiến nhiều chuyên gia công nghệ nhận định Xiaohongshu đang hoạt động như một “hệ điều hành đời sống” hơn là mạng xã hội thông thường, bởi người dùng có thể tìm từ quán sửa laptop, không gian làm việc cho tới mẹo du lịch ngay trong ứng dụng.
Dù Xiaohongshu vẫn tồn tại mặt trái như hiệu ứng đám đông hay tình trạng nhiều địa điểm bị quá tải vì viral, nền tảng này vẫn được đánh giá cao nhờ tạo ra cảm giác chân thực và hữu ích hơn đáng kể so với các mạng xã hội phương Tây hiện nay.
Sự nổi lên mạnh mẽ của Xiaohongshu cho thấy kỷ nguyên mạng xã hội đang thay đổi, khi người dùng không còn chỉ muốn xem cuộc sống hào nhoáng của người khác mà bắt đầu ưu tiên những nền tảng giúp tối ưu trải nghiệm thực tế và mang lại giá trị sử dụng mỗi ngày.
