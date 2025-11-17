Trẻ 5 tuổi viêm ruột thừa phát hiện muộn vì nội tạng đảo ngược

Mổ ngược viêm ruột thừa cho bệnh nhi 5 tuổi

Bé gái 5 tuổi bị đảo ngược phủ tạng, bác sĩ phải thao tác mổ ngược, thành công điều trị viêm ruột thừa sau 2 ngày bệnh nhi đau bụng kéo dài không hết.

Gia đình cho biết, cơn đau xuất hiện quanh rốn bệnh nhi rồi lan xuống vùng hố chậu trái, kèm sốt nhẹ và biếng ăn. Do vị trí đau khác thường nên gia đình nghĩ bé bị rối loạn tiêu hóa.

Theo BS.CKI Nguyễn Thanh Sơn Vũ, khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, bình thường ruột thừa nằm ở hố chậu phải, song bé bị đau ở bên trái nên khó nhận biết. Cơn đau kéo dài 2 ngày cho thấy quá trình viêm đã tiến triển, làm tăng nguy cơ vỡ ruột thừa.

Kết quả siêu âm phát hiện các cơ quan trong cơ thể bệnh nhi đã bị đảo ngược hoàn toàn theo kiểu đối xứng gương, tức trái tim và dạ dày ở bên phải, còn gan, lách và ruột thừa thì ở bên trái và đang viêm. Chẩn đoán bệnh nhi bị viêm ruột thừa cấp trên nền đảo ngược phủ tạng toàn phần, được chỉ định phẫu thuật nội soi.

Ê- kíp bác sĩ rạch một đường nhỏ ở vùng rốn, đưa ống nội soi gắn camera vào, tiếp cận ruột thừa bị viêm và loại bỏ, tránh làm lây nhiễm vi khuẩn vào vết mổ hoặc thành bụng. Bệnh nhi bị đảo ngược phủ tạng nên máy nội soi đều phải sắp xếp ngược lại so với thông thường.

Vị trí ruột thừa nằm bên trái nên tư thế phẫu thuật viên và vị trí đặt dụng cụ nội soi bị nghịch đảo như “soi gương”. Sau một tiếng, ca mổ thành công, ruột thừa được cắt bỏ, gốc ruột thừa được khâu lại. Sau một ngày bé có thể ăn uống, đi lại được và xuất viện sau 3 ngày.

Bác sĩ Vũ (giữa) phẫu thuật “soi gương” cho bé Hương - Ảnh BVCC

Trẻ bị đảo ngược phủ tạng dễ mang nhiều dị tật nguy hiểm

BS.CKI Nguyễn Thanh Sơn Vũ cho biết, đảo ngược phủ tạng (situs inversus) là một tình trạng bẩm sinh ít gặp với tỷ lệ khoảng 1/10.000 người. Đây là trường hợp viêm ruột thừa trái trên nền đảo ngược phủ tạng đầu tiên được ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.

Tình trạng này xảy ra khi các cơ quan nội tạng chính trong lồng ngực và ổ bụng bị đảo ngược vị trí so với bình thường. Nguyên nhân chính của bệnh vẫn chưa được làm rõ, song có nhiều nghiên cứu cho thấy bệnh có liên quan đến các yếu tố di truyền và sự phát triển bất thường trong giai đoạn phôi thai sớm.

Theo bác sĩ Vũ, trẻ bị đảo ngược phủ tạng mà bị viêm ruột thừa không nguy hiểm hơn về mặt bản chất của bệnh nhưng gây ra một số thách thức và rủi ro nhất định trong quá trình chẩn đoán và điều trị.

Ở trẻ nhỏ càng khó hơn do bé chưa thể mô tả rõ vị trí đau, việc chẩn đoán dễ bị “đánh lừa” bởi cơn đau xuất hiện bên trái. Nếu không được phát hiện kịp thời sẽ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như vỡ ruột thừa gây viêm phúc mạc, áp xe, đám quánh ruột thừa và nhiễm trùng máu, thậm chí đe dọa tính mạng trẻ.

Đảo ngược phủ tạng thường được phát hiện tình cờ khi đi khám sức khỏe hoặc điều trị bệnh lý. Tình trạng này được chia thành đảo ngược phủ tạng toàn phần, đảo ngược phủ tạng bán phần và đảo ngược phủ tạng kết hợp các bất thường khác. Trong đó đảo ngược phủ tạng toàn phần như trường hợp bé Hương là dạng phổ biến nhất, đa số người mắc dạng này hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ cần lưu ý khi đi khám, chụp phim hay phẫu thuật các bệnh lý khác.

Đảo ngược phủ tạng bán phần xảy ra khi một phần cơ quan bị đảo ngược, phần còn lại vẫn ở vị trí bình thường. Tình trạng này thường đi kèm các dị tật bẩm sinh, nhất là tim mạch, vì vậy nguy cơ biến chứng cao hơn nên cần theo dõi.

Đảo ngược phủ tạng kết hợp bất thường khác là dạng nặng và phức tạp nhất do các cơ quan không đảo ngược hoàn toàn mà nằm lộn xộn, không theo trục trái – phải rõ ràng. Trẻ bị tình trạng này thường có hai hoặc không có lá lách, bị dị tật tim bẩm sinh nặng, bất thường mạch máu, phổi, ruột… đe dọa tính mạng ngay khi vừa chào đời.