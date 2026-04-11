Tranh cãi xuyên thế kỷ về chuyến du hành thời gian bí mật của quân đội Mỹ

Trong những năm tháng hỗn loạn của Thế chiến II, xuất hiện câu chuyện kỳ lạ về một thí nghiệm quân sự được cho là vượt qua giới hạn không gian và thời gian.

“Thí nghiệm Philadelphia” (Philadelphia Experiment) là một trong những câu chuyện kỳ bí nổi tiếng và gây tranh cãi nhất của thế kỷ 20, xoay quanh con tàu USS Eldridge (DE-173) của Hải quân Mỹ. Theo câu chuyện lan truyền, vào năm 1943 tại Philadelphia Naval Shipyard, quân đội Mỹ đã tiến hành một thí nghiệm nhằm làm cho con tàu trở nên “vô hình” trước radar – nhưng kết quả lại vượt xa dự kiến, thậm chí liên quan đến hiện tượng dịch chuyển tức thời và du hành thời gian.

Tàu USS Eldridge. Ảnh: slashgear.

Theo lời kể của những người ủng hộ giả thuyết này, trong quá trình thử nghiệm, một trường điện từ cực mạnh đã bao quanh USS Eldridge, khiến con tàu biến mất khỏi tầm nhìn. Sau đó, nó được cho là xuất hiện trong chốc lát tại Norfolk, cách Philadelphia hàng trăm kilômét, trước khi quay trở lại vị trí ban đầu. Những câu chuyện còn đi xa hơn khi mô tả các thủy thủ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có người mất trí, có người “hòa lẫn” vào thân tàu, thậm chí có người được cho là biến mất vĩnh viễn.

Xưởng đóng tàu Philadelphia. Ảnh: shipscribe.

Nguồn gốc của câu chuyện này chủ yếu xuất phát từ những bức thư được gửi bởi một người tự xưng là Carl M. Allen vào những năm 1950, trong đó ông ta mô tả chi tiết về thí nghiệm và khẳng định đã chứng kiến sự việc. Những bức thư này nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng và giới nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên, góp phần tạo nên một trong những thuyết âm mưu nổi tiếng nhất thời hiện đại.

Tuy nhiên, khi xem xét dưới góc độ khoa học và lịch sử, phần lớn các nhà nghiên cứu đều bác bỏ tính xác thực của Thí nghiệm Philadelphia. Hải quân Mỹ khẳng định không có bất kỳ thí nghiệm nào như vậy từng diễn ra, hồ sơ hoạt động của USS Eldridge cho thấy con tàu chưa từng có mặt tại Philadelphia vào thời điểm được cho là xảy ra sự kiện. Ngoài ra, các công nghệ được nhắc đến trong câu chuyện – như khả năng bẻ cong không gian hay dịch chuyển tức thời – vẫn vượt xa khả năng khoa học hiện tại.

Ảnh: blog.iaac.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng câu chuyện có thể bắt nguồn từ sự nhầm lẫn với các thí nghiệm khử từ (degaussing) – một kỹ thuật có thật được sử dụng trong Thế chiến II để giảm khả năng tàu bị phát hiện bởi mìn từ tính. Những hiện tượng ánh sáng hoặc hiệu ứng điện từ trong quá trình này có thể đã bị hiểu sai hoặc phóng đại theo thời gian.

Dù thiếu bằng chứng xác thực, sự kiện Philadelphia tiếp tục sống trong văn hóa đại chúng. Nó xuất hiện trong sách, phim và các chương trình truyền hình, trở thành biểu tượng cho những bí ẩn chưa được giải đáp và niềm tin rằng chính phủ có thể đang che giấu những công nghệ vượt xa hiểu biết của con người.

Ở một góc nhìn khác, sức hấp dẫn của câu chuyện này không nằm ở việc nó có thật hay không, mà ở khả năng khơi gợi trí tưởng tượng. Trong một thế giới nơi khoa học ngày càng giải thích được nhiều điều, những câu chuyện như sự kiện Philadelphia vẫn nhắc nhở rằng con người luôn bị cuốn hút bởi những điều chưa biết – đặc biệt khi chúng chạm đến những khái niệm sâu sắc như không gian, thời gian và thực tại.

Sự kiện Philadelphia, dù là huyền thoại hay hiểu lầm, vẫn là một phần thú vị của lịch sử văn hóa hiện đại. Nó không chỉ phản ánh nỗi ám ảnh về chiến tranh và công nghệ, mà còn cho thấy cách mà con người tạo ra và duy trì những câu chuyện để lý giải những điều vượt ngoài tầm hiểu biết của mình.