Tràn lan bánh trung thu giá rẻ, cách nào nhận diện bánh an toàn?

Trước sự đa dạng của thị trường, người tiêu dùng cần tỉnh táo, kiểm tra kỹ lưỡng khi mua bánh trung thu, nhất là sản phẩm rao bán tràn lan chợ mạng...

Gần đến rằm tháng Tám, thị trường bánh trung thu lại sôi động với đủ mọi chủng loại, từ hàng cao cấp đến các loại bánh giá rẻ tràn ngập khắp chợ truyền thống, cửa hàng tạp hóa, thậm chí là bán online.

Tuy nhiên, bên cạnh sự phong phú, người tiêu dùng cũng phải đối mặt với nguy cơ mua phải bánh kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Tràn lan bánh Trung thu giá rẻ

Trên chợ mạng và một số sàn thương mại điện tử, bánh trung thu giá rẻ được rao bán liên tục, chỉ từ 10.000 – 15.000 đồng/chiếc, thậm chí rẻ hơn khi mua theo thùng. Những loại bánh này thường được quảng cáo “xả hàng”, “giá gốc từ xưởng”, “hàng nội địa Trung Quốc”… nhưng lại không có nhãn mác rõ ràng.

Cụ thể, trên một hội nhóm Facebook, bánh trung thu mini Jzyuikang được rao bán chỉ 79.000 đồng/kg (khoảng 25-30 cái). Người bán cho biết đây là hàng nội địa xứ Trung, có tới 20 vị. Tính ra, mỗi chiếc bánh trung thu mini giá chỉ vài nghìn đồng.

Bánh trung thu giá rẻ bán đầy chợ mạng. Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, bánh trung thu trứng muối tan chảy chuẩn xịn Hồng Kông được rao bán từ hơn 300.000 đến hơn 400.000 đồng/12 hộp. Như vậy, mỗi hộp bánh từ hơn 30.000 - 40.000 đồng.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm không ghi thông tin nhà sản xuất, hạn sử dụng hoặc in mờ, dễ tẩy xóa. Một số nơi còn bày bán bánh trôi nổi ngoài trời, không hề có biện pháp bảo quản, khiến nguy cơ nhiễm khuẩn, nấm mốc tăng cao.

Cách nhận diện bánh trung thu đạt chuẩn

Thời gian này, cơ quan quản lý thị trường ở các địa phương liên tục kiểm tra và phát hiện các cơ sở sản xuất, gia công và kinh doanh sản phẩm bánh trung thu không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng nên trang bị kiến thức nhận diện bánh trung thu đạt chuẩn. Trước tiên, cần kiểm tra bao bì: bánh phải được đóng gói kín, còn nguyên vẹn, không rách, không ẩm mốc.

Cần kiểm tra bao bì cẩn thận khi mua bánh trung thu. Ảnh: Facebook

Nhãn sản phẩm cần ghi đầy đủ thông tin: tên cơ sở sản xuất, địa chỉ, thành phần, ngày sản xuất – hạn sử dụng, số công bố chất lượng hoặc mã QR truy xuất nguồn gốc.

Bánh an toàn thường có màu sắc tự nhiên, hương thơm nhẹ, không quá nồng mùi hóa chất. Khi cắt ra, nhân bánh tơi, không chảy nước, không có mùi lạ.

Ngoài ra, nên ưu tiên mua bánh tại cửa hàng, siêu thị uy tín hoặc kênh bán hàng chính thức của nhà sản xuất để đảm bảo nguồn gốc. Nếu mua online, hãy yêu cầu người bán cung cấp hình ảnh bao bì rõ ràng và hóa đơn khi giao hàng.

Người tiêu dùng cũng cần chú ý bảo quản bánh theo hướng dẫn, tránh để nơi ẩm thấp, nhiệt độ cao.