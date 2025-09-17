Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Tràn lan bánh trung thu giá rẻ, cách nào nhận diện bánh an toàn?

Trước sự đa dạng của thị trường, người tiêu dùng cần tỉnh táo, kiểm tra kỹ lưỡng khi mua bánh trung thu, nhất là sản phẩm rao bán tràn lan chợ mạng...

Hoàng Minh (tổng hợp)

Gần đến rằm tháng Tám, thị trường bánh trung thu lại sôi động với đủ mọi chủng loại, từ hàng cao cấp đến các loại bánh giá rẻ tràn ngập khắp chợ truyền thống, cửa hàng tạp hóa, thậm chí là bán online.

Tuy nhiên, bên cạnh sự phong phú, người tiêu dùng cũng phải đối mặt với nguy cơ mua phải bánh kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Tràn lan bánh Trung thu giá rẻ

Trên chợ mạng và một số sàn thương mại điện tử, bánh trung thu giá rẻ được rao bán liên tục, chỉ từ 10.000 – 15.000 đồng/chiếc, thậm chí rẻ hơn khi mua theo thùng. Những loại bánh này thường được quảng cáo “xả hàng”, “giá gốc từ xưởng”, “hàng nội địa Trung Quốc”… nhưng lại không có nhãn mác rõ ràng.

Cụ thể, trên một hội nhóm Facebook, bánh trung thu mini Jzyuikang được rao bán chỉ 79.000 đồng/kg (khoảng 25-30 cái). Người bán cho biết đây là hàng nội địa xứ Trung, có tới 20 vị. Tính ra, mỗi chiếc bánh trung thu mini giá chỉ vài nghìn đồng.

banh-trung-thu1.jpg
Bánh trung thu giá rẻ bán đầy chợ mạng. Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, bánh trung thu trứng muối tan chảy chuẩn xịn Hồng Kông được rao bán từ hơn 300.000 đến hơn 400.000 đồng/12 hộp. Như vậy, mỗi hộp bánh từ hơn 30.000 - 40.000 đồng.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm không ghi thông tin nhà sản xuất, hạn sử dụng hoặc in mờ, dễ tẩy xóa. Một số nơi còn bày bán bánh trôi nổi ngoài trời, không hề có biện pháp bảo quản, khiến nguy cơ nhiễm khuẩn, nấm mốc tăng cao.

Cách nhận diện bánh trung thu đạt chuẩn

Thời gian này, cơ quan quản lý thị trường ở các địa phương liên tục kiểm tra và phát hiện các cơ sở sản xuất, gia công và kinh doanh sản phẩm bánh trung thu không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng nên trang bị kiến thức nhận diện bánh trung thu đạt chuẩn. Trước tiên, cần kiểm tra bao bì: bánh phải được đóng gói kín, còn nguyên vẹn, không rách, không ẩm mốc.

banh-trung-thu2.jpg
Cần kiểm tra bao bì cẩn thận khi mua bánh trung thu. Ảnh: Facebook

Nhãn sản phẩm cần ghi đầy đủ thông tin: tên cơ sở sản xuất, địa chỉ, thành phần, ngày sản xuất – hạn sử dụng, số công bố chất lượng hoặc mã QR truy xuất nguồn gốc.

Bánh an toàn thường có màu sắc tự nhiên, hương thơm nhẹ, không quá nồng mùi hóa chất. Khi cắt ra, nhân bánh tơi, không chảy nước, không có mùi lạ.

Ngoài ra, nên ưu tiên mua bánh tại cửa hàng, siêu thị uy tín hoặc kênh bán hàng chính thức của nhà sản xuất để đảm bảo nguồn gốc. Nếu mua online, hãy yêu cầu người bán cung cấp hình ảnh bao bì rõ ràng và hóa đơn khi giao hàng.

Người tiêu dùng cũng cần chú ý bảo quản bánh theo hướng dẫn, tránh để nơi ẩm thấp, nhiệt độ cao.

#bánh trung thu an toàn #nhận diện bánh trung thu giả #kiểm tra nguồn gốc bánh trung thu #bánh trung thu giá rẻ nguy hiểm #bao bì bánh trung thu đúng quy chuẩn #thành phần bánh trung thu rõ ràng

Bài liên quan

Kinh doanh

Thu giữ 600 bánh Trung thu nhập lậu ở cơ sở kinh doanh Bảo Châu

Tang vật vi phạm gồm 600 chiếc bánh Trung thu loại 500gram/chiếc, có nhãn mác nước ngoài, nhưng không kèm hóa đơn, chứng từ.

Ngày 17/9, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 24 - Chi cục QLTT Hà Nội phối hợp với Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh hàng hóa tại số nhà 19, ngõ 101, Chùa Tổng, xã An Khánh (Hà Nội), thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại tổng hợp Bảo Châu do ông Nguyễn Công Chung làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Chung không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của công ty tại địa chỉ trên.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Bánh trung thu tiền triệu "đổ bộ" thị trường Việt

Gần Tết Trung thu, không ít thương hiệu tung ra những loại bánh cao cấp với giá lên tới vài triệu mỗi hộp.

banh-trung-thu1.jpg
Gần một tháng nữa là đến Tết Trung thu, trên khắp phố phường Hà Nội, đâu đâu cũng thấy hàng loạt quầy bánh Trung thu được dựng lên, trong đó hầu hết là các thương hiệu quen thuộc như Kinh Đô, Hữu Nghị, Thu Hương, Long Đình...Ảnh: Người đưa tin
banh-trung-thu2.jpg
Bên cạnh những sản phẩm truyền thống, thị trường bánh trung thu năm nay chứng kiến sự bùng nổ của nhiều dòng bánh cao cấp, giá tiền triệu. Ảnh: Hanoimoi
Xem chi tiết

Kinh doanh

Những mẫu bánh trung thu đắt đỏ gây sốt thị trường 2025

Dịp trung thu năm nay, nhiều nhà hàng, khách sạn...trên thế giới tung ra thị trường những mẫu bánh hương vị độc đáo và đắt đỏ.

Bánh trung thu bò Wagyu: 3,3 triệu đồng

Năm nay, cửa hàng Steak King tại Hong Kong tung ra thị trường chiếc bánh trung thu bò Wagyu Wellington độc đáo. Bên ngoài bánh phồng bơ béo ngậy như các loại thông thường nhưng bên trong là nhân thịt bò Wagyu mềm mại và nấm duxelles thơm ngon.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới