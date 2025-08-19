Hà Nội

Trận bao vây kinh điển nhất lịch sử, 5 vạn quân La Mã bị đồ sát

Kho tri thức

Trận bao vây kinh điển nhất lịch sử, 5 vạn quân La Mã bị đồ sát

Trận Cannae năm 216 TCN là một trong những cuộc đối đầu khốc liệt và nổi tiếng nhất thời cổ đại, minh chứng cho tài nghệ quân sự siêu việt của Hannibal.

T.B (tổng hợp)
1. Diễn ra trong Chiến tranh Punic lần thứ hai. Trận Cannae thuộc cuộc chiến giữa La Mã và Carthage, nơi Hannibal đối đầu với sức mạnh quân sự La Mã. Ảnh: Pinterest.
2. Quân La Mã áp đảo về số lượng. Người La Mã huy động khoảng 80.000 lính, gần gấp đôi quân Carthage của Hannibal, thể hiện quyết tâm tiêu diệt kẻ thù. Ảnh: Pinterest.
3. Chiến thuật gọng kìm huyền thoại. Hannibal triển khai chiến thuật bao vây hai cánh, khiến quân La Mã bị dồn vào giữa và không thể thoát ra. Ảnh: Pinterest.
4. Thảm bại cho La Mã. Khoảng 50.000 lính La Mã bị giết trong một ngày, đây là một trong những thất bại quân sự thảm khốc nhất lịch sử. Ảnh: Pinterest.
5. Bước ngoặt trong chiến tranh. Chiến thắng Cannae đưa Hannibal lên đỉnh cao danh vọng và làm rung chuyển toàn bộ thế giới Địa Trung Hải. Ảnh: Pinterest.
6. Tinh thần của người La Mã suy sụp. Trận thua này khiến thành Rome chao đảo, nhiều đồng minh bắt đầu nghi ngờ và rời bỏ La Mã. Ảnh: Pinterest.
7. Bài học quân sự kinh điển. Cannae được giảng dạy trong các học viện quân sự hiện đại như một mẫu mực về chiến thuật bao vây tiêu diệt. Ảnh: Pinterest.
8. Hannibal không tiến đánh Rome. Dù thắng lợi lớn, Hannibal không tấn công trực tiếp thành Rome, một quyết định còn gây tranh cãi đến nay. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
#Trận Cannae #Chiến tranh Punic #Hannibal #Quân La Mã #Chiến thuật bao vây #Thảm họa quân sự

