TP.HCM: Nữ nghi phạm đâm tử vong bạn trai sau khi nhậu

Sau cuộc cãi vã nảy lửa tại buổi nhậu, Ninh Tuyết Anh đã về nhà lấy dao và quay lại đâm bạn trai.

Chiều 11/4, Công an TP.HCM đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn khiến anh V.H.T.L. (SN 1977) tử vong. Nghi phạm được xác định là Ninh Tuyết Anh (SN 1982), bạn gái của nạn nhân.

Diễn biến vụ án mạng

Theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày 9/4, Tuyết Anh cùng anh L. và hai người bạn khác đã cùng nhau ăn nhậu tại khu vực bờ kè trước chung cư Nguyễn Ngọc Phương, phường Thạnh Mỹ Tây. Trong lúc vui vẻ, giữa Tuyết Anh và anh L. đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cuộc cãi vã gay gắt.

Bực tức vì lời qua tiếng lại, Tuyết Anh đã rời khỏi cuộc nhậu và về nhà. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, Tuyết Anh quay trở lại hiện trường với một con dao trên tay, tìm anh L. để giải quyết mâu thuẫn.

Khi phát hiện anh L. đang nằm nghỉ tại bờ kè, Tuyết Anh đã tiến lại gần và dùng dao đâm nhiều nhát liên tiếp vào người bạn trai. Do bị tấn công quá bất ngờ, anh L. đã không kịp chống đỡ và tử vong ngay tại chỗ.

Công tác điều tra và bắt giữ nghi phạm

Người dân sống xung quanh khu vực đã nhanh chóng chạy đến hiện trường sau khi chứng kiến sự việc. Tuy nhiên, nạn nhân đã không qua khỏi.

Nhận được tin báo về vụ án, lực lượng Công an phường Thạnh Mỹ Tây phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, trích xuất dữ liệu từ các camera an ninh gần đó và lấy lời khai của những người chứng kiến sự việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định được danh tính nghi phạm. Ninh Tuyết Anh đã bị bắt giữ ngay sau đó khi đang tìm cách lẩn trốn.

Lời khai ban đầu của nghi phạm

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tuyết Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của nghi phạm cho thấy nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm giữa hai người.