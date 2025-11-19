TPHCM: Công ty Thái Bình Dương – 1 ngày trúng 2 gói thầu tại Tân Đông Hiệp [Kỳ 1]

Chỉ trong một ngày, Công ty Thái Bình Dương và đơn vị liên danh đã trúng liền 2 gói thầu xây dựng, đều trong tình trạng duy nhất chỉ có 1 nhà thầu tham dự.

Cụ thể, trong ngày 14/11/2025, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tổng hợp Thái Bình Dương (Công ty Thái Bình Dương) cùng Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú (Công ty Khang Phú) đã được UBND phường Tân Đông Hiệp, TP HCM công bố trúng 2 gói thầu xây dựng quan trọng, với điểm chung là cả 2 gói đều chỉ có duy nhất 1 nhà thầu tham dự. Thực tế này làm dấy lên nhiều nghi vấn về mức độ cạnh tranh, tính minh bạch và hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước trong các dự án đầu tư công tại địa phương.

Liên danh một mình tham dự, trúng thầu

Trước đó, ngày 18/4/2025, UBND TP Dĩ An cũ ban hành Quyết định số 1129/QĐ-UBND, phê duyệt chủ trương đầu tư 10 công trình chỉnh trang đô thị tại phường Tân Bình với tổng mức đầu tư 7,5 tỷ đồng. Theo UBND TP Dĩ An, việc triển khai các dự án nhằm cải tạo, sửa chữa mặt đường, nâng cấp hệ thống thoát nước, chiếu sáng và đảm bảo an toàn giao thông. Các công trình này được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đồng thời góp phần nâng tầm diện mạo đô thị khu vực trung tâm của thành phố.

Sau giai đoạn phê duyệt chủ trương, đến ngày 16/9/2025, ông Nguyễn Thanh Huy – Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp ký Quyết định số 469/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình cải tạo hệ thống thoát nước, hoàn chỉnh mặt đường tại các tuyến Cây Da và Cây Da/10. Dự án gồm 6 gói thầu, với tổng giá trị hơn 6,999 tỷ đồng. Tiếp đó, ngày 7/10/2025, phường tiếp tục ban hành Quyết định số 739/QĐ-UBND phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) cho gói thầu trên.

Gói thầu được mở vào ngày 16/10/2025, với giá dự toán 6,701 tỷ đồng. Biên bản mở thầu cho thấy, chỉ có một liên danh duy nhất nộp hồ sơ: Liên danh Công ty Khang Phú - Công ty Thái Bình Dương. Đến ngày 14/11/2025, UBND phường Tân Đông Hiệp ban hành Quyết định số 1134/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, công bố liên danh này trúng thầu với giá 6,639 tỷ đồng – mức giảm giá đạt 0,92% so với dự toán.

Liên tiếp trúng thầu

Đáng chú ý, cũng trong ngày 14/11/2025, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp – ông Trần Minh Hiếu – ký Quyết định số 1147/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Cải tạo hệ thống thoát nước, nâng cấp mặt đường các tuyến đường thuộc khu phố Tân Phước”. Giá dự toán gói thầu là 3,840 tỷ đồng. Một lần nữa, chỉ có duy nhất Công ty Thái Bình Dương nộp hồ sơ dự thầu. Kết quả, doanh nghiệp này trúng thầu với giá 3,724 tỷ đồng.

Theo chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang, việc hai gói thầu có tổng giá trị hơn 10,3 tỷ đồng đều chỉ có một nhà thầu tham dự đang đặt ra nhiều câu hỏi lớn. Trong hoạt động đấu thầu công, cạnh tranh giữa các nhà thầu được xem là yếu tố cốt lõi để chọn được đơn vị có năng lực tốt nhất với mức giá hợp lý nhất. Khi thiếu cạnh tranh, áp lực giảm giá hầu như không có, dẫn đến hiệu quả kinh tế của dự án khó được bảo đảm.

“Ngoài vấn đề hiệu quả, điều dư luận quan tâm là liệu hồ sơ mời thầu có đưa ra các tiêu chí kỹ thuật hoặc năng lực quá khắt khe, khiến hầu hết nhà thầu khác không đáp ứng được, hay có sự rút lui bất thường của các doanh nghiệp khác? Việc hai gói thầu được mở thầu và công bố kết quả trong khoảng thời gian gần nhau nhưng đều chỉ có một nhà thầu tham gia đặt ra nghi vấn về khả năng “hạn chế cạnh tranh” của các doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đấu thầu”, ông Giang nói thêm.

