Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

TPHCM: Công ty Thái Bình Dương – 1 ngày trúng 2 gói thầu tại Tân Đông Hiệp [Kỳ 1]

Chỉ trong một ngày, Công ty Thái Bình Dương và đơn vị liên danh đã trúng liền 2 gói thầu xây dựng, đều trong tình trạng duy nhất chỉ có 1 nhà thầu tham dự.

Ngọc Tân

Cụ thể, trong ngày 14/11/2025, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tổng hợp Thái Bình Dương (Công ty Thái Bình Dương) cùng Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú (Công ty Khang Phú) đã được UBND phường Tân Đông Hiệp, TP HCM công bố trúng 2 gói thầu xây dựng quan trọng, với điểm chung là cả 2 gói đều chỉ có duy nhất 1 nhà thầu tham dự. Thực tế này làm dấy lên nhiều nghi vấn về mức độ cạnh tranh, tính minh bạch và hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước trong các dự án đầu tư công tại địa phương.

Liên danh một mình tham dự, trúng thầu

Trước đó, ngày 18/4/2025, UBND TP Dĩ An cũ ban hành Quyết định số 1129/QĐ-UBND, phê duyệt chủ trương đầu tư 10 công trình chỉnh trang đô thị tại phường Tân Bình với tổng mức đầu tư 7,5 tỷ đồng. Theo UBND TP Dĩ An, việc triển khai các dự án nhằm cải tạo, sửa chữa mặt đường, nâng cấp hệ thống thoát nước, chiếu sáng và đảm bảo an toàn giao thông. Các công trình này được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đồng thời góp phần nâng tầm diện mạo đô thị khu vực trung tâm của thành phố.

qdinh-1134.png
Trích một phần Quyết định số 1134/QĐ-UBND. Nguồn MSC

Sau giai đoạn phê duyệt chủ trương, đến ngày 16/9/2025, ông Nguyễn Thanh Huy – Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp ký Quyết định số 469/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình cải tạo hệ thống thoát nước, hoàn chỉnh mặt đường tại các tuyến Cây Da và Cây Da/10. Dự án gồm 6 gói thầu, với tổng giá trị hơn 6,999 tỷ đồng. Tiếp đó, ngày 7/10/2025, phường tiếp tục ban hành Quyết định số 739/QĐ-UBND phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) cho gói thầu trên.

Gói thầu được mở vào ngày 16/10/2025, với giá dự toán 6,701 tỷ đồng. Biên bản mở thầu cho thấy, chỉ có một liên danh duy nhất nộp hồ sơ: Liên danh Công ty Khang Phú - Công ty Thái Bình Dương. Đến ngày 14/11/2025, UBND phường Tân Đông Hiệp ban hành Quyết định số 1134/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, công bố liên danh này trúng thầu với giá 6,639 tỷ đồng – mức giảm giá đạt 0,92% so với dự toán.

Liên tiếp trúng thầu

Đáng chú ý, cũng trong ngày 14/11/2025, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp – ông Trần Minh Hiếu – ký Quyết định số 1147/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Cải tạo hệ thống thoát nước, nâng cấp mặt đường các tuyến đường thuộc khu phố Tân Phước”. Giá dự toán gói thầu là 3,840 tỷ đồng. Một lần nữa, chỉ có duy nhất Công ty Thái Bình Dương nộp hồ sơ dự thầu. Kết quả, doanh nghiệp này trúng thầu với giá 3,724 tỷ đồng.

phuongtandonghiep-1.png
Trụ sở UBND phường Tân Đông Hiệp, TP HCM. Ảnh IT

Theo chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang, việc hai gói thầu có tổng giá trị hơn 10,3 tỷ đồng đều chỉ có một nhà thầu tham dự đang đặt ra nhiều câu hỏi lớn. Trong hoạt động đấu thầu công, cạnh tranh giữa các nhà thầu được xem là yếu tố cốt lõi để chọn được đơn vị có năng lực tốt nhất với mức giá hợp lý nhất. Khi thiếu cạnh tranh, áp lực giảm giá hầu như không có, dẫn đến hiệu quả kinh tế của dự án khó được bảo đảm.

“Ngoài vấn đề hiệu quả, điều dư luận quan tâm là liệu hồ sơ mời thầu có đưa ra các tiêu chí kỹ thuật hoặc năng lực quá khắt khe, khiến hầu hết nhà thầu khác không đáp ứng được, hay có sự rút lui bất thường của các doanh nghiệp khác? Việc hai gói thầu được mở thầu và công bố kết quả trong khoảng thời gian gần nhau nhưng đều chỉ có một nhà thầu tham gia đặt ra nghi vấn về khả năng “hạn chế cạnh tranh” của các doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đấu thầu”, ông Giang nói thêm.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ cuối] Công ty Thái Bình Dương – doanh nghiệp ghi dấu với lịch sử đấu thầu ấn tượng

#Chính sách đấu thầu công #Thực trạng cạnh tranh hạn chế #Minh bạch trong đầu tư công #Chọn nhà thầu độc quyền #Hiệu quả sử dụng ngân sách #Nghi vấn về cạnh tranh

Bài liên quan

Bạn đọc

“Soi” năng lực trúng thầu của Doanh nghiệp Việt Ngân tại Khánh Hòa [Kỳ cuối]

Gần ba thập niên hoạt động, Doanh nghiệp Việt Ngân nổi bật như một “thầu quen” của Khánh Hòa, với gần như toàn bộ các gói thầu trúng đều nằm trong địa bàn tỉnh.

Thành lập từ tháng 5/1997, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng cơ bản Việt Ngân (DNTN Việt Ngân) là một trong những nhà thầu lâu năm hoạt động tại tỉnh Khánh Hòa. Doanh nghiệp có trụ sở tại xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa, do ông Đinh Công Tâm làm đại diện pháp luật, nhà thầu này chủ yếu tham gia lĩnh vực xây lắp các công trình hạ tầng, giao thông và dân dụng trên địa bàn tỉnh.

Tháng 6/2016, Việt Ngân chính thức tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đến ngày 4/11/2025, nhà thầu này đã ghi nhận 356 lần tham dự thầu, trong đó trúng 167 gói, trượt 169 gói, 13 gói chưa có kết quả và 7 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 993,8 tỷ đồng, trong đó 582,5 tỷ đồng là các gói trúng với tư cách độc lập và 411,3 tỷ đồng là phần giá trị trong các liên danh trúng thầu (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Xem chi tiết

Bạn đọc

Khánh Hòa: Doanh nghiệp Việt Ngân một ngày trúng 3 gói thầu hơn 23 tỷ [Kỳ 1]

Chỉ trong một ngày 30/10/2025, DNTN xây dựng cơ bản Việt Ngân liên tiếp trúng ba gói thầu sửa chữa đường tại Khánh Hòa, với tổng giá trị hơn 23,8 tỷ đồng.

Theo đó, ngày 25/6/2025, HĐND tỉnh Khánh Hòa ban hành Nghị quyết số 66/NQ-HĐND phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện công trình sửa chữa đường ĐT.651E (Xuân Sơn), với tổng dự toán kinh phí 8.570 triệu đồng, địa điểm xây dựng tại xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa.

Đến ngày 26/9/2025, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 294/QĐ-SXD phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa đường ĐT.651E (Xuân Sơn), với 6 gói thầu, tổng giá trị 7,588 tỷ đồng. Đồng thời, ban hành Quyết định số 329/QĐ-SXD phê duyệt E-HSMT gói thầu trên vào ngày 8/10/2025.

Xem chi tiết

Bạn đọc

“Soi” năng lực trúng thầu của Công ty Thái Bình Miền Tây [Kỳ 2]

Liên tiếp trúng thầu tại các dự án công tại TP Cần Thơ, Thái Bình Miền Tây trở thành cái tên quen thuộc trong các dự án hạ tầng giao thông và phát triển đô thị.

Chủ yếu trúng thầu ở TP Cần Thơ

Như báo Tri Thức và Cuộc Sống đã thông tin tại bài viết: Cần Thơ: Nhà thầu nào sẽ thi công đường tỉnh 919?, ngoài trúng gói thầu xây lắp (bao gồm chi phí xây dựng và chi phí điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông) thuộc dự án sửa chữa mặt đường tỉnh 919, huyện Vĩnh Thạnh, Công ty TNHH Xây dựng Thái Bình Miền Tây (Công ty Thái Bình Miền Tây) từng tham dự và trúng nhiều gói thầu trên địa bàn TP Cần Thơ, với tổng giá trị trăm tỷ đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới