TP. Pleiku phân luồng giao thông tại ngã ba Tô Vĩnh Diện-Phạm Văn Đồng

Việc mở và phân luồng giao thông tại ngã ba Tô Vĩnh Diện-Phạm Văn Đồng nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông và giảm áp lực cho vòng xoay Hoa Lư

Theo phương án phân luồng mới, các phương tiện lưu thông từ đường Tô Vĩnh Diện xuống đường Phạm Văn Đồng chỉ được phép rẽ phải về hướng ngã tư Biển Hồ, không được rẽ trái về hướng ngã ba Hoa Lư.

Đối với các phương tiện lưu thông từ đường Phạm Văn Đồng theo hướng từ ngã tư Biển Hồ lên đường Tô Vĩnh Diện được phép rẽ trái.

Trong khi đó, các phương tiện lưu thông từ đường Phạm Văn Đồng theo hướng từ hướng ngã ba Hoa Lư đến chỉ được đi thẳng hoặc rẽ phải vào đường Tô Vĩnh Diện, không được quay đầu tại điểm giao.

UBND TP. Pleiku đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thông báo rộng rãi đến học sinh, phụ huynh về phương án phân luồng giao thông mới; tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm túc quy định phân luồng tại giao lộ này

Phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong cộng đồng dân cư.

Trước khi triển khai phân luồng , các đơn vị chức năng đã tiến hành mở dải phân cách, sửa chữa mặt đường, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật; lắp đặt đầy đủ biển báo, vạch sơn chỉ dẫn, cụm đèn cảnh báo và các thiết bị phụ trợ cần thiết để hướng dẫn người dân thực hiện đúng lộ trình phân luồng mới.

Do mới đưa vào hoạt động, thành phố sẽ phối hợp cùng với lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai, Công an các phường Hoa Lư, Tây Sơn và lực lượng chức năng trên địa bàn thường xuyên tổ chức điều tiết, kiểm tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm, nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại giao lộ này.