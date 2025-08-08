TP HCM: Dấu ấn của Công ty Minh Long tại các Ban quản lý dự án

Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Minh Long (Công ty Minh Long) gần đây thu hút sự chú ý khi là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu tại Trường Đại học Bách khoa TP HCM vào ngày 1/8/2025. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, đây không phải lần đầu doanh nghiệp này "một mình một ngựa" trong đấu thầu. Trước đó, Minh Long đã từng tham dự và trúng hàng loạt gói thầu tại các Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) đầu tư xây dựng khu vực các quận, huyện trên địa bàn TP HCM, với tỷ lệ trúng thầu tại nhiều nơi lên tới 100%.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Minh Long được thành lập vào tháng 12/2012, địa chỉ đăng ký kinh doanh tại phường Tân Định, TP HCM, do ông Trần Đức Sang là người đại diện pháp luật.

Nhà thầu tham gia hệ thống đấu thầu quốc gia từ tháng 9/2014. Tính đến ngày 6/8/2025, đã tham gia tổng cộng 94 gói thầu, trong đó trúng 74 gói, trượt 18 gói, 1 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói trúng thầu (bao gồm cả vai trò liên danh) là 176,731 tỷ đồng; trong đó, với tư cách nhà thầu độc lập là 145,038 tỷ đồng và trong vai trò thành viên liên danh là 31,693 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Tại các Ban QLDA quận, Công ty Minh Long thể hiện sự hiện diện dày đặc và tỷ lệ trúng thầu cao. Cụ thể, tại Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực quận 3, nhà thầu này trúng 20/24 gói thầu với tổng giá trị 7,709 tỷ đồng; tại quận 4, trúng toàn bộ 17/17 gói thầu với tổng giá trị 52,403 tỷ đồng; tại quận 11, trúng 22/26 gói thầu, tổng giá trị 72,874 tỷ đồng. Ngoài ra, Minh Long cũng từng trúng một số gói tại các quận khác như Phú Nhuận (1 gói, trị giá 6,365 tỷ đồng) và Tân Bình (1 gói, trị giá 5,199 tỷ đồng).

Gần đây nhất, ngày 5/6/2025, Công ty Minh Long được ông Lê Quốc Đạt – Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình cũ ký Quyết định số KQ2500206210_2506050900 phê duyệt trúng thầu gói thi công xây dựng thuộc dự án sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non 10, quận Tân Bình, với giá trúng thầu 5,199 tỷ đồng.

Gói thầu này có giá dự toán 5,596 tỷ đồng, với 3 nhà thầu tham dự. Ngoài Minh Long trúng thầu, hai nhà thầu còn lại bị loại, gồm Công ty CP Đầu tư Tư vấn và thi công Xây dựng Việt Nam (không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật theo E-HSMT) và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Duy Tân (xếp hạng thứ 2, giá dự thầu 5,523 tỷ đồng).

Gần một tháng trước đó, vào ngày 22/5/2025, Minh Long tiếp tục được lựa chọn trúng thầu tại gói cải tạo, nâng cấp Trường Mầm non phường 9, quận 11 cũ. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số KQ2500192050_2505221652 được ký bởi ông Trần Anh Tuấn – Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực quận 11 cũ, cho biết, gói thầu có giá trúng thầu 8,359 tỷ đồng, tiết kiệm 180 triệu đồng so với giá dự toán 8,539 tỷ đồng. Đối thủ duy nhất tham gia gói thầu là Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại Xây dựng Bảo An nhưng bị loại, do không đạt theo quy định tại điểm e, khoản 5.3, Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu thuộc E-HSMT.

Từ dữ liệu đấu thầu và thực tế tham gia tại TP HCM, có thể thấy Công ty Minh Long là nhà thầu có tần suất xuất hiện cao, tỷ lệ trúng thầu lớn, đặc biệt tại các Ban QLDA quận 3, 4 và 11. Việc trúng thầu nhiều gói trong thời gian ngắn, một số gói ít cạnh tranh hoặc có đối thủ bị loại sớm, cũng đang đặt ra những dấu hỏi nhất định về tính cạnh tranh thực chất và hiệu quả trong quá trình lựa chọn nhà thầu tại một số địa phương.