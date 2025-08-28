Hà Nội

Bạn đọc

TP HCM: 3 nhà thầu muốn bảo dưỡng hạ tầng tại xã Tân Xuân, Xuân Thới Thượng

Gói thầu XL: Thi công xây dựng (5.1) + (5.2) có giá 4.421.606.645 đồng do Ban QLDA huyện Hóc Môn (TP HCM) mời thầu đã thu hút 3 nhà thầu tham gia.

An Nhiên

Dự án Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống hạ tầng giao thông, thoát nước trên địa bàn xã Tân Xuân, xã Xuân Thới Thượng năm 2025 (đợt 2) với kinh phí 5.343.508.807 đồng do UBND huyện Hóc Môn (cũ) phê duyệt theo Quyết định 2665/QĐ-UBND ngày 26/06/2025. Dự án sử dụng ngân sách huyện (có hoạt động kinh tế). Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn (Ban QLDA huyện Hóc Môn) chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.

67.jpg
Biên bản mở thầu đã công bố ngày 22/8/2025. Nguồn: MSC

Gói thầu XL: Thi công xây dựng (5.1) + (5.2) có giá 4.421.606.645 đồng; theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 22/08/2025, gói thầu đã nhận được hồ sơ dự thầu từ ba công ty: Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Lê Văn Minh với giá dự thầu 4.264.284.016 đồng; Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Cơ khí Cầu đường Trường An với giá dự thầu 4.107.301.608 đồng; Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Tiến Phương với giá dự thầu 4.353.883.578 đồng.

Năng lực các nhà thầu ra sao?

Cả 3 nhà thầu đều là những đơn vị nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp, “thâu tóm” loạt gói thầu trên địa bàn TP HCM trong đó có Củ Chi, Hóc Môn.

Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Lê Văn Minh trước đó ngày 23/05/2025 được Ban QLDA huyện Hóc Môn phê duyệt trúng gói thầu thuộc dự án Bảo dưỡng, sửa chữa các tuyến đường giao thông, thoát nước trên địa bàn xã Bà Điểm, xã Xuân Thới Đông năm 2024 (đợt 2) với giá 3.656.429.947 đồng thực hiện trong 120 ngày. Tại gói thầu này, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Cơ khí Cầu đường Trường An bị loại với lý do “năng lực về máy móc thiết bị của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT”.

68.jpg
69.jpg
70.jpg
71.jpg
Ngày 23/5, ông Bùi Tấn Phát - Phó Giám đốc Ban QLDA huyện Hóc Môn đã ký Quyết định KQ2500147836_2505230924 Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Lê Văn Minh trúng thầu. Nguồn: MSC

Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Lê Văn Minh đang chờ xét thầu tại gói thầu thuộc dự án Xây dựng 06 phòng học + sửa chữa khối hiệu bộ và các khối phòng học cũ Trường Mầm non Tân Hưng, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản (Đồng Nai) với giá dự thầu 9.152.659.000 đồng.

Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Cơ khí Cầu đường Trường An từ 2020 đến tháng 3/2025 đã trúng 22 gói xây lắp do Ban QLDA huyện Hóc Môn làm chủ đầu tư (trong đó có nhiều gói bảo dưỡng hạ thầng giao thông, thoát nước…)

Cụ thể, ngày 26/03/2025 Ban QLDA huyện Hóc Môn đã phê duyệt công ty trúng gói thầu thuộc dự án Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống giao thông, thoát nước trên địa bàn xã Thới Tam Thôn năm 2024 (đợt 2) với giá 3.912.486.240 đồng thực hiện trong 120 ngày. Tại gói thầu này, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Tiến Phương, Công ty TNHH MTV Phương Phương Thịnh bị loại vì “bảo đảm dự thầu của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT”.

Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Cơ khí Cầu đường Trường An cùng liên danh đang dự gói thầu thuộc dự án Sửa chữa vỉa hè đường Lê Lợi tại Ban QLDA huyện Hóc Môn với giá dự thầu 8.303.224.891 đồng.

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Tiến Phương là nhà thầu quen mặt trên địa bàn Củ Chi. Từ đầu năm đến nay, công ty chưa ghi nhận trúng gói thầu nào do Ban QLDA huyện Hóc Môn làm chủ đầu tư.

Mới nhất (30/7), Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Tiến Phương trúng gói thầu thuộc dự án Bảo trì, bảo dưỡng các tuyến đường trên địa bàn xã Tân Phú Trung - xã Phước Vĩnh An - xã Phạm Văn Cội - xã Phú Hòa Đông của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi với giá 8.802.858.000 đồng thực hiện trong 120 ngày.

Công ty hiện đang cạnh tranh với 4 nhà thầu khác tại gói thầu thuộc dự án Bảo trì, bảo dưỡng các tuyến đường trên địa bàn các xã Bình Mỹ - Hòa Phú - Trung An - Tân Thạnh Đông của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi với giá 8.522.000.000 đồng…

Cần Thơ: Công ty Trường Phát trúng gói thầu xây lắp hơn 5,4 tỷ đồng

Cần Thơ: Công ty Trường Phát trúng gói thầu xây lắp hơn 5,4 tỷ đồng

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trường Phát đã vượt qua 4 nhà thầu khác để trúng gói thầu thi công xây dựng trị giá hơn 6,5 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cờ Đỏ. Đáng chú ý, các đối thủ đều bị loại từ vòng đánh giá hồ sơ dự thầu với những lý do cụ thể.

