Top địa chỉ xôi xoài ngon ở Thái Lan khiến du khách mê mẩn

Xôi xoài – món tráng miệng ngọt ngào, dẻo thơm – từ lâu đã trở thành biểu tượng ẩm thực Thái Lan. Sau màn trình diễn tại Coachella 2022 của nữ rapper Milli, sức hút của món ăn này càng lan tỏa mạnh mẽ, trở thành trải nghiệm “must-try” cho du khách khi đến Bangkok hay Chiang Mai. Một suất xôi xoài ngon không chỉ thỏa mãn vị giác mà còn giúp du khách khám phá văn hóa ẩm thực đặc sắc của đất nước chùa Vàng.

K. Panich – quán xôi xoài lâu đời và trứ danh

Thành lập từ năm 1932, K. Panich được xem là quán xôi xoài lâu đời nhất Bangkok. Mỗi phần xôi là sự hòa quyện tinh tế của cơm nếp dẻo thơm, xoài chín ngọt và nước cốt dừa béo ngậy, giữ nguyên công thức hơn 80 năm. Năm 2019, quán nhận giải Bib Gourmand từ Cẩm nang Michelin, khẳng định chất lượng quốc tế. Ghé K. Panich, du khách không chỉ thưởng thức món ngon mà còn trải nghiệm lịch sử ẩm thực lâu đời của thủ đô.

Ảnh luhanhvietnam

Địa chỉ: 431-433 Đường Tanao, Phra Nakhon, Bangkok

Giá tham khảo: 100 – 125 THB (~75.000 – 95.000 VNĐ)

Mae Varee – xôi xoài phục vụ 24/7

Mae Varee nổi tiếng nhờ gạo nếp từ Chiang Rai và nước cốt dừa đặc biệt, do bà Varee Jeensuwan, “nữ hoàng xôi xoài”, tỉ mỉ chế biến từ năm 1981. Điểm khác biệt của quán là mở cửa cả ngày lẫn đêm, giúp du khách thưởng thức món xôi trứ danh mọi lúc, kể cả nửa đêm.

Ảnh luhanhvietnam

Hương vị chuẩn Thái với độ dẻo, ngọt hài hòa, cùng không gian quán thân thiện, khiến Mae Varee trở thành điểm đến quen thuộc của du khách quốc tế.

Địa chỉ: 1 Thong Lo, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok

Giá tham khảo: 120 – 180 THB (~80.000 – 130.000 VNĐ)

Cho Sornkaew – xôi xoài đa sắc màu

Nếu muốn trải nghiệm xôi xoài độc đáo, Cho Sornkaew là lựa chọn lý tưởng. Xôi được tạo màu từ lá dứa, hoa đậu biếc, kết hợp xoài Nam Dok Mai và kem dừa từ Prachuap Khiri Khan.

Ảnh luhanhvietnam

Nước cốt dừa có vị mặn nhẹ, cân bằng vị giác, khác biệt so với các quán khác. Ngoài xôi xoài, quán còn phục vụ xôi sầu riêng, xôi mít, và xuất khẩu sang châu Âu, mang đến trải nghiệm ẩm thực đa dạng, vừa đẹp mắt vừa an toàn cho sức khỏe.

Địa chỉ: 33/500 Chok Chai 4 Soi 54, Lat Phrao, Bangkok

Giá tham khảo: Xôi 3 màu: 50 THB (~40.000 VNĐ), Xôi 9 màu: 100 THB (~80.000 VNĐ)

Pa Lek – Pa Yai – xôi xoài theo mùa

Pa Lek – Pa Yai chỉ mở cửa từ tháng 2 đến tháng 6, khi xoài chín ngon nhất, đôi khi kéo dài đến đầu tháng 7. Sự lựa chọn mùa vụ này khiến mỗi suất xôi trở thành trải nghiệm đặc biệt, mang giá trị thưởng thức quý giá. Đây là điểm đến lý tưởng cho du khách muốn khám phá Bangkok theo cách riêng, vừa thưởng thức hương vị chuẩn Thái, vừa trải nghiệm nét văn hóa địa phương.

Ảnh MIA

Địa chỉ: 164 Thanon Santiphap, Pom Prap, Bangkok

Giá tham khảo: 100 – 240 THB (~80.000 – 200.000 VNĐ)

Với những quán xôi xoài trứ danh này, du khách không chỉ thưởng thức món ăn ngọt dẻo, chuẩn vị Thái, mà còn khám phá lịch sử, văn hóa và sự sáng tạo trong ẩm thực. Hành trình thưởng thức xôi xoài tại Bangkok chắc chắn sẽ để lại ấn tượng khó quên, biến chuyến đi trở thành trải nghiệm ẩm thực đầy màu sắc và thú vị.