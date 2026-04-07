Tổng thống Trump nói lý do Mỹ muốn rời NATO

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết rạn nứt ngày càng lớn giữa Mỹ và NATO bắt nguồn từ ý định của ông về việc kiểm soát Greenland.

An An (Theo RBC-Ukraine)

Theo RBC-Ukraine, thời gian gần đây, Tổng thống Trump thường xuyên chỉ trích các đồng minh NATO. Mọi chuyện bắt đầu khi nhà lãnh đạo Mỹ đề nghị các nước đồng minh tham gia vào chiến dịch chung Mỹ-Israel chống lại Iran và giúp mở lại eo biển Hormuz, nơi 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu đi qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, các nước đồng minh đã từ chối tham gia chiến dịch quân sự của Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó gọi NATO là "con đường một chiều", cho rằng Washington luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng minh nhưng không nhận lại được sự hỗ trợ từ họ.

Gần đây, ông chủ Nhà Trắng cũng thông báo đang nghiêm túc xem xét lại khả năng rút Mỹ khỏi NATO.

Tổng thống Trump cho biết thêm, mối quan hệ rạn nứt giữa Mỹ và NATO bắt nguồn từ ý định của ông trong việc kiểm soát Greenland - hòn đảo lớn nhất thế giới và là một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

"Tất cả bắt đầu từ, nếu bạn muốn biết sự thật, đó là Greenland. Chúng tôi muốn Greenland. Họ không muốn giao nó cho chúng tôi. Và tôi đã nói 'Tạm biệt", Tổng thống Trump cho hay.

Ông chủ Nhà Trắng tiếp tục gọi NATO là "hổ giấy".

"NATO chỉ là hổ giấy. Rõ ràng là chúng tôi không cần đến họ, bởi vì họ chẳng giúp ích gì cả", nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra ngay trước thềm chuyến thăm dự kiến tới Nhà Trắng của Tổng thư ký NATO Mark Rutte vào cuối tuần này.

Quân sự - Thế giới

Cuộc chiến của Mỹ với Iran khiến Đảng Cộng hòa rơi vào thế khó

Cuộc chiến của Mỹ với Iran tiếp diễn khi chỉ còn 6 tháng là cử tri bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quyết định quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ. 

Một năm rưỡi sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống với cam kết giảm chi phí và chấm dứt các cuộc xung đột, Tổng thống Donald Trump lại đưa nước Mỹ tham gia vào một cuộc xung đột ở nước ngoài ngày càng leo thang.

Theo AP, đây không phải là giai đoạn chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mà Đảng Cộng hòa mong muốn.

Quân sự - Thế giới

Mỹ - Iran thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn 45 ngày?

Theo nguồn tin, Mỹ, Iran và một nhóm nhà trung gian hòa giải khu vực đang thảo luận về các điều khoản cho một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày.

Trang Axios dẫn 4 nguồn tin am hiểu về các nỗ lực ngoại giao cho hay, Mỹ, Iran và một nhóm nhà trung gian hòa giải khu vực đang thảo luận về các điều khoản cho một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày, có thể dẫn đến chấm dứt cuộc chiến vĩnh viễn.

"Cuộc đàm phán đang diễn ra thông qua các nhà trung gian hòa giải Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như thông qua các tin nhắn văn bản được gửi giữa Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi", nguồn tin tiết lộ.

Quân sự - Thế giới

Điều gì xảy ra nếu đảo Kharg chiến lược của Iran bị tấn công?

Đảo Kharg của Iran đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước Cộng hòa Hồi giáo này. 

Đảo Kharg của Iran, nơi đặt một cảng xuất khẩu phần lớn dầu mỏ của nước Cộng hòa Hồi giáo này, đã trở thành "tâm điểm" trong cuộc chiến kéo dài hơn một tháng qua do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran.

Nơi đặt cảng xuất khẩu quan trọng của Iran

