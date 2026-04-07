Tổng thống Trump nói lý do Mỹ muốn rời NATO

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết rạn nứt ngày càng lớn giữa Mỹ và NATO bắt nguồn từ ý định của ông về việc kiểm soát Greenland.

Theo RBC-Ukraine, thời gian gần đây, Tổng thống Trump thường xuyên chỉ trích các đồng minh NATO. Mọi chuyện bắt đầu khi nhà lãnh đạo Mỹ đề nghị các nước đồng minh tham gia vào chiến dịch chung Mỹ-Israel chống lại Iran và giúp mở lại eo biển Hormuz, nơi 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu đi qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, các nước đồng minh đã từ chối tham gia chiến dịch quân sự của Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó gọi NATO là "con đường một chiều", cho rằng Washington luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng minh nhưng không nhận lại được sự hỗ trợ từ họ.

Gần đây, ông chủ Nhà Trắng cũng thông báo đang nghiêm túc xem xét lại khả năng rút Mỹ khỏi NATO.

Tổng thống Trump cho biết thêm, mối quan hệ rạn nứt giữa Mỹ và NATO bắt nguồn từ ý định của ông trong việc kiểm soát Greenland - hòn đảo lớn nhất thế giới và là một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

"Tất cả bắt đầu từ, nếu bạn muốn biết sự thật, đó là Greenland. Chúng tôi muốn Greenland. Họ không muốn giao nó cho chúng tôi. Và tôi đã nói 'Tạm biệt", Tổng thống Trump cho hay.

Ông chủ Nhà Trắng tiếp tục gọi NATO là "hổ giấy".

"NATO chỉ là hổ giấy. Rõ ràng là chúng tôi không cần đến họ, bởi vì họ chẳng giúp ích gì cả", nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra ngay trước thềm chuyến thăm dự kiến tới Nhà Trắng của Tổng thư ký NATO Mark Rutte vào cuối tuần này.

