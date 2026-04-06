Mỹ - Iran thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn 45 ngày?

Trang Axios dẫn 4 nguồn tin am hiểu về các nỗ lực ngoại giao cho hay, Mỹ, Iran và một nhóm nhà trung gian hòa giải khu vực đang thảo luận về các điều khoản cho một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày, có thể dẫn đến chấm dứt cuộc chiến vĩnh viễn.

"Cuộc đàm phán đang diễn ra thông qua các nhà trung gian hòa giải Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như thông qua các tin nhắn văn bản được gửi giữa Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi", nguồn tin tiết lộ.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (trái) và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: PressTV.

Nguồn tin cho biết thêm, các nhà trung gian đang thảo luận với các bên về điều khoản của một thỏa thuận hai giai đoạn: Giai đoạn đầu tiên có thể là một lệnh ngừng bắn kéo dài 45 ngày. Thỏa thuận ngừng bắn có thể được gia hạn nếu cần thêm thời gian để đàm phán.

Giai đoạn thứ hai sẽ là một thỏa thuận về việc chấm dứt cuộc chiến.

Theo các nhà trung gian hòa giải, việc mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz và tìm ra giải pháp cho vấn đề uranium làm giàu cao của Iran sẽ là kết quả của một thỏa thuận cuối cùng.

Trong khi đó, các quan chức Iran đã nói rõ với các nhà trung gian rằng họ không muốn rơi vào tình huống như ở Gaza hay Lebanon, nơi có thỏa thuận ngừng bắn trên giấy tờ, nhưng Mỹ và Israel có thể tấn công trở lại bất cứ khi nào họ muốn.

Hạn chót 10 ngày mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra cho Iran để mở lại eo biển Hormuz dự kiến hết hạn vào tối 6/4, nhưng ông chủ Nhà Trắng sau đó đã gia hạn thêm 20 giờ, kéo dài đến 20 giờ miền Đông tối 7/4.

"Mỹ đang tiến hành đàm phán sâu rộng với Iran và một thỏa thuận có thể đạt được trước khi hạn chót kết thúc vào ngày 7/4. Khả năng cao là sẽ đạt được thỏa thuận. Nếu không, tôi sẽ cho nổ tung mọi thứ ở đó (Iran)", Tổng thống Trump nói với Axios hôm 5/4.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin, cơ hội đạt được thỏa thuận ngừng bắn một phần trong vòng 48 giờ tới là rất mong manh. Dù vậy, nỗ lực cuối cùng này là cơ hội duy nhất để ngăn chặn sự leo thang nghiêm trọng của cuộc chiến, bao gồm các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng dân sự của Iran và sự trả đũa nhằm vào cơ sở năng lượng và nước ở các quốc gia vùng Vịnh.

