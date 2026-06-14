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Quân sự - Thế giới

Mexico điều tra vụ sát hại Thị trưởng tại bang Oaxaca

Giới chức Mexico cho biết họ đang điều tra vụ sát hại Thị trưởng ở San Miguel Amatitlan, bang Oaxaca, trong vụ bạo lực chính trị mới nhất xảy ra tại nước này.

An An (Theo AP)

AP dẫn nguồn tin cho biết, Thị trưởng Joel Bravo Martínez đã bị bắn tử vong hôm 13/6, vài tuần sau khi ông bày tỏ sự lo sợ cho tính mạng của mình và yêu cầu chính quyền tiểu bang bảo vệ.

Văn phòng công tố bang Oaxaca cho biết trong một tuyên bố rằng ngay khi nhận được thông tin về vụ án mạng, cơ quan này "ngay lập tức kích hoạt các quy trình điều tra tội phạm có tính chất nghiêm trọng".

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Ảnh minh họa.

Cơ quan An ninh Mexico cho biết, họ đang phối hợp với chính quyền tiểu bang để điều tra vụ án và bắt giữ những kẻ chịu trách nhiệm, đồng thời điều thêm lực lượng đến khu vực này.

"Sẽ không có sự miễn trừ trừng phạt nào", cơ quan này tuyên bố.

Theo AP, các chính trị gia địa phương ở Mexico thường xuyên là nạn nhân của bạo lực chính trị và tội phạm có tổ chức.

Vụ sát hại Thị trưởng Carlos Alberto Manzo Rodríguez của Uruapan, Michoacan, vào tháng 11 năm ngoái đã cho thấy những mối nguy hiểm đối với các chính trị gia dám chống lại các băng đảng ma túy và nhóm tội phạm.

Alejandro Moreno, Chủ tịch đảng PRI, đảng từng cầm quyền ở Mexico trong nhiều thập kỷ, đã chỉ trích chính quyền của Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum vì đã không bảo vệ được các chính trị gia địa phương.

“Mỗi vụ ám sát Thị trưởng đều là một cuộc tấn công trực tiếp vào các thể chế dân chủ và vào quyền được sống trong hòa bình của cộng đồng”, Chủ tịch Đảng PRI Moreno nhấn mạnh.

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Nguồn video: VNA
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