Tổng thống Nga Vladimir Putin sắp thăm Trung Quốc 4 ngày

Nhà báo Pavel Zarubin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm và làm việc 4 ngày tại Trung Quốc.

Theo RT, truyền thông Nga ngày 24/8 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thực hiện chuyến thăm 4 ngày tới Trung Quốc vào tuần sau để hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tờ Vesti 1 dẫn lời nhà báo Pavel Zarubin của Điện Kremlin cho biết thêm, trong chuyến thăm Trung Quốc sắp tới, Tổng thống Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, và “những cuộc đàm phán quy mô lớn” giữa các phái đoàn cũng được lên kế hoạch.

Chuyến thăm lần này được cho là chuyến công du nước ngoài dài ngày nhất của ông Putin kể từ năm 2014.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc gặp. Ảnh: TASS.

Tuy nhiên, Vesti 1 không nêu chính xác thời gian Tổng thống Putin tới Trung Quốc. Được biết, hội nghị thượng đỉnh SCO dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 31/8 và kéo dài hai ngày. Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẽ tổ chức nhiều sự kiện quy mô lớn vào ngày 3/9 nhân kỷ niệm 80 năm chiến thắng Phát xít Nhật trong Thế chiến II.

Trước đó, vào tháng 5/2025, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu cho biết Tổng thống Putin sẽ tới Trung Quốc vào tháng 9 để dự các sự kiện kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II.

"Tổng thống Nga Putin sẽ có chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 9", ông Shoigu nói.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Trung Quốc tổ chức buổi diễn tập duyệt binh lần thứ hai