Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Tổng thống Nga Vladimir Putin sắp thăm Trung Quốc 4 ngày

Nhà báo Pavel Zarubin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm và làm việc 4 ngày tại Trung Quốc.

An An (Theo RT)

Theo RT, truyền thông Nga ngày 24/8 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thực hiện chuyến thăm 4 ngày tới Trung Quốc vào tuần sau để hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tờ Vesti 1 dẫn lời nhà báo Pavel Zarubin của Điện Kremlin cho biết thêm, trong chuyến thăm Trung Quốc sắp tới, Tổng thống Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, và “những cuộc đàm phán quy mô lớn” giữa các phái đoàn cũng được lên kế hoạch.

Chuyến thăm lần này được cho là chuyến công du nước ngoài dài ngày nhất của ông Putin kể từ năm 2014.

ngaputin.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc gặp. Ảnh: TASS.

Tuy nhiên, Vesti 1 không nêu chính xác thời gian Tổng thống Putin tới Trung Quốc. Được biết, hội nghị thượng đỉnh SCO dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 31/8 và kéo dài hai ngày. Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẽ tổ chức nhiều sự kiện quy mô lớn vào ngày 3/9 nhân kỷ niệm 80 năm chiến thắng Phát xít Nhật trong Thế chiến II.

Trước đó, vào tháng 5/2025, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu cho biết Tổng thống Putin sẽ tới Trung Quốc vào tháng 9 để dự các sự kiện kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II.

"Tổng thống Nga Putin sẽ có chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 9", ông Shoigu nói.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Trung Quốc tổ chức buổi diễn tập duyệt binh lần thứ hai

Nguồn video: bastillepost
#Tổng thống Nga Vladimir Putin #Hội nghị thượng đỉnh SCO #Kỷ niệm 80 năm chiến thắng Phát xít Nhật #Quan hệ Nga Trung #Hội nghị hợp tác Trung Quốc Nga #chuyến công du của ông Putin tới Trung Quốc

Bài liên quan

Thế giới

Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm về xung đột Israel - Iran

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump để thảo luận về xung đột Israel - Iran.

RT dẫn thông tin từ Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump hôm 14/6 để thảo luận về cuộc tấn công của Israel vào Iran cũng như xung đột ở Ukraine. Theo Trợ lý của Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov, cuộc điện đàm "có ý nghĩa, thẳng thắn và quan trọng nhất là rất hữu ích".

nga2.png
Tổng thống Nga Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: RNZ.
Xem chi tiết

Thế giới

Trung Quốc sẽ tổ chức duyệt binh vào tháng 9

Trung Quốc sẽ tổ chức duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn vào tháng 9 tới nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II.

Theo Tân Hoa Xã ngày 24/6, Trung Quốc thông báo sẽ tổ chức lễ kỷ niệm, trong đó có duyệt binh, tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh vào ngày 3/9 nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít Nhật, đánh dấu sự kết thúc của Thế chiến II ở châu Á.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có bài phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm.

Xem chi tiết

Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine

Trả lời phỏng vấn, Tổng thống Nga Putin khẳng định nước này “giữ thái độ tích cực đối với bất kỳ sáng kiến hòa bình nào” và “mong đợi bước đi tương tự” từ phía Ukraine.

Nga san sang dam phan hoa binh truc tiep voi Ukraine
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AA/TTXVN) 
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/4 đã đề xuất tổ chức những cuộc đàm phán song phương với Ukraine.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Israel oanh kích dữ dội thủ đô Yemen

Israel oanh kích dữ dội thủ đô Yemen

Theo phương tiện truyền thông liên kết với Houthi, ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong cuộc tấn công của Israel vào thủ đô Sanaa, Yemen.