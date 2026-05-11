Toàn cảnh phiên làm việc đầu tiên Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Chiều 11/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bước vào phiên làm việc đầu tiên.

Tham dự Đại hội có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá X; Bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam khóa X; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá X.
Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Các đồng chí đại biểu các Ban, Bộ, ngành, Đoàn thể Trung ương; các vị Phó Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch; các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Đại hội có sự tham dự của 1.136 đại biểu chính thức đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận các cấp.
Tại phiên họp, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách cử Đoàn Chủ tịch gồm 33 vị; Đoàn Thư ký của Đại hội gồm 3 vị. Đại hội đã thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; nghe trình bày báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.
Đại biểu tiến hành biểu quyết tại Đại hội.
Tiếp đó, Đại hội nghe Báo cáo kiểm điểm hoạt động của UBTƯ, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 - 2026; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trình bày Tờ trình Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 - 2026.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.
Các đại biểu tham dự Đại hội.
Chính trị

Khai mạc phiên làm việc đầu tiên Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Phiên trù bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam với các nội dung hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, thông qua chương trình và quy chế làm việc.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức ngày 11, 12 và 13/5 tại Hà Nội. Chiều nay (11/5), diễn ra phiên trù bị với các nội dung hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, thông qua chương trình và quy chế làm việc, báo cáo tình hình đại biểu, kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực giai đoạn 2024 -2026, trình sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam và thảo luận tại 5 trung tâm.

Trước khi bước vào phiên trù bị, sáng cùng ngày, các đại biểu dự kỳ họp Đại hội đã vào Lăng, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

TS Vũ Văn Tiến: "Mặt trận hôm nay phải thổi bùng 'ngọn lửa' đại đoàn kết"

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 là dấu mốc quan trọng, điểm khởi đầu, mở ra giai đoạn phát triển mới của Mặt trận.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong các ngày 11, 12 và 13/5 tại Thủ đô Hà Nội.

TS Vũ Văn Tiến, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội
Đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 11/5, tại Hà Nội, các đại biểu dự kỳ họp Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI vào Lăng, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 11/5, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội do bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Bắc Sơn (Hà Nội).
Đúng 8h, đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự có ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; các vị trong Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam; các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam.
