Toàn cảnh phiên làm việc đầu tiên Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức ngày 11, 12 và 13/5 tại Hà Nội. Chiều nay (11/5), diễn ra phiên trù bị với các nội dung hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, thông qua chương trình và quy chế làm việc, báo cáo tình hình đại biểu, kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực giai đoạn 2024 -2026, trình sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam và thảo luận tại 5 trung tâm.

Trước khi bước vào phiên trù bị, sáng cùng ngày, các đại biểu dự kỳ họp Đại hội đã vào Lăng, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.