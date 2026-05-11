Khai mạc phiên làm việc đầu tiên Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức ngày 11, 12 và 13/5 tại Hà Nội. Chiều nay (11/5), diễn ra phiên trù bị với các nội dung hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, thông qua chương trình và quy chế làm việc, báo cáo tình hình đại biểu, kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực giai đoạn 2024 -2026, trình sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam và thảo luận tại 5 trung tâm.

Trước khi bước vào phiên trù bị, sáng cùng ngày, các đại biểu dự kỳ họp Đại hội đã vào Lăng, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 12/5 sẽ diễn ra phiên trọng thể; Đại hội thảo luận, thông qua Đề án nhân sự và hiệp thương cử UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI.

Ngày 13/5, Đại hội bế mạc, thông qua Điều lệ sửa đổi, Nghị quyết Đại hội và họp báo công bố kết quả.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, có chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu.

Dự kiến số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI là 405 người, gồm 72 người thuộc Đoàn Chủ tịch. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa mới có 12 người, 8 người là Phó chủ tịch không chuyên trách.

Trong đó cơ cấu kết hợp, dự kiến nữ chiếm tỷ lệ 23,3%, người ngoài Đảng chiếm tỷ lệ 50,62%, người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 26,5%, tôn giáo chiếm tỷ lệ 19,5%.

Tham dự Đại hội có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá X; Bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam khóa X; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá X.

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Các đồng chí đại biểu các Ban, Bộ, ngành, Đoàn thể Trung ương; các vị Phó Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch; các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội là 33 vị, đoàn thư ký Đại hội là 3 vị; thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trình bày Báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội.

Theo đó, tổng số đại biểu chính thức triệu tập tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 1.136 đại biểu. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 362 đại biểu là các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X; Đại biểu do Đại hội cấp tỉnh và các tổ chức thành viên chọn cử là 705 đại biểu gồm: 129 đại biểu là các tổ chức thành viên ở Trung ương cử; 576 đại biểu do Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố hiệp thương cử.

Đại biểu chỉ định gồm 69 đại biểu là các đại biểu được giới thiệu lần đầu tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI gồm: 11 vị đại diện tổ chức thành viên; 02 vị Chủ tịch MTTQ cấp tỉnh; 24 vị trí thức, chuyên gia; 04 vị đại diện cơ cấu Công nhân, Nông dân, Lực lượng vũ trang; 11 vị người dân tộc thiểu số; 05 vị chức sắc tôn giáo; 06 vị thuộc các thành phần kinh tế; 01 vị là Người Việt Nam định cư ở nước ngoài; 05 vị là cán bộ chuyên trách của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Cơ cấu đại biểu tham dự gồm, 381 đại biểu là nữ chiếm tỷ lệ 33,5%); 528 đại biểu là người ngoài Đảng chiếm tỷ lệ 46,4%; 274 đại biểu là dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 24,1%; 207 đại biểu là tôn giáo chiếm tỷ lệ 18,2%; 17 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài chiếm tỷ lệ 1,6%; 157 đại biểu là các doanh nghiệp chiếm tỷ lệ 13,8%; 360 đại biểu là cán bộ Mặt trận chuyên trách chiếm tỷ lệ 31,6%. Trong đó, trình độ từ Đại học trở lên là 899 vị chiếm tỷ lệ 79 %: Giáo sư, Phó Giáo sư - Tiến sĩ là 67 vị; Tiến sĩ là 111 vị; Thạc sĩ là 316 vị; Đại học, cử nhân là 405 vị.

Về độ tham dự Đại hội, dưới 30 tuổi: 37 vị (tỷ lệ 3,3%); Từ 31 tuổi đến 40 tuổi: 128 vị (tỷ lệ 11,2%); Từ 41 tuổi đến 50 tuổi: 294 vị (tỷ lệ 25,8%); Từ 51 tuổi đến 60 tuổi: 326 vị (tỷ lệ 28,8%); Từ 61 tuổi đến 70 tuổi: 221 vị (tỷ lệ 19,4%); Từ 71 tuổi đến 80 tuổi: 111 vị (tỷ lệ 9,8%); Từ 81 tuổi trở lên: 19 vị (tỷ lệ 1,7%);

Đại biểu cao tuổi nhất: 97 tuổi, sinh năm 1929 (Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội truyền thống Trường sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam).

Đại biểu trẻ tuổi nhất: 23 tuổi, sinh năm 2003 (Bà Lò Thị Nga, cá nhân tiêu biểu, người dân tộc Lào, Bản Mường Luân 1, xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên).

Như vậy, tổng số 1.136 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Đại hội theo quy định.