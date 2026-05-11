TS Vũ Văn Tiến: "Mặt trận hôm nay phải thổi bùng 'ngọn lửa' đại đoàn kết"

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 là dấu mốc quan trọng, điểm khởi đầu, mở ra giai đoạn phát triển mới của Mặt trận.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong các ngày 11, 12 và 13/5 tại Thủ đô Hà Nội.

Nhân Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, TS Vũ Văn Tiến, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh, trong mọi tiến trình của lịch sử cách mạng Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn là “cầu nối” vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Theo ông Vũ Văn Tiến, sau khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được sắp xếp về trực thuộc, cùng quy tụ trong một mái nhà chung, yêu cầu mới đối với Mặt trận ngày càng cao và toàn diện hơn. Tuy nhiệm vụ nặng nề nhưng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có điều kiện tốt hơn để điều phối hành động, kết nối nguồn lực, phát huy thế mạnh của từng tổ chức, hạn chế tình trạng hành chính hóa, hoạt động phân tán, chồng chéo, hình thức.

Đại biểu Quốc hội Vũ Văn Tiến cho rằng, khi thực hiện mô hình này, tổ chức, bộ máy được tái cấu trúc tinh gọn đồng bộ, tạo ra bước chuyển mạnh mẽ, đột phá trong đổi mới phương thức hoạt động, vận hành của công tác Mặt trận theo hướng hiệu quả hơn, phản ứng nhanh hơn trước những vấn đề đặt ra từ đời sống Nhân dân.

Tinh thần “họp ít hơn, làm việc nhiều hơn, ít khẩu hiệu hơn, mang đến nhiều nụ cười cho nhân dân hơn” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trở thành thước đo trong hoạt động của Mặt trận.

“Sứ mệnh lịch sử đó đặt ra cho Mặt trận hôm nay phải thổi bùng mạnh mẽ hơn nữa “ngọn lửa” đại đoàn kết, biến sức mạnh tinh thần thành hành động thực tiễn, chuyển hóa niềm tin của Nhân dân thành động lực phát triển đất nước”, ông Vũ Văn Tiến nói.

Đại biểu Quốc hội Vũ Văn Tiến nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 là dấu mốc quan trọng, điểm khởi đầu, mở ra giai đoạn phát triển mới của Mặt trận. Đây cũng là thời điểm đặt ra yêu cầu phải nâng cao hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận trong xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và thực sự trở thành “điểm tựa niềm tin” của Nhân dân.

Theo ông Tiến, điều này sẽ đòi hỏi đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phải thật sự gần dân, sát dân, trọng dân, hiểu dân, vì dân và cần có bản lĩnh chính trị, kỹ năng đối thoại, khả năng thuyết phục, tinh thần trách nhiệm để bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân.

Cùng với đó, hoạt động của Mặt trận cũng cần chuyển từ phong trào hình thức sang những hành động chạm tới đời sống nhân dân; từ nắm bắt tình hình theo lối truyền thống sang ứng dụng chuyển đổi số, dữ liệu xã hội số để lắng nghe nhanh, thấu hiểu sâu hơn tâm tư, nguyện vọng, tình cảm để phản ánh kịp thời tiếng nói của nhân dân.

“Khi lòng dân được quy tụ, sức dân được khơi thông, trí dân được phát huy và niềm tin được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ không chỉ là truyền thống quý báu, mà trở thành nguồn lực chiến lược đưa đất nước phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, ông Vũ Văn Tiến kỳ vọng.

