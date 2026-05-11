TS Vũ Văn Tiến: "Mặt trận hôm nay phải thổi bùng 'ngọn lửa' đại đoàn kết"

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 là dấu mốc quan trọng, điểm khởi đầu, mở ra giai đoạn phát triển mới của Mặt trận.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong các ngày 11, 12 và 13/5 tại Thủ đô Hà Nội.

TS Vũ Văn Tiến, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

Nhân Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, TS Vũ Văn Tiến, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh, trong mọi tiến trình của lịch sử cách mạng Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn là “cầu nối” vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Theo ông Vũ Văn Tiến, sau khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được sắp xếp về trực thuộc, cùng quy tụ trong một mái nhà chung, yêu cầu mới đối với Mặt trận ngày càng cao và toàn diện hơn. Tuy nhiệm vụ nặng nề nhưng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có điều kiện tốt hơn để điều phối hành động, kết nối nguồn lực, phát huy thế mạnh của từng tổ chức, hạn chế tình trạng hành chính hóa, hoạt động phân tán, chồng chéo, hình thức.

Đại biểu Quốc hội Vũ Văn Tiến cho rằng, khi thực hiện mô hình này, tổ chức, bộ máy được tái cấu trúc tinh gọn đồng bộ, tạo ra bước chuyển mạnh mẽ, đột phá trong đổi mới phương thức hoạt động, vận hành của công tác Mặt trận theo hướng hiệu quả hơn, phản ứng nhanh hơn trước những vấn đề đặt ra từ đời sống Nhân dân.

Tinh thần “họp ít hơn, làm việc nhiều hơn, ít khẩu hiệu hơn, mang đến nhiều nụ cười cho nhân dân hơn” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trở thành thước đo trong hoạt động của Mặt trận.

“Sứ mệnh lịch sử đó đặt ra cho Mặt trận hôm nay phải thổi bùng mạnh mẽ hơn nữa “ngọn lửa” đại đoàn kết, biến sức mạnh tinh thần thành hành động thực tiễn, chuyển hóa niềm tin của Nhân dân thành động lực phát triển đất nước”, ông Vũ Văn Tiến nói.

Đại biểu Quốc hội Vũ Văn Tiến nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 là dấu mốc quan trọng, điểm khởi đầu, mở ra giai đoạn phát triển mới của Mặt trận. Đây cũng là thời điểm đặt ra yêu cầu phải nâng cao hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận trong xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và thực sự trở thành “điểm tựa niềm tin” của Nhân dân.

Theo ông Tiến, điều này sẽ đòi hỏi đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phải thật sự gần dân, sát dân, trọng dân, hiểu dân, vì dân và cần có bản lĩnh chính trị, kỹ năng đối thoại, khả năng thuyết phục, tinh thần trách nhiệm để bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân.

Cùng với đó, hoạt động của Mặt trận cũng cần chuyển từ phong trào hình thức sang những hành động chạm tới đời sống nhân dân; từ nắm bắt tình hình theo lối truyền thống sang ứng dụng chuyển đổi số, dữ liệu xã hội số để lắng nghe nhanh, thấu hiểu sâu hơn tâm tư, nguyện vọng, tình cảm để phản ánh kịp thời tiếng nói của nhân dân.

“Khi lòng dân được quy tụ, sức dân được khơi thông, trí dân được phát huy và niềm tin được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ không chỉ là truyền thống quý báu, mà trở thành nguồn lực chiến lược đưa đất nước phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, ông Vũ Văn Tiến kỳ vọng.

Kho tri thức

Lịch sử 10 kỳ Đại hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kỳ vọng mới

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trải qua 10 kỳ đại hội, ghi nhận thành tựu lớn và hôm nay, 11/5 Đại hội lần thứ XI khai mạc với nhiều kỳ vọng mới.

Sau ngày đất nước thống nhất, nhằm đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, các tổ chức Mặt trận ở hai miền đã được hợp nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ đó đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trải qua 10 kỳ Đại hội.

1. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ I (nhiệm kỳ 1977-1983)

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - nòng cốt chính trị khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Nòng cốt chính trị trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của nhân dân trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp không chỉ xác lập mục tiêu, tầm nhìn chiến lược cho chặng đường phát triển tiếp theo, mà còn đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa lịch sử của đất nước khi bước vào kỷ nguyên mới, hướng tới các mốc son lịch sử trọng đại 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò nòng cốt chính trị, thực sự là nơi phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, hiệp thương, phối hợp, thống nhất hành động, chung sức, đồng lòng vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM NỖ LỰC XÂY DỰNG, CỦNG CỐ, PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

2 đại biểu đặc biệt gửi gắm kỳ vọng vào Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Hai đại biểu đặc biệt, người cao tuổi nhất và trẻ tuổi nhất cùng chia sẻ niềm tin vào vai trò của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thiếu tướng 97 tuổi gửi niềm tin vào sức mạnh đoàn kết

Trong số các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, thiếu tướng Võ Sở là đại biểu cao tuổi nhất. Ông sinh năm 1929, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh về chính trị Binh đoàn 12, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines

Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026, ngày 7/5, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8/5/2026.