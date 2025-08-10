Tính năng bí mật trên iPhone giúp kéo dài tuổi thọ pin

Ít ai biết rằng iPhone có sẵn tính năng giúp pin bền hơn rõ rệt, giảm nóng máy khi sạc và có thể kéo dài tuổi thọ pin thêm đến 2 năm nếu bạn bật ngay hôm nay.