Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tính năng bí mật trên iPhone giúp kéo dài tuổi thọ pin

Số hóa

Tính năng bí mật trên iPhone giúp kéo dài tuổi thọ pin

Ít ai biết rằng iPhone có sẵn tính năng giúp pin bền hơn rõ rệt, giảm nóng máy khi sạc và có thể kéo dài tuổi thọ pin thêm đến 2 năm nếu bạn bật ngay hôm nay.

Thiên Trang (TH)
Từ iPhone 15 trở đi, Apple đã âm thầm tích hợp tính năng “Giới hạn sạc” giúp bảo vệ pin tốt hơn.
Từ iPhone 15 trở đi, Apple đã âm thầm tích hợp tính năng “Giới hạn sạc” giúp bảo vệ pin tốt hơn.
Tính năng này cho phép máy tự động ngắt sạc ở mức 80%, tránh tình trạng pin bị sạc đầy quá thường xuyên.
Tính năng này cho phép máy tự động ngắt sạc ở mức 80%, tránh tình trạng pin bị sạc đầy quá thường xuyên.
Việc sạc đầy 100% liên tục gây áp lực lên pin lithium-ion, khiến pin nhanh chai hơn.
Việc sạc đầy 100% liên tục gây áp lực lên pin lithium-ion, khiến pin nhanh chai hơn.
Giới hạn ở mức 80% giúp pin ít suy hao, giảm nhiệt độ khi sạc và tăng độ bền lâu dài.
Giới hạn ở mức 80% giúp pin ít suy hao, giảm nhiệt độ khi sạc và tăng độ bền lâu dài.
Bạn có thể bật tính năng này tại Cài đặt &gt; Pin &gt; Tình trạng pin &amp; Sạc &gt; Giới hạn 80%.
Bạn có thể bật tính năng này tại Cài đặt > Pin > Tình trạng pin & Sạc > Giới hạn 80%.
Với các dòng iPhone cũ hơn, người dùng có thể dùng tính năng “Sạc pin được tối ưu hóa”.
Với các dòng iPhone cũ hơn, người dùng có thể dùng tính năng “Sạc pin được tối ưu hóa”.
Tính năng này học thói quen sạc của bạn và chỉ sạc đầy trước khi bạn cần dùng đến điện thoại.
Tính năng này học thói quen sạc của bạn và chỉ sạc đầy trước khi bạn cần dùng đến điện thoại.
Kết hợp với các mẹo như bật chế độ tiết kiệm pin, giảm độ sáng và rút ngắn thời gian tự khóa, pin iPhone của bạn sẽ “sống thọ” hơn đáng kể.
Kết hợp với các mẹo như bật chế độ tiết kiệm pin, giảm độ sáng và rút ngắn thời gian tự khóa, pin iPhone của bạn sẽ “sống thọ” hơn đáng kể.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
#iPhone #giới hạn sạc #bảo vệ pin #tuổi thọ pin #sạc pin iPhone #pin lithium-ion

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT