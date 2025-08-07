Máy rửa chén có UV diệt khuẩn, sấy khí nóng, cảm biến độ bẩn của nước

Laptop AI mùa tựu trường 2025… chọn sao cho “chất”?
Ngoài yếu tố quen thuộc như thương hiệu, độ bền, giá cả, chính sách hậu mãi, nhiều khách hàng trẻ đang tỏ rõ sự quan tâm tới các mẫu laptop có tích hợp AI.
Tại thị trường Việt Nam, khi người tiêu dùng vẫn theo xu hướng lựa chọn thiết bị công nghệ ưu tiên giá bán là chính, việc xuất hiện và dần phổ biến của laptop AI đang cho thấy bước chuyển mình mới trong cách lựa chọn sản phẩm.
Đa dạng mức giá từ 18 - 25 triệu
Ứng dụng Tea lộ 72.000 ảnh riêng tư, nghi do AI lập trình thiếu sót
Ứng dụng hẹn hò Tea dành cho phụ nữ làm lộ 72.000 ảnh riêng tư, gồm ảnh selfie và hộ chiếu, khiến giới công nghệ nghi ngờ sản phẩm do AI lập trình sơ sài.
[INFOGRAPHIC] Redmi Note 14 Vàng Sa Mạc bùng nổ cảm hứng mùa hè
Màu Vàng Sa Mạc cá tính, camera 200MP, chuẩn IP68 cùng AI thông minh biến Redmi Note 14 Series thành bạn đồng hành lý tưởng của giới trẻ mùa hè này.
Đọc nhiều nhất
Ông lớn Booking.com bị 10.000 khách sạn châu Âu kiện tập thể
Cuộc chiến pháp lý rúng động ngành du lịch: hơn 10.000 khách sạn kiện Booking.com vì chính sách “giá tốt nhất” bị cho là bất công và vi phạm cạnh tranh.
Nữ streamer khiến anh em game thủ phát cuồng chỉ với một hành động nhỏ
Chỉ với clip “flex đồ công nghệ” ngắn gọn và caption cực khéo, nữ streamer Hà Phương Boo đã chiếm trọn spotlight mạng xã hội trong chưa đầy 1 ngày.
Lần đầu quét não người dùng ChatGPT, MIT phát hiện chấn động
Nghiên cứu mới từ MIT cho thấy việc lạm dụng ChatGPT khiến hoạt động não suy giảm, cảnh báo nguy cơ mất khả năng tư duy độc lập ở người dùng.
DeepSeek khiến Meta nổi giận khai màn cuộc chiến AI
Bị DeepSeek vượt mặt, Meta phát động chiến dịch cướp nhân tài AI lớn nhất lịch sử, chi hàng chục tỷ USD để giành lại lợi thế trước các đối thủ.
iOS 26 bổ sung tính năng "nhắc gọi lại" siêu tiện
Tính năng nhắc gọi lại trên iOS 26 giúp người dùng iPhone không còn bỏ lỡ các cuộc gọi quan trọng, đặc biệt hữu ích với ai hay để quên điện thoại ở chếđộimlặng.
Amazon ra mắt máy đọc sách màn hình màu phiên bản giá rẻ
Mẫu máy đọc sách mới của Amazon giảm giá 30 đô la cho phiên bản 16GB thay vì 32GB, xuống còn 249,99 đô la (tương đương 6,5 triệu đồng).
“Hot” rèm cửa thông minh, có đáng tậu?
Thị trường rèm thông minh hiện rất đa dạng, từ những hệ thống cao cấp tích hợp sâu cho biệt thự đến các bộ nâng cấp retrofit để khách hàng có thể tự lắp đặt.
Hot girl VALORANT đu trend, khoe combo “sát thương” cực mạnh
Trend mới trong cộng đồng VALORANT đang khiến dân tình xôn xao, đặc biệt khi hot girl Khuê Ngọc góp mặt với màn khoe profile và visual đỉnh cao.
Đột phá công nghệ đám mây giúp GPS chính xác hơn gấp 100 lần
Công nghệ Skylark có thể tăng độ chính xác của GPS lên đến cấp độ quân sự, định vị chính xác cho máy bay không người lái, robot, ô tô và các thiết bị khác.
Vật liệu lượng tử mới thúc đẩy máy tính và điện thoại nhanh hơn 1000 lần
Tạm biệt bóng bán dẫn phức tạp, vật liệu “tất cả trong một“ được điều khiển bằng ánh sáng sắp ra đời.