Số hóa

Máy rửa chén có UV diệt khuẩn, sấy khí nóng, cảm biến độ bẩn của nước

Máy rửa chén DFS 650ZB-TSEA của Teka gây chú ý với công nghệ UV diệt khuẩn, sấy khí nóng, cảm biến độ bẩn và vận hành êm ái cho 15 bộ đồ ăn.

Thiên Trang (TH)
rua-1.png
Teka DFS 650ZB-TSEA sở hữu thiết kế linh hoạt với ba khay chứa tối ưu cho tô, chén, dao muỗng và vật dụng lớn nhỏ khác.
rua-2.png
Máy trang bị công nghệ sấy khí nóng PTC kết hợp quạt Turbo giúp chén đĩa khô ráo, không đọng nước hay ám mùi sau khi rửa.
rua-3.png
Tia UV hỗ trợ diệt khuẩn trong khoang máy, nâng cao mức độ vệ sinh cho dụng cụ ăn uống, đặc biệt là đồ dùng trẻ em.
rua-4.png
Cảm biến đo độ bẩn của nước giúp máy tự động điều chỉnh chương trình rửa phù hợp mà người dùng không cần chọn thủ công.
rua-5.png
Máy có 8 chế độ rửa với 7 mức nhiệt khác nhau, gồm rửa chuyên sâu 72°C, rửa im lặng, Eco và tự động tiết kiệm năng lượng.
rua-6.png
Dù không có cảm ứng, các nút vật lý lại giúp người dùng dễ thao tác ngay cả khi tay đang ướt.
rua-7.png
Vận hành với độ ồn chỉ 47dB, Teka DFS 650ZB-TSEA phù hợp dùng vào ban đêm mà không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ.
rua-8.png
Sản phẩm tiêu thụ ít nước và điện, hoạt động tốt với cả viên rửa và bột rửa chén, phù hợp cho gia đình đông người.
Mời quý độc giả xem thêm video:TCL giới thiệu máy lạnh tự làm sạch, đầy ắp công nghệ chưa tới 10 triệu.
