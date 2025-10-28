Hà Nội

Xã hội

Tỉnh Gia Lai xử lý trụ sở làm việc, cơ sở dôi dư sau sắp xếp ra sao?

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đã có báo cáo công tác sắp xếp, quản lý, sử dụng tài sản công và đề xuất phương án xử lý gần 900 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp.

Hà Ngọc Chính- H. Đại

Theo thống kê của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, tổng số trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai là 5.753 cơ sở. Các trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư, tỉnh Gia Lai ưu tiên chuyển cho cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có nhu cầu sử dụng làm trụ sở làm việc hoặc chuyển đổi làm cơ sở y tế, giáo dục, thư viện, công viên...

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, việc xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai được thực hiện trên 3 nguyên tắc:

syt.jpg
Trụ sở Sở Y tế tỉnh Gia Lai ( cũ) nằm trên đường Trần Hưng Đạo được cho là " khu đất vàng"

Thứ nhất, ưu tiên giao, điều chuyển cho cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có nhu cầu sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; chuyển đổi công năng làm cơ sở y tế, giáo dục, sử dụng cho các mục đích công cộng khác của địa phương (thư viện, công viên, thiết chế văn hóa, thể thao...).

Thứ hai là chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai quản lý, xử lý theo 2 hình thức.

Cụ thể, đối với cơ sở nhà, đất cần thiết quản lý để phục vụ mục tiêu lâu dài của nhà nước thì Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai có trách nhiệm tiếp nhận, bảo quản, bảo vệ tài sản, cho thuê nhà gắn với đất, bố trí cho các cơ quan, đơn vị sử dụng tạm thời.

Trường hợp cơ sở nhà, đất có diện tích đất nhỏ, xen kẽ trong khu dân cư hoặc căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai quản lý, đề xuất phương án khai thác như đấu giá, đấu thầu.

Thứ ba là chuyển giao về UBND xã, phường để quản lý, xử lý theo quy định và phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, nhu cầu thực tế của địa phương. Theo nguyên tắc là cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của cấp xã nào thì chuyển giao về cấp xã đó tiếp nhận, quản lý, xử lý.

sxd.jpg
Trụ sở Sở Xây dựng cũ (số 10- Trần Hưng Đạo) được cho là "khu đất vàng"

Theo kế hoạch, đối với các cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư, không sử dụng, Sở Tài chính được giao chủ trì việc rà soát, xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành chủ trương về phương án tổng thể sắp xếp, xử lý tài sản công.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai giao Sở Tài chính ban hành văn bản đề nghị người đứng đầu 18 đơn vị (hội, tổ chức xã hội) và các cơ quan làm việc tại trụ sở số 6 đường Võ Thị Sáu và số 71 đường Trần Phú, phường Pleiku chuyển đến làm việc tại trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai cũ.

Ngoài ra, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi để giao 38 cơ sở nhà đất, trụ sở dôi dư cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác.

Trong danh sách 38 cơ sở nhà đất, trụ sở dôi dư, nhiều trụ sở có vị trí đất vàng tại Pleiku, tỉnh Gia Lai như Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Giáo dục ( đường Trần Hưng Đạo); Hội Văn học nghệ thuật (24 Trần Hưng Đạo); Ban Quản lý Các dự án đầu tư xây dựng tỉnh (71 Hai Bà Trưng và 99 Phạm Văn Đồng); Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (50 Phan Bội Châu); Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Khu vực 8 - 44a Lê Lợi), Sở LĐ-TB-XH ( cũ)...

tin sản xuất
