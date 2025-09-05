Tình bạn giữa hai nghệ sĩ Ngọc Trinh và Hữu Tiến

Hai nghệ sĩ Ngọc Trinh và Hữu Tiến là tri kỷ của nhau hơn 20 năm qua. Mới đây, sự ra đi của Ngọc Trinh khiến Hữu Tiến vô cùng thương tiếc.