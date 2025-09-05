Hà Nội

Tình bạn giữa hai nghệ sĩ Ngọc Trinh và Hữu Tiến

Giải trí

Tình bạn giữa hai nghệ sĩ Ngọc Trinh và Hữu Tiến

Hai nghệ sĩ Ngọc Trinh và Hữu Tiến là tri kỷ của nhau hơn 20 năm qua. Mới đây, sự ra đi của Ngọc Trinh khiến Hữu Tiến vô cùng thương tiếc. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Biết tin nghệ sĩ Ngọc Trinh qua đời, diễn viên Hữu Tiến bày tỏ sự tiếc thương. Ảnh: FB Hữu Tiến.
“Bạn hẹn mình 2 lần.Bạn nói lâu quá không gặp. Mình nói đang bận quá. Chờ xong phim mình gặp. Rồi xong phim mình lại bận tiếp. Những dòng tin nhắn còn đây. Bạn còn nhiều thứ dang dở. Có những cuộc hẹn lỡ 1 chút là không còn gặp lại, Ngọc Trinh ơi”, Hữu Tiến viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB Hữu Tiến.
Hữu Tiến và Ngọc Trinh là bạn thân trong hơn 20 năm qua. Ảnh: Thời Đại Plus.
Ngọc Trinh chia sẻ trên Dân Việt, cô và Hữu Tiến có sự đồng điệu về quan điểm sống nên chơi với nhau nhiều năm. Ảnh: Dân Việt.
Hữu Tiến chia sẻ trên Thời Đại Plus, khi Ngọc Trinh đi học ở Hàn Quốc, anh lo lắng vì nữ diễn viên bị bệnh dạ dày nặng khi ăn đồ cay nóng. Ảnh: Thời Đại Plus.
Nam diễn viên khuyên Ngọc Trinh bay về ngay, mọi thủ tục anh sẽ lo hết. Ảnh: Dân Việt.
Ngọc Trinh từng là cầu nối giữa Hữu Tiến và con gái của anh. Ảnh: FB Ngọc Trinh.
"Từ khi tôi quen thân với Trinh là tôi biết cách xin lỗi con mình, tâm lý với con mình hơn", Hữu Tiến nói. Ảnh: FB Ngọc Trinh.
Đôi bạn thân không chỉ gắn bó trong cuộc sống mà còn trong công việc. Năm 2018, Ngọc Trinh từng cùng Hữu Tiến, Đại Nghĩa dựng lại vở Tiếng giày đêm. Ảnh: Thời Đại Plus.
