Giải trí

Nghệ sĩ Ngọc Trinh và dàn diễn viên ‘Mùi ngò gai’ giờ ra sao?

Angela Phương Trinh, Hồng Ánh, Ngọc Trinh... từng gây chú ý khi đóng phim Mùi ngò gai năm 2006. Mới đây, diễn viên Ngọc Trinh qua đời.

Thu Cúc (tổng hợp)
Nghệ sĩ Ngọc Trinh đóng vai cô gái mồ côi, giàu nghị lực trong Mùi ngò gai phần 1 và 2. Theo Người Lao Động, Ngọc Trinh không thể đảm nhận vai Vy trong phần 3 vì bệnh dạ dày nặng. Ảnh: Tổ Quốc.
Trong 19 năm qua, Ngọc Trinh miệt mài diễn kịch, đóng phim. Cách đây 10 ngày, nữ diễn viên thấy mệt, sau đó bị đột quỵ. Ngày 1/9, Ngọc Trinh qua đời. Ảnh: FB Ngọc Trinh.
Hồng Ánh đóng Vy trong phần 3 của Mùi Ngò Gai. Nhiều năm qua, cô miệt mài tham gia hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Vietnamnet.
Hồng Ánh có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Thanh Sơn. Ảnh: Dân Việt.
Trong phim Mùi ngò gai lên sóng năm 2006, Angela Phương Trinh đóng vai Vy lúc nhỏ. Dự án phim ảnh gần nhất của cô là Glee Vietnam (năm 2017). Ảnh: Saostar.
Hiện tại, Angela Phương Trinh tập trung kinh doanh. Ảnh: FB Angela Phương Trinh.
Hòa Hiệp đóng vai Khanh - anh cùng cha khác mẹ với Vy trong Mùi ngò gai. Theo VTV, nam diễn viên được lựa chọn nhờ nghệ sĩ Ngọc Trinh giới thiệu với ê-kíp. Sau Mùi ngò gai, Hòa Hiệp và Ngọc Trinh diễn kịch chung. Ảnh: FB Hòa Hiệp.
Vào tháng 5/2025, Hòa Hiệp thông báo có vợ con. Theo Vietnamnet, vợ Hòa Hiệp thuộc thế hệ 9x. Nam diễn viên tiết lộ hình ảnh con trai nhưng không chia sẻ danh tính bạn đời. Ảnh: FB Hòa Hiệp.
Lương Thế Thành đóng vai Thiện - bạn trai của Vy trong Mùi ngò gai. Nhiều năm qua, nam diễn viên tích cực tham gia phim ảnh. Ảnh: FB Lương Thế Thành.
Lương Thế Thành kết hôn với Thúy Diễm, có một cậu con trai. Ảnh: FB Lương Thế Thành.
