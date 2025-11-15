Hà Nội

Giải trí

Tình bạn 17 năm giữa Băng Di - Đại Nhân

Nhiều khán giả ngưỡng mộ tình bạn đẹp trong 17 năm qua giữa Băng Di và Đại Nhân. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Băng Di chia sẻ trên Vietnamnet, cô gặp Đại Nhân năm 20 tuổi, khi tham gia diễn xuất trong một MV ca nhạc của anh. Ảnh: Harper’s Bazaar Việt Nam.
Ấn tượng đầu tiên của Băng Di về Đại Nhân là trông rất hiền và rất dễ hài lòng. Còn với Đại Nhân, Băng Di lạnh lùng, sành điệu và hơi dữ. Ảnh: Harper’s Bazaar Việt Nam.
17 năm qua, Băng Di và Đại Nhân duy trì tình bạn khác giới tốt đẹp. Ảnh: Pháp Luật TP HCM.
Băng Di chia sẻ trên Harper’s Bazaar Việt Nam: "Mọi người thường không có niềm tin vào tình bạn khác giới, nhưng Di và anh Nhân thật sự có một tình bạn rất đẹp, đúng như mọi người hay nói là ‘có phúc cùng hưởng có họa cùng chia’ đó". Ảnh: Vietnamnet.
Khi thành công, Băng Di và Đại Nhân mừng cho nhau thế nào thì lúc khó khăn cũng vậy, cả hai chưa bao giờ bỏ mặc đối phương. Ảnh: FB Đại Nhân.
Băng Di và Đại Nhân có chuyến đi rừng trước khi nam ca sĩ sang Mỹ định cư. Ảnh: FB Băng Di.
Gần đây, sinh nhật Đại Nhân, Băng Di gửi lời chúc mừng sinh nhật đến đàn anh. Cô viết: "Chúc mừng sinh nhật người yêu không bao giờ cưới 17 năm qua của em. Em chúc anh một tuổi mới ở vùng đất ấy luôn luôn vui, nhưng không trọn vẹn, vì thiếu em...Ảnh: FB Băng Di.
...Chúc anh thật nhiều sức khỏe, vì em biết rằng… không có em, chắc anh cũng mệt lắm. Chúc anh luôn gặp nhiều thành công, để bù đắp cho những ngày không có em bên cạnh. Và cuối cùng, chúc anh mãi là chỗ dựa vững chắc cho em, mãi chiều em, mãi bên cạnh em, và luôn luôn bảo vệ em", Băng Di chia sẻ. Ảnh: FB Băng Di.
Nhiều khán giả ngưỡng mộ tình bạn đẹp gần 20 năm giữa Băng Di và Đại Nhân. Ảnh: FB Băng Di.
