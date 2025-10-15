Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sao Việt chúc mừng Băng Di nhận lời cầu hôn của doanh nhân Justin Chiêm

Giải trí

Sao Việt chúc mừng Băng Di nhận lời cầu hôn của doanh nhân Justin Chiêm

Tăng Thanh Hà, Trang Pháp...gửi lời chúc mừng đến cặp đôi Băng Di - Justin Chiêm sau màn cầu hôn. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Băng Di vừa khoe tin vui cầu hôn. Cô viết trên trang cá nhân: "Hành trình mới chắc chắn sẽ không thiếu lo lắng đối với một người từng sợ hôn nhân". Ảnh: FB Băng Di.
Trên trang cá nhân, Băng Di vừa khoe tin vui cầu hôn. Cô viết trên trang cá nhân: "Hành trình mới chắc chắn sẽ không thiếu lo lắng đối với một người từng sợ hôn nhân". Ảnh: FB Băng Di.
Nữ ca sĩ kiêm diễn viên đăng hình ảnh đeo nhẫn cầu hôn nắm tay doanh nhân Justin Chiêm. Ảnh: FB Băng Di.
Nữ ca sĩ kiêm diễn viên đăng hình ảnh đeo nhẫn cầu hôn nắm tay doanh nhân Justin Chiêm. Ảnh: FB Băng Di.
Tăng Thanh Hà gửi lời chúc mừng đến Băng Di và Justin Chiêm. Ảnh: FB Băng Di.
Tăng Thanh Hà gửi lời chúc mừng đến Băng Di và Justin Chiêm. Ảnh: FB Băng Di.
Justin Chiêm vốn là bạn thân của vợ chồng Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn. Ảnh: Phụ Nữ Số.
Justin Chiêm vốn là bạn thân của vợ chồng Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn. Ảnh: Phụ Nữ Số.
Băng Di trở nên thân thiết với vợ chồng Hà Tăng kể từ khi hẹn hò Justin Chiêm. Ảnh: Phụ Nữ Số.
Băng Di trở nên thân thiết với vợ chồng Hà Tăng kể từ khi hẹn hò Justin Chiêm. Ảnh: Phụ Nữ Số.
Trước thông tin Băng Di nhận lời cầu hôn Justin Chiêm, Trang Pháp gửi lời chúc mừng đến cô bạn thân. Ảnh: Tiền Phong.
Trước thông tin Băng Di nhận lời cầu hôn Justin Chiêm, Trang Pháp gửi lời chúc mừng đến cô bạn thân. Ảnh: Tiền Phong.
Trang Pháp nhắn nhủ Băng Di: "Muốn viết một cái status thật dài để dành cho bé nhưng mà ngay lúc này thì tui chỉ muốn lên post ngay để nói rằng bé xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất và chúc mừng bé và anh Justin". Ảnh: FB Trang Pháp.
Trang Pháp nhắn nhủ Băng Di: "Muốn viết một cái status thật dài để dành cho bé nhưng mà ngay lúc này thì tui chỉ muốn lên post ngay để nói rằng bé xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất và chúc mừng bé và anh Justin". Ảnh: FB Trang Pháp.
Trang Pháp và Băng Di trở nên thân thiết khi cùng tham gia chương trình Cuộc đua kỳ thú 2015. Băng Di chia sẻ trên Tiền Phong về tình bạn: "Trang hướng nội, còn Di hướng ngoại nhiều hơn. Trang kỹ tính, thậm chí đôi lúc khó tính trong công việc, còn Di khá dễ. Điều Di quý nhất ở Trang đó là sự tốt bụng với tất cả mọi người". Ảnh: Tiền Phong.
Trang Pháp và Băng Di trở nên thân thiết khi cùng tham gia chương trình Cuộc đua kỳ thú 2015. Băng Di chia sẻ trên Tiền Phong về tình bạn: "Trang hướng nội, còn Di hướng ngoại nhiều hơn. Trang kỹ tính, thậm chí đôi lúc khó tính trong công việc, còn Di khá dễ. Điều Di quý nhất ở Trang đó là sự tốt bụng với tất cả mọi người". Ảnh: Tiền Phong.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Băng Di #ca sĩ Băng Di #diễn viên Băng Di #Băng Di được cầu hôn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT