Chuyện tình đẹp giữa Băng Di - Justin Chiêm

Giải trí

Băng Di - Justin Chiêm dành cho đối phương nhiều lời ngọt ngào, đăng tải hình ảnh bên nhau trong 9 năm hẹn hò. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Băng Di từng sợ hôn nhân trước khi nhận lời cầu hôn của Justin Chiêm. Ảnh: Saostar, FB Băng Di.
Băng Di chia sẻ trên Znews, cô và bạn trai biết nhau từ nhiều năm về trước, nhưng chỉ dừng lại là bạn bè xã giao. Ảnh: Znews.
Khi Justin đầu tư kinh doanh cùng vợ chồng Tăng Thanh Hà, cô và anh có nhiều cơ hội trò chuyện tại những bữa tiệc mà Băng Di và nhóm bạn tham gia. Ảnh: Znews.
Nhận lời tỏ tình từ Justin vào năm 2016, Băng Di đồng ý hẹn hò. Năm 2017, cặp đôi công khai hẹn hò. Ảnh: Instagram Justin Chiêm.
Justin và Băng Di dính như hình với bóng trong 9 năm qua. Ảnh: Instagram Justin Chiêm.
Trên mạng xã hội, Justin dành nhiều lời có cánh cho Băng Di. Ảnh: Instagram Justin Chiêm.
Nam doanh nhân chúc mừng sinh nhật bạn gái năm 2025: "Chúc mừng sinh nhật cô gái tài năng, sáng tạo và chăm chỉ nhất". Ảnh: Instagram Justin Chiêm.
Năm 2023, dịp sinh nhật Băng Di, Justin nhắn nhủ nửa kia: "Chúc mừng sinh nhật người bạn đồng hành đáng tin cậy của tôi". Ảnh: FB Băng Di.
Băng Di mừng sinh nhật Justin năm 2025. Cô nhắn nhủ nửa kia: "Chúc mừng sinh nhật bạn. Món quà sinh nhật lớn nhất của bạn đương nhiên là mình rồi, lại còn được đăng hình nữa nhất bạn luôn". Ảnh: Instagram Justin Chiêm.
Đến nay, Băng Di vẫn chặn trang cá nhân của Justin. Ảnh: FB Băng Di.
Justin và Băng Di chưa tiết lộ thời gian cụ thể về đám cưới. Ảnh: FB Băng Di.
