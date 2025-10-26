Tin vui đến ba con giáp mở cửa tiền bạc cuối năm, giàu ú ụ

Thời điểm này được xem là “thời cơ vàng” để ba con giáp nắm bắt cơ hội tài chính, đầu tư hoặc kinh doanh. Nếu biết tận dụng, tài chính có thể giàu vượt kỳ vọng.
Cayla Trương Khải Lâm được xem là bản sao hoàn hảo của mẹ - diễn viên Chung Lệ Đề.
Không chỉ nổi tiếng với “biển mây” huyền thoại, Tà Xùa (Sơn La) còn là điểm đến lý tưởng để du khách săn dải ngân hà rực rỡ giữa bầu trời đêm Tây Bắc.
Lưu Diệc Phi - Dương Mịch đóng chung phim Thần điêu đại hiệp năm 2006 rồi trở thành ngôi sao. Mới đây, mối quan hệ giữa hai minh tinh một lần nữa gây chú ý.
Doãn Hải My - bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu lại tiếp tục chiếm trọn spotlight với loạt hình ảnh mới cực sang chảnh.
Sân vận động 60.000 chỗ ngồi theo chuẩn FIFA tại Hưng Yên hứa hẹn là trung tâm thể thao, giải trí và du lịch đẳng cấp quốc tế.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tuất lấy hết can đảm để theo đuổi kế hoạch riêng và có thể đưa ra quyết định tài chính khôn ngoan.
Nhờ trần cao 4 mét, chủ nhân đã khéo léo chia không gian thành hai tầng tách biệt, biến căn hộ nhỏ 47m2 thành một “tổ ấm tầng đôi” đầy cảm hứng.
Kim Lim, con gái của tỷ phú Singapore - Peter Lim hường xuyên khoe lối sống xa hoa khiến nhiều người chỉ bình luận 'ước'.
Á hậu 1 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Đỗ Thị Phương Thanh trúng tuyển ngành Đạo diễn sân khấu (Văn bằng 2) tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.
Loại quả chua ngọt tưởng chỉ ăn chơi này lại là “siêu thực phẩm” giúp bổ máu, bảo vệ tim mạch, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng.
Ẩn sâu dưới lòng Hồ Van, lâu đài Urartu cổ đại hiện lên với những bức tường đá kiên cố. Ai đã xây dựng và vì sao nó chìm xuống đáy hồ vẫn là một câu hỏi lớn.
Đặng Văn Lâm, Quan Văn Chuẩn và Trịnh Xuân Hoàng là dàn thủ môn Việt có chuyện tình nhiều năm lãng mạn với vợ hơn tuổi.
Thổ Nhĩ Kỳ là nơi có nhiều thành phố ngầm cổ kính và tinh vi, nhưng con số chính xác vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải.
Phát hiện mới cho thấy “tê giác khổng lồ Siberia” không tuyệt chủng sớm như từng nghĩ. Điều gì đã khiến loài vật quyền năng này biến mất khỏi Trái Đất?
Quy Nhơn “viên ngọc xanh” miền Trung là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top 25 điểm đến hàng đầu thế giới 2026 do Lonely Planet bình chọn.
Cựu hot girl Hà thành nổi tiếng một thời, Nguyễn Mi Vân gần đây đã khiến netizen xao xuyến khi chia sẻ những hình ảnh trong chuyến du lịch khám phá vùng cao.
Dù đã ở ngưỡng U40, nữ ca sĩ Bích Phương vẫn giữ được vẻ đẹp căng tràn, quyến rũ khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ.
Trang sức Ai Cập cổ đại tuyệt đẹp từ Vương triều thứ 26 được khai quật tại Đền Karnak giúp tiết lộ nhiều thông tin thú vị.
Rái cá biển (Enhydra lutris) là một trong những sinh vật biểu tượng của đại dương phương Bắc, vừa đáng yêu vừa có vai trò sinh thái cực kỳ quan trọng.
Honda Việt Nam (HVN) vừa ra mắt mẫu xe máy CT125 2025 mới, đây được xem là phiên bản địa hình của Super Cub 125 và cạnh tranh trực tiếp với Yamaha PG-1.